Z Białegostoku do Ełku pojedziemy 200 km/h

To już oficjalne. We wtorek, 15 września 2026 roku, po ponad dwudziestu miesiącach od ogłoszenia przetargu, zarząd spółki PKP Polskie Linie Kolejowe podpisał umowę na budowę kluczowego odcinka trasy Rail Baltica. Chodzi o linię kolejową E75 łączącą Białystok z Ełkiem. Portal WNP wskazuje, że wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm, któremu przewodzi Track Tec Construction.

Największa w historii polskiej kolei umowa PKP PLK opiewa na astronomiczną kwotę około 5,2 mld zł brutto (4,24 mld zł netto). Zgodnie z jej zapisami, wykonawca ma 46 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac. Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową, zmodernizowaną trasą pojedziemy w połowie 2030 roku.

A będzie czym jechać. Po zakończeniu budowy i uruchomieniu nowoczesnego systemu sterowania ruchem (ETCS), pociągi pasażerskie na większości tego odcinka rozpędzą się do 200 km/h. Dzięki temu podróż ze stolicy Podlasia do Ełku skróci się do zaledwie 55 minut. To prawdziwa rewolucja dla transportu w tej części kraju. Skorzystają też przewoźnicy towarowi – ich składy o długości do 750 metrów będą mogły poruszać się z prędkością 120 km/h.

Co powstanie na trasie Rail Baltica Białystok – Ełk?

Pieniądze, o których mowa, nie pójdą wyłącznie na położenie nowych szyn. To kompleksowa przebudowa całej infrastruktury, która ma dostosować ją do standardów XXI wieku. Inwestycja na trasie Rail Baltica Białystok–Ełk obejmie łącznie 100 km linii kolejowej, na której powstanie drugi tor, a dziesiątki przejazdów drogowych zostaną zastąpione przez bezkolizyjne wiadukty i przejścia podziemne. To oznacza koniec stania w korkach przed zamkniętymi rogatkami i ogromny skok w poziomie bezpieczeństwa.

W ramach projektu powstanie lub zostanie zmodernizowanych:

100 km linii kolejowej,

drugi tor na całej długości odcinka,

8 stacji i 10 przystanków,

20 wiaduktów drogowych,

12 wiaduktów kolejowych,

12 przejść pod torami.

Dodatkowo, w miejscowościach Podlasek i Lipińskie Małe powstaną specjalne stacje techniczne. Umożliwią one mijanie się pociągów, co znacząco zwiększy przepustowość całej linii. Nadzór nad ruchem na trasie do Ełku przejmie z kolei nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania w Białymstoku, które zastąpi dotychczasowe, wysłużone nastawnie.

Dlaczego tak długo czekaliśmy na umowę na Rail Baltica?

Podpisanie umowy to finał niezwykle burzliwej i długiej batalii o kontrakt. Choć przetarg ogłoszono już w styczniu 2025 roku, wyłonienie wykonawcy zajęło ponad półtora roku i obfitowało w nagłe zwroty akcji. Walka o zlecenie była tak zacięta, że ostateczna umowa PKP PLK na odcinek Rail Baltica Białystok–Ełk została podpisana dopiero po trzykrotnym wskazywaniu najkorzystniejszej oferty.

Początkowo kolejarze wybrali konsorcjum firm Torpol i Mirbud. Ten wybór został jednak zaskarżony, a Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucenie oferty. Powód? Spółka Mirbud nie poinformowała o karze administracyjnej w wysokości 15 tys. zł, nałożonej na nią w 2022 roku przez inspektora ochrony środowiska.

W tej sytuacji PKP PLK wskazało na drugiego w kolejności oferenta – konsorcjum Budimeksu i Porr. Jednak i ta oferta ostatecznie nie została wybrana. Dopiero w kwietniu 2026 roku, za trzecim podejściem, wskazano na konsorcjum z liderem Track Tec Construction oraz partnerami: Intop, Unibep, Intop Infrastruktura i Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym. I to właśnie z tymi firmami finalnie podpisano umowę.

Ciekawostką jest rola, jaką w projekcie odegra giełdowy Unibep, znany głównie z budownictwa drogowego i kubaturowego.

My na tym kontrakcie na pewno nie będziemy robić torowiska, ani SR-ki, ani torowiska, ani trakcji. Będziemy robić roboty ziemne, czyli to co jest na drogach: obiekty, przepusty, bitum itd. My na tym kontrakcie kolejowym faktycznie jesteśmy drogowcami – zapewniał w czasie konferencji wynikowej Unibepu Andrzej Sterczyński, prezes spółki.

PKP PLK właśnie z tym konsorcjum podpisała ostateczną umowę na wykonanie prac na linii kolejowe E75 relacji Białystok-Ełk. Wartość umowy to około 4,24 mld zł netto (5,2 mld zł brutto), a termin realizacji wyznaczono na 46 miesięcy.

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