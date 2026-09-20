Polacy zużywają coraz więcej prądu. Nowe dane GUS nie kłamią.

Nie tylko prąd. Ile więcej płacimy za gaz i ogrzewanie?

Wieś kontra miasto. Gdzie zużycie energii rośnie najszybciej?

Polacy zużywają coraz więcej prądu. Nowe dane GUS nie kłamią

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które nie pozostawiają wątpliwości. W 2025 roku nasze apetyty na energię elektryczną wyraźnie wzrosły. To prosta droga do wyższych opłat, które zobaczymy na fakturach w tym roku.

Zgodnie z oficjalnym raportem, ogólne zużycie prądu w Polsce przez gospodarstwa domowe wzrosło o 1,1 proc. w porównaniu do 2024 roku. Łącznie zużyliśmy 30 727,6 GWh energii, a liczba odbiorców na koniec roku sięgnęła niemal 16,8 miliona. Choć wzrost zużycia na jedno gospodarstwo domowe był niewielki i wyniósł zaledwie 0,1 proc., to w połączeniu z rosnącą liczbą odbiorców daje to wyraźny skok w skali całego kraju.

Większe zużycie to prosty sygnał, że wzrost cen energii będzie jeszcze mocniej odczuwalny, a rachunki za prąd w 2026 roku mogą okazać się wyższe, niż wielu się spodziewa. Skoro potrzebujemy więcej prądu, będziemy musieli za niego więcej zapłacić – to niestety nieuniknione.

Nie tylko prąd. Ile więcej płacimy za gaz i ogrzewanie?

Okazuje się, że rosnące rachunki za prąd to dopiero początek. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku znacznie wzrosło również nasze zapotrzebowanie na ciepło i gaz. To prosta matematyka – im więcej zużywamy, tym głębiej musimy sięgać do portfela.

Raport GUS jest w tej kwestii bezlitosny. Ilość ciepła dostarczonego do budynków mieszkalnych wzrosła o 7,5 proc., a zużycie gazu z sieci o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem 2024. To bardzo duże wzrosty, które bezpośrednio przełożą się na wysokość naszych opłat za utrzymanie domu czy mieszkania.

Co to oznacza w praktyce? Ciepło z miejskiej sieci i gaz do ogrzewania czy gotowania stają się coraz ważniejszymi składnikami domowego budżetu. Wzrost zużycia gazu jest szczególnie widoczny, bo towarzyszy mu jednoczesny wzrost liczby odbiorców o 1,6 proc. Polacy coraz chętniej podłączają się do sieci gazowej, co napędza ogólne zużycie w skali kraju.

Wieś kontra miasto. Gdzie zużycie energii rośnie najszybciej?

Ogólne dane to jedno, ale prawdziwy obraz sytuacji wyłania się, gdy przyjrzymy się różnicom między miastem a wsią. A te, jak pokazują liczby Głównego Urzędu Statystycznego, są ogromne i bezpośrednio wpływają na to, kto najmocniej odczuje podwyżki.

Zacznijmy od prądu. Statystyczne gospodarstwo domowe na wsi zużyło w 2025 roku 2 277,1 kWh. W tym samym czasie w mieście było to zaledwie 1 609,5 kWh. To oznacza, że na wsi zużywa się o ponad 40% więcej energii elektrycznej. Jeszcze większe dysproporcje widać w przypadku gazu. Tam zużycie na jednego odbiorcę na wsi jest prawie dwukrotnie wyższe niż w mieście.

Spójrzmy na konkretne liczby, bo mówią same za siebie:

Średnie zużycie prądu na gospodarstwo:Wieś: 2 277,1 kWh

Miasto: 1 609,5 kWh

Średnie zużycie gazu na odbiorcę:Wieś: 10 589,5 kWh

Miasto: 5 478,1 kWh

Wzrost zużycia gazu w 2025 r.:Wieś: +6,3%

Miasto: +5,4%

Dane te pokazują, że ogólne zużycie prądu w Polsce jest mocno napędzane przez rosnące zapotrzebowanie na obszarach wiejskich. To właśnie tam, ze względu na większe domy i często inny styl życia, potrzeba znacznie więcej energii. Wniosek jest prosty. To właśnie na wsi wyższe rachunki za prąd i gaz w 2026 roku mogą być najbardziej dotkliwe dla domowych budżetów. Trend jest jednoznacznie wzrostowy, co oznacza, że wszyscy musimy przygotować się na wyższe koszty utrzymania, ale mieszkańcy terenów wiejskich odczują to najmocniej.

Wkrótce mogą zapukać do twoich dni z informacją: wymieniamy ci licznik prądu!