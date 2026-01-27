Z tego artykułu dowiesz się:

Ile dokładnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce i kto ją pobiera

Dlaczego niektórzy emeryci dostają tylko grosze miesięcznie

O ile wzrosną emerytury po marcowej waloryzacji w 2026 roku

Jak zmienia się liczba tzw. emerytur groszowych w ostatnich latach

Najwyższa emerytura w Polsce – 51,4 tys. zł brutto miesięcznie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił PAP najnowsze dane dotyczące skrajnych wysokości świadczeń emerytalnych w Polsce. Absolutny rekord należy do mężczyzny, który w grudniu 2025 roku otrzymał emeryturę w wysokości 51,4 tys. zł brutto. To efekt imponującego stażu pracy wynoszącego 67 lat.

Tak wysoka emerytura to rezultat wieloletnich składek odprowadzanych od wysokich zarobków. Im dłuższy staż pracy i wyższe wynagrodzenia, tym większe świadczenie emerytalne. W przypadku rekordzisty mamy do czynienia z osobą, która prawdopodobnie rozpoczęła pracę bardzo wcześnie i kontynuowała ją długo po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Najniższa emerytura – zaledwie 2 grosze

Na przeciwnym biegunie znajdują się tzw. emerytury groszowe. ZUS wypłaca obecnie świadczenie w wysokości zaledwie 2 groszy dwóm osobom. Jedną z nich jest kobieta, która przepracowała zaledwie jeden dzień, drugą – mężczyzna ze stażem pracy wynoszącym jeden miesiąc.

Według danych ZUS liczba emerytur groszowych dramatycznie wzrosła w ostatnich latach. W 2011 roku takie świadczenia pobierało 23,9 tys. osób, co stanowiło 4,2 proc. wszystkich emerytur nowosystemowych. W 2024 roku liczba ta wzrosła do 433,1 tys., czyli do 9,9 proc. ogółu emerytur.

Waloryzacja emerytur w marcu 2026 roku

Emeryci i renciści mogą liczyć na coroczną waloryzację świadczeń, która w 2026 roku ma nastąpić 1 marca. Rząd zaproponował wzrost o co najmniej 4,9 proc. Przy takim wskaźniku najniższa emerytura wzrosłaby o 92,07 zł – z obecnych 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie jednak znany dopiero na początku lutego, gdy prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikuje dane o rzeczywistej inflacji oraz wzroście wynagrodzeń w 2025 roku. W budżecie państwa na tegoroczną waloryzację zarezerwowano około 22 mld zł.

Jak działa mechanizm waloryzacji świadczeń

Waloryzacja emerytur opiera się na precyzyjnym mechanizmie matematycznym. Kwotę świadczenia mnoży się przez wskaźnik waloryzacji, który składa się ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł, tyle samo co renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

