Orlen uruchomił nową promocję paliwową, która pozwala kierowcom na znaczące oszczędności, nagradzając lojalność przy kolejnych tankowaniach.

Łącznie możesz zaoszczędzić 45 zł dzięki trzem kuponom o rosnącej wartości, dostępnym w aplikacji VITAY po spełnieniu warunku minimum 30 litrów paliwa.

Nie przegap okazji – dowiedz się, jak krok po kroku wykorzystać wszystkie rabaty i do kiedy trwa ta wyjątkowa oferta, by zgarnąć pełną pulę!

Nowa promocja Orlenu wystartowała 15 września i została skonstruowana tak, aby premiować kolejne wizyty na stacji. Kierowca nie otrzymuje całej kwoty od razu. Zaczyna od kuponu wartego 10 zł, po jego wykorzystaniu w aplikacji ORLEN VITAY pojawia się kolejny – na 15 zł. Trzeci i ostatni daje już 20 zł rabatu. W sumie można więc zaoszczędzić 45 zł.

Kupony trzeba wcześniej aktywować w aplikacji ORLEN VITAY. Co istotne, nie można od razu sięgnąć po najwyższy rabat – kolejne pojawiają się dopiero po wykorzystaniu poprzednich. Kierowca, który chce zgarnąć pełną pulę, musi więc przejść całą ścieżkę promocji.

Jest ważny warunek. Tyle paliwa trzeba zatankować

Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy. Przy każdym wykorzystaniu kuponu trzeba zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego EFECTA albo VERVA. To oznacza, że kierowca chcący wykorzystać wszystkie trzy rabaty musi podczas kolejnych wizyt kupić łącznie co najmniej 90 litrów paliwa.

I właśnie tutaj najlepiej widać, ile rzeczywiście można zyskać. Jeżeli klient za każdym razem zatankuje minimalne wymagane 30 litrów, 45 zł rabatu przy zakupie łącznie 90 litrów odpowiada średnio 50 groszom oszczędności na litrze.

Nie oznacza to jednak, że Orlen obniża ceny paliwa o 50 gr za litr. Kupony mają stałą wartość – odpowiednio 10, 15 i 20 zł. Jeśli kierowca przy poszczególnych wizytach wleje do baku więcej niż 30 litrów, rabat w przeliczeniu na litr będzie niższy.

Rabat nie tylko na paliwo. Kupon można wykorzystać także na zakupy

Promocja ma jeszcze jeden istotny element. Zdobytych kuponów nie trzeba przeznaczać wyłącznie na paliwo. Można je wykorzystać również na produkty z oferty pozapaliwowej dostępnej na stacjach Orlen. Nadal trzeba jednak spełnić podstawowy warunek akcji, czyli przy danej transakcji kupić minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego EFECTA albo VERVA. Daje to kierowcy wybór: rabat może pomniejszyć rachunek za tankowanie albo zakupy zrobione przy okazji wizyty na stacji.

Nie trzeba czekać na weekend. Orlen podał datę zakończenia promocji

Dla kierowców ważny może być również termin akcji. Tym razem kupony nie są ograniczone do weekendowych tankowań. Można z nich korzystać we wszystkie dni tygodnia, więc nie trzeba specjalnie przekładać wizyty na stacji, aby załapać się na rabat.

Czasu nie ma jednak nieograniczenie dużo. Akcja rozpoczęła się 15 września i zakończy się 15 października. Kierowcy mają zatem miesiąc na wykorzystanie promocji i przejście od pierwszego kuponu wartego 10 zł do ostatniego, który obniża rachunek o 20 zł.

KARPACZ 2026 Miłosz Motyka