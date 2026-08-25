Nawet 16 000 złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Znamy szczegóły nowego programu

Koniec ery dopłat do samych paneli fotowoltaicznych

Polska sieć elektroenergetyczna w słoneczne dni pęka w szwach. Nadprodukcja energii z fotowoltaiki staje się ogromnym wyzwaniem dla operatorów, dlatego rząd drastycznie zmienia swoją strategię. Jak informuje portal Portal Samorządowy, nadchodzący program „Przydomowe magazyny energii – część II” ma na celu zachęcenie Polaków do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach, zamiast oddawania go bezpośrednio do sieci.

Nowy program, z gigantycznym budżetem wynoszącym aż 1 miliard złotych ze środków Funduszu Modernizacyjnego, nie będzie już finansował zakupu samych paneli PV. To propozycja skierowana wyłącznie do osób, które już posiadają mikroinstalację OZE i chcą rozbudować ją o nowoczesny magazyn energii elektrycznej lub ciepła.

Ile pieniędzy trafi do Twojej kieszeni?

Wysokość bezzwrotnej dotacji zależy od sposobu, w jaki rozliczasz się ze swoim operatorem sieci. Jak podają branżowe serwisy, przewidziano dwa główne progi wsparcia dla magazynów energii elektrycznej:

do 16 000 zł – dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing (maksymalnie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych i z limitem 800 zł za 1 kWh pojemności),

– dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing (maksymalnie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych i z limitem 800 zł za 1 kWh pojemności), do 8 000 zł – dla osób korzystających ze starszego systemu opustów, czyli net-meteringu (maksymalnie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych i z limitem 800 zł za 1 kWh).

Co niezwykle istotne dla wielu Polaków, właściciele starszych instalacji nie będą musieli przechodzić na nowy system rozliczeń, aby otrzymać dotację. To ogromna i bardzo korzystna zmiana w porównaniu do wcześniejszych edycji popularnego programu „Mój Prąd”.

Dodatkowo, jak wylicza portal Sunergo, łączna kwota wsparcia na jeden punkt poboru energii może wzrosnąć nawet do 19 000 zł. Wszystko dzięki dodatkowym bonusom: do 1 000 zł na magazyn ciepła (o pojemności minimum 100 dm³) oraz do 2 000 zł na zakup lub wymianę falownika na hybrydowy (pod warunkiem jednoczesnego zakupu magazynu energii).

Jakie warunki techniczne musisz spełnić?

Zanim zaczniesz planować zakupy, musisz poznać wymagania techniczne nowego programu. Aby otrzymać dofinansowanie, Twoje urządzenia muszą spełniać konkretne kryteria:

minimalna pojemność magazynu – musi wynosić co najmniej 10 kWh,

– musi wynosić co najmniej 10 kWh, zasada proporcji 2:1 – pojemność baterii (wyrażona w kWh) musi być co najmniej dwukrotnie większa niż moc Twojej instalacji fotowoltaicznej (w kWp). Oznacza to, że jeśli masz panele o mocy 5 kWp, Twój magazyn musi mieć pojemność minimum 10 kWh,

– pojemność baterii (wyrażona w kWh) musi być co najmniej dwukrotnie większa niż moc Twojej instalacji fotowoltaicznej (w kWp). Oznacza to, że jeśli masz panele o mocy 5 kWp, Twój magazyn musi mieć pojemność minimum 10 kWh, inteligentne zarządzanie – urządzenie musi posiadać system EMS (Energy Management System) oraz funkcję pracy wyspowej, umożliwiającą zasilanie awaryjne domu podczas awarii sieci zewnętrznej.

Portal Globenergia przypomina również o kluczowej dacie granicznej: dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie te inwestycje, których koszty zostały poniesione nie wcześniej niż 1 listopada 2025 roku.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Początkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planował oficjalny start naboru na 4 września 2026 roku. Choć ta konkretna data została później wycofana z oficjalnych rządowych zapowiedzi na rzecz ogólnego terminu „III kwartał 2026 roku”, eksperci rynkowi sugerują, że wrzesień pozostaje najbardziej prawdopodobnym momentem uruchomienia naboru.

Warto pamiętać, że program działa na zasadzie refundacji. Oznacza to, że najpierw musisz samodzielnie zrealizować i opłacić inwestycję, a dopiero po jej zakończeniu złożyć wniosek elektroniczny przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Środki będą wypłacane do wyczerpania miliardowego budżetu, dlatego kluczem do sukcesu może okazać się szybkie złożenie dokumentów.

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