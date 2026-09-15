Najwyższe emerytury w Polsce. Kto i gdzie otrzymuje świadczenia powyżej 50 tys. zł?

Najnowsze dane, które opublikował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pokazują imponujące kwoty świadczeń. Jak się okazuje, najwyższa emerytura w kraju wynosi aż 54 tysiące i 72 złote, a otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego. To jednak nie jedyny tak wysoki przelew, ponieważ druga co do wielkości emerytura, opiewająca na kwotę 53,5 tys. złotych, również trafia na Śląsk.

Podium zamyka osoba z województwa mazowieckiego, której ZUS każdego miesiąca wypłaca 45,3 tys. złotych. Wspomniana wyżej publikacja przedstawia dane, które zebrano w czerwcu bieżącego roku, a więc zaledwie trzy miesiące temu. To pokazuje, że osiągnięcie finansowej stabilności na emeryturze jest możliwe, choć wymaga spełnienia określonych warunków.

Emerytura w wysokości 2 groszy. Dlaczego ZUS wypłaca tak niskie świadczenia?

Na drugim biegunie znajdują się świadczenia, których wysokość może szokować, i to niestety negatywnie. W województwie dolnośląskim i lubelskim ZUS wypłaca emerytury w wysokości zaledwie 2 groszy. Ta olbrzymia rozbieżność, gdzie jedno świadczenie jest setki tysięcy razy wyższe od drugiego, budzi naturalne pytania o zasady działania polskiego systemu emerytalnego.

Wyjaśnienie tej sytuacji jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, i wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. W polskim systemie emerytalnym prawo do świadczenia nabywa każda osoba, która legalnie przepracowała chociaż jeden dzień i odprowadziła z tego tytułu składki. Jednak tak krótki staż pracy przekłada się na symboliczną, a nie realną wysokość emerytury.

Ile wynosi emerytura minimalna i jaki staż pracy ją gwarantuje?

Aby uniknąć scenariusza z groszowym świadczeniem i zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe, kluczowe jest wypracowanie odpowiedniego stażu pracy. Gwarancja otrzymania najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1978,49 zł, zależy od spełnienia ustawowych wymogów. Dla kobiet próg ten wynosi 20 lat udokumentowanego stażu pracy, natomiast mężczyźni muszą przepracować co najmniej 25 lat. Tylko osiągnięcie tego pułapu daje prawo do świadczenia minimalnego, nawet jeśli zgromadzony kapitał teoretycznie wskazywałby na niższą kwotę.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Następne pytanie

Jak podwyższyć swoją emeryturę? ZUS wskazuje trzy kluczowe czynniki

Samo opłacanie składek, nawet wysokich, nie jest jedynym czynnikiem gwarantującym emeryturę rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. ZUS jasno wskazuje, że kluczem do tak wysokich świadczeń jest jak najdłuższa aktywność zawodowa i odłożenie w czasie decyzji o przejściu na emeryturę. Każdy dodatkowy rok pracy znacząco podnosi ostateczną wysokość miesięcznej wypłaty.

Dzieje się tak z trzech kluczowych powodów, które pozytywnie wpływają na ostateczną kwotę. Po pierwsze, na konto emerytalne wpływają dodatkowe, roczne składki. Po drugie, zgromadzony dotychczas kapitał podlega kolejnym waloryzacjom, zwiększając swoją wartość. Po trzecie, statystycznie skraca się prognozowany okres pobierania świadczenia, co oznacza, że zebraną kwotę dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy.

Waloryzacja emerytur na 2028 rok

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