Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku może być niższa niż zakładano, wynosząc 3,61% zamiast prognozowanych przez rząd prawie 5%.

Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji; przy wskaźniku 3,61% najniższa emerytura wzrosłaby do 1946,76 zł, a średnia do 3626 zł.

Wzrost średniej płacy o 8,6% w grudniu 2025 r. nie przekłada się na proporcjonalnie wyższą waloryzację emerytur ze względu na metodologię obliczeń opartą na inflacji.

Prognozy wskazują, że inflacja utrzyma się na bezpiecznym poziomie, co oznacza, że przyszłe waloryzacje będą prawdopodobnie niższe niż w latach poprzednich.

Waloryzacja emerytur 2026

Waloryzacja emerytur i rent będzie niższa niż założył to rząd Donalda Tuska? Najnowsze dane Głównego Urzędu statystycznego stanowią takie ryzyko. Poznaliśmy stawkę średniego wynagrodzenia w grudniu minionego roku. Okazuje się, że w grudniu 2025 średnia płaca w Polsce wyniosła 9 583,31 zł i była wyższa o 8,6 proc. niż przed rokiem. To, wraz z grudniową inflacją 2,4 proc., kluczowy parametr, jaki bierze się pod uwagę, wyliczając wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów. Po zastosowaniu odpowiedniego wzoru, mamy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 3,61 proc. To o wiele mniej niż założył w budżecie państwa rząd Donalda Tuska, wpisując prawie 5 proc.

Jeśli w życie weszłyby nasze wyliczenia, to najniższa emerytura wzrosłaby z kwoty 1878,91 zł do 1946,76 zł, a średnia emerytura wzrosła z puli 3500 zł do 3626 zł, zaś jedna z wyższych sięgająca stawkę 600 zł zwiększyłaby się do puli 6217 zł. Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych emerytur zamieszczamy w galerii powyżej artykułu.

Po co seniorom waloryzacja?

Dlaczego wskaźnik waloryzacji emerytur tak drastycznie spada (w 2023 wynosił prawie 15 proc.)? Jak to możliwe, że średnia krajowa płaca wzrasta o blisko 9 proc., przekraczając pulę 9 000 zł, a podwyżka emerytury jest o ponad połowę mniejsza? Wszystkiemu winna jest inflacja. Im niższa, tym niższa podwyżka dla seniorów. Waloryzacja ma sprawić, by w razie drożyzny seniorzy odczuli podwyżki cen podstawowych produktów i usług w jak najmniejszym zakresie. Zatem już kolejny raz mamy mniejszą inflację i tym samym jest mniejszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent niż był jeszcze przed trzema czy dwoma laty. I jakie są prognozy na przyszłość? Według ekspertów inflacja osiągnęła bezpieczny próg i w najbliższym czasie powinna się na nim utrzymać.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025