Nowe przepisy dla fotowoltaiki już od września. Właściciele paneli muszą uważać

Masz fotowoltaikę? Od 20 września nowe zasady

Fotowoltaika stała się w Polsce powszechna. Panele słoneczne można znaleźć już na dachach milionów domów, a coraz częściej także na balkonach mieszkań. Teraz rynek czekają kolejne zmiany.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad rozporządzeniem, które ma wprowadzić szczegółowe wymagania dotyczące instalacji PV. Nowe przepisy mają obowiązywać od 20 września 2026 r.

Miliony instalacji pod lupą

Skala fotowoltaiki w Polsce jest ogromna. Instalacje PV znajdują się już w ponad 1,6 mln gospodarstw domowych, a łączna moc wszystkich instalacji przekroczyła 27 GW.

Do tej pory brakowało jednak jednolitych, szczegółowych wymagań dotyczących m.in. prowadzenia przewodów, zabezpieczeń czy rozmieszczenia paneli.

Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników i ograniczyć ryzyko pożarów.

Panele na balkonie też będą objęte przepisami

Zmiany nie dotyczą wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. Nowe wymagania mają objąć również fotowoltaikę balkonową.

W przypadku paneli montowanych na balustradach trzeba będzie zwrócić uwagę m.in. na: stabilność konstrukcji, odporność na silny wiatr, prawidłowe i bezpieczne podłączenie do domowej sieci.

To szczególnie ważne w przypadku instalacji balkonowych, które często są montowane w zupełnie innych warunkach niż klasyczne panele dachowe.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przede wszystkim

Jednym z najważniejszych elementów nowych regulacji ma być ochrona przeciwpożarowa.

Rozporządzenie ma określać m.in. zasady podziału dachów na strefy oraz wymagane odległości paneli od krawędzi budynków i ścian oddzielenia przeciwpożarowego.

Przepisy mają również wskazywać wymagania dotyczące okablowania, zabezpieczeń, odłączników i instalacji awaryjnych.

Masz instalację powyżej 6,5 kW? Ważne wymagania

Szczególne obowiązki dotyczą instalacji o większej mocy.

W przypadku instalacji powyżej 6,5 kW wymagany ma być uzgodniony projekt oraz odbiór przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Właściciele mniejszych instalacji również nie powinni jednak ignorować nowych wymagań. Warto sprawdzić przede wszystkim stan zabezpieczeń, uziemienie oraz oznakowanie wyłączników awaryjnych.

Eksperci widzą problem

Uporządkowanie zasad montażu fotowoltaiki może zwiększyć bezpieczeństwo, ale pojawiają się też pytania o szczegóły nowych regulacji.

Eksperci zwracają uwagę m.in. na niejasności dotyczące definicji urządzenia fotowoltaicznego oraz zasad montowania nowych modułów na już istniejących budynkach.

Dlatego przed wejściem nowych przepisów właściciele instalacji PV powinni sprawdzić, czy ich system jest prawidłowo zabezpieczony. Zwłaszcza że nowe wymagania mają dotyczyć zarówno dachów, jak i balkonów.