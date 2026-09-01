Jak ZUS oblicza wysokość emerytury? Prosty wzór, skomplikowane zmienne

W obecnym systemie emerytalnym wysokość przyszłego świadczenia nie jest ustalana uznaniowo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje przejrzysty, choć dla wielu surowy wzór. Kwotę emerytury otrzymuje się poprzez podzielenie zwaloryzowanego kapitału emerytalnego przez średnie dalsze trwanie życia. Na ten kapitał składają się zwaloryzowane składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, zwaloryzowany kapitał początkowy (dla osób pracujących przed 1999 rokiem) oraz środki zgromadzone na subkoncie.

Kluczowym elementem tej układanki jest parametr „średniego dalszego trwania życia”. Statystyki te ogłasza co roku Główny Urząd Statystyczny w formie specjalnych tablic. Według danych z 25 marca 2026 roku, średnie dalsze trwanie życia osoby, która przechodzi na emeryturę w wieku dokładnie 65 lat, wynosi 222,7 miesiąca. To oznacza, że zgromadzony przez dekady kapitał zostanie „rozłożony” właśnie na taką liczbę przewidywanych wypłat. Im później zdecydujemy się złożyć wniosek, tym mniejszy będzie dzielnik, co zazwyczaj skutkuje wyższą kwotą miesięczną.

Staż pracy: 45 lat aktywności a gwarancja wypłaty

Często pojawiającym się pytaniem, na które natrafić można m.in. w analizach Gazety Prawnej, jest przypadek osób z bardzo długim, bo aż 45-letnim stażem pracy. Warto wyjaśnić powszechny mit: samo przepracowanie tak wielu lat nie gwarantuje „rekordowej” emerytury. Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od tego, ile składek realnie odprowadziliśmy do systemu oraz w jakim wieku kończymy aktywność zawodową. Powszechny wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. staż pracy nie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania samej emerytury - wystarczy osiągnąć odpowiedni wiek i podlegać ubezpieczeniu przez dowolny okres. Jednak lata pracy stają się kluczowe przy gwarancji emerytury minimalnej. Aby ZUS podwyższył nasze świadczenie do najniższej obowiązującej stawki, musimy legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym: co najmniej 20 latami dla kobiet i 25 latami dla mężczyzn.

Jeżeli ZUS zaliczy co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiety albo 25 lat w przypadku mężczyzny, świadczenie może zostać podwyższone do wysokości najniższej emerytury. Samo potoczne określenie „45 lat pracy” nie jest wystarczające - okresy muszą być prawidłowo udokumentowane i uwzględnione przez ZUS.

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Emerytura minimalna i podatki w 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. To kwota, poniżej której nie spadnie świadczenie osoby z odpowiednim stażem (20 lub 25 lat). Ważnym aspektem dla domowego budżetu jest również opodatkowanie.

Kwota wolna od podatku PIT wynosi 30 000 zł rocznie. Jeśli suma wszystkich opodatkowanych dochodów emeryta nie przekroczy tej wartości, podatek PIT nie będzie należny. Sama emerytura wynosząca 2500 zł miesięcznie nie zawsze jednak gwarantuje brak podatku w rozliczeniu rocznym - próg mogą przekroczyć trzynasta i czternasta emerytura albo inne dochody.

Należy jednak pamiętać o składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9% podstawy wymiaru i jest pobierana od każdej emerytury. Przykładowo, przy świadczeniu wynoszącym 2300 zł brutto składka zdrowotna wynosi 207 zł. Przy założeniu, że w danym miesiącu nie jest pobierana zaliczka na PIT ani inne potrącenia, wypłata wyniesie około 2093 zł netto.

Dodatkowe świadczenia: 13. i 14. emerytura

System wsparcia seniorów w 2026 roku przewiduje również wypłatę dodatkowych pieniędzy. Trzynasta emerytura jest świadczeniem gwarantowanym dla każdego uprawnionego i wynosi tyle, co emerytura minimalna (1978,49 zł brutto). ZUS wypłaca ją automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Inaczej wygląda sytuacja z czternastą emeryturą. Choć w pełnej wysokości również wynosi ona 1978,49 zł brutto, przy jej przyznawaniu obowiązuje kryterium dochodowe. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie miesięczne nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” – czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia limitu. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku główne wypłaty tego świadczenia zaplanowano na wrzesień.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że "czternastka" nie jest wypłacana, gdy po pomniejszeniu wyniosłaby mniej niż 50 zł; w 2026 roku oznacza to brak wypłaty przy świadczeniu podstawowym przekraczającym 4828,49 zł.

Kiedy złożyć wniosek? Decyzja ma znaczenie

ZUS regularnie przypomina, że termin przejścia na emeryturę może mieć istotny wpływ na wysokość pierwszego przelewu. Środki zapisane na koncie i subkoncie podlegają waloryzacji rocznej (przeprowadzanej od 1 czerwca każdego roku) oraz waloryzacjom kwartalnym. Wybór odpowiedniego miesiąca może więc sprawić, że zwaloryzowana podstawa obliczenia emerytury może być wyższa.

Zamiast opierać się na uśrednionych przykładach, warto skorzystać z kalkulatora prognozowanej emerytury dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE/eZUS). Pozwala on oszacować świadczenie na podstawie naszych indywidualnych danych, historii zarobków i planowanego wieku zakończenia pracy. Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna – jedna osoba z 45-letnim stażem mogła pracować za wynagrodzenie minimalne, a inna za wielokrotność średniej krajowej, co radykalnie zmienia ostateczny wynik obliczeń.

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