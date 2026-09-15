Kluczowe zmiany na liście leków od 1 października 2026.

Refundacja leków na raka i choroby rzadkie – kto skorzysta?

Co z dotychczasowymi lekami? Podsumowanie działań resortu.

Nowa lista leków refundowanych od października – co się zmienia?

To już oficjalne. We wtorek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przedstawiła szczegóły nowej listy refundacyjnej, która zacznie obowiązywać już od października. To ważna informacja dla tysięcy chorych w Polsce, którzy czekają na dostęp do nowoczesnego leczenia.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk ogłosiła, że od 1 października 2026 roku na nowej liście leków refundowanych pojawią się 24 nowe terapie. W przypadku 18 z nich refundacja obejmie zupełnie nowe wskazania, a dla sześciu kolejnych rozszerzone zostaną te już istniejące. Mówiąc prościej: więcej pacjentów z różnymi schorzeniami będzie mogło skorzystać z leczenia, za które znaczną część rachunku zapłaci państwo.

W tym roku objęliśmy refundacją 90 nowych terapii, w tym 46 onkologicznych – podsumowała Katarzyna Kacperczyk.

To pokazuje, że październikowa lista jest częścią szerszego trendu, w którym Ministerstwo Zdrowia stara się systematycznie poszerzać dostęp do farmakologii.

Refundacja leków onkologicznych i na choroby rzadkie – kogo obejmą zmiany?

Październikowa lista refundacyjna to przede wszystkim ukłon w stronę pacjentów z najcięższymi chorobami. Z danych przedstawionych przez resort zdrowia wynika, że priorytetem stała się onkologia oraz leczenie chorób rzadkich, które często wymagają bardzo drogich i trudno dostępnych leków.

Z 24 nowych terapii, które zostaną objęte refundacją:

13 to terapie onkologiczne,

11 to terapie nieonkologiczne,

8 jest dedykowanych chorobom rzadkim.

Szczególny nacisk położono na leczenie pacjentów onkologicznych – dla nich przeznaczono aż 13 z 24 nowych, refundowanych terapii. To sygnał, że walka z nowotworami pozostaje jednym z największych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia. Równie istotne jest wsparcie dla osób z chorobami rzadkimi, dla których refundacja często jest jedyną szansą na podjęcie leczenia.

Co dalej z dotychczasową refundacją? Podsumowanie 2026 roku

Wprowadzenie nowych leków na listę to jedna strona medalu. Druga, równie ważna dla pacjentów, to pewność, że terapie, z których już korzystają, nadal będą dostępne na tych samych zasadach. Ministerstwo Zdrowia uspokaja – ciągłość leczenia zostanie zachowana.

Resort zdrowia poinformował również o wydaniu 313 pozytywnych decyzji dotyczących kontynuacji refundacji, co zapewnia stabilność leczenia tysiącom pacjentów. Oznacza to, że osoby będące w trakcie terapii nie muszą obawiać się nagłych zmian i utraty dostępu do swoich leków od 1 października.

Patrząc na cały 2026 rok, widać, że system refundacji dynamicznie się rozwija. Jak podsumowała wiceminister Kacperczyk, od stycznia refundacją objęto łącznie 90 nowych terapii. Oprócz 46 leków na raka, na liście znalazły się też 44 terapie nieonkologiczne i 30 przeznaczonych do leczenia chorób rzadkich. Dla wielu Polaków oznacza to realną szansę na skuteczniejszą walkę z chorobą i poprawę jakości życia.

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