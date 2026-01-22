- Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku może być niższa niż zakładano, wynosząc 3,61% zamiast prognozowanych przez rząd prawie 5%.
- Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji; przy wskaźniku 3,61% najniższa emerytura wzrosłaby do 1946,76 zł, a średnia do 3626 zł.
- Wzrost średniej płacy o 8,6% w grudniu 2025 r. nie przekłada się na proporcjonalnie wyższą waloryzację emerytur ze względu na metodologię obliczeń opartą na inflacji.
- Prognozy wskazują, że inflacja utrzyma się na bezpiecznym poziomie, co oznacza, że przyszłe waloryzacje będą prawdopodobnie niższe niż w latach poprzednich.
Waloryzacja emerytur 2026
Waloryzacja emerytur i rent będzie niższa niż założył to rząd Donalda Tuska? Najnowsze dane Głównego Urzędu statystycznego stanowią takie ryzyko. Poznaliśmy stawkę średniego wynagrodzenia w grudniu minionego roku. Okazuje się, że w grudniu 2025 średnia płaca w Polsce wyniosła 9 583,31 zł i była wyższa o 8,6 proc. niż przed rokiem. To, wraz z grudniową inflacją 2,4 proc., kluczowy parametr, jaki bierze się pod uwagę, wyliczając wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów. Po zastosowaniu odpowiedniego wzoru, mamy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 3,61 proc. To o wiele mniej niż założył w budżecie państwa rząd Donalda Tuska, wpisując prawie 5 proc.
Jeśli w życie weszłyby nasze wyliczenia, to najniższa emerytura wzrosłaby z kwoty 1878,91 zł do 1946,76 zł, a średnia emerytura wzrosła z puli 3500 zł do 3626 zł, zaś jedna z wyższych sięgająca stawkę 600 zł zwiększyłaby się do puli 6217 zł. Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych emerytur zamieszczamy w galerii powyżej artykułu.
Po co seniorom waloryzacja?
Dlaczego wskaźnik waloryzacji emerytur tak drastycznie spada (w 2023 wynosił prawie 15 proc.)? Jak to możliwe, że średnia krajowa płaca wzrasta o blisko 9 proc., przekraczając pulę 9 000 zł, a podwyżka emerytury jest o ponad połowę mniejsza? Wszystkiemu winna jest inflacja. Im niższa, tym niższa podwyżka dla seniorów. Waloryzacja ma sprawić, by w razie drożyzny seniorzy odczuli podwyżki cen podstawowych produktów i usług w jak najmniejszym zakresie. Zatem już kolejny raz mamy mniejszą inflację i tym samym jest mniejszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent niż był jeszcze przed trzema czy dwoma laty. I jakie są prognozy na przyszłość? Według ekspertów inflacja osiągnęła bezpieczny próg i w najbliższym czasie powinna się na nim utrzymać.