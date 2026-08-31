Powszechny lęk przed niską emeryturą

W Polsce temat wysokości świadczeń emerytalnych niemal zawsze budzi silne emocje. Dla wielu osób, zwłaszcza tych zbliżających się do sześćdziesiątki, przejście na spoczynek kojarzy się z koniecznością zaciskania pasa. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy często środowisk artystycznych, gdzie niskie składki i praca na umowach o dzieło przekładają się na symboliczne kwoty od ZUS. Najlepiej pokazuje to przykład muzyka Tomka Lipińskiego, któremu ZUS wyliczył symboliczną emeryturę.

W tym kontekście wyznanie Anny Dymnej brzmi jak scenariusz optymistycznego filmu, dając nadzieję innym seniorom.

Klucz do sukcesu: Dekada dodatkowej pracy

Anna Dymna, postać niezwykle lubiana i szanowana za swoją działalność artystyczną oraz charytatywną, oficjalnie przeszła na emeryturę w 2022 roku. Jej sytuacja finansowa po zakończeniu etapu zawodowego okazała się wyjątkowo korzystna. Aktorka wyjaśniła, że jej obecne świadczenie przewyższa kwotę ostatniej pensji, jaką otrzymywała. Choć dla wielu może to brzmieć jak rzadki przywilej, za tym sukcesem stoi konkretna i świadoma decyzja.

Głównym powodem tak wysokiego świadczenia był fakt, że Anna Dymna zdecydowała się pracować o dziesięć lat dłużej, niż wynikało to z ustawowego minimum. Przez blisko pół wieku, od 1973 roku, była nieprzerwanie związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Ta systematyczność oraz dekada dodatkowych składek wpłacanych do systemu po osiągnięciu wieku emerytalnego pozwoliły na znaczące przeliczenie i podwyższenie ostatecznej kwoty, którą teraz co miesiąc otrzymuje od państwa.

Na tę emeryturę sobie poszłam i dobrze na tym wyszłam, bo mam emeryturę dużo wyższą, niż miałam pensję, bo dziesięć lat dłużej pracowałam. Mam na prąd w każdym razie - powiedziała Anna Dymna w Świecie Gwiazd.

Głosy o „zabieraniu etatów” i trudne pożegnania

Mimo że praca przynosiła jej satysfakcję i stabilizację finansową, decyzja o przejściu na emeryturę nie była pozbawiona cieni. Aktorka wspominała, że jednym z impulsów do podjęcia tego kroku były docierające do niej głosy sugerujące, że starsze pokolenie artystów zajmuje miejsca młodszym kolegom. Choć sama uważała takie opinie za niesprawiedliwe, presja społeczna i chęć ustąpienia miejsca nowym kadrom odegrały rolę w jej ostatecznym odejściu z teatru.

Taka będzie waloryzacja emerytur na 2028 rok

25

Wyjątek na tle środowiska

Przypadek Anny Dymnej jest pozytywnym wyjątkiem w polskim świecie kultury.

Oprócz wspomnianego wcześniej Tomka Lipińskiego na uwagę zasługuje aktor Zbigniew Buczkowski. Przyznał wprost, że gdyby opierał się wyłącznie na wyliczonej mu emeryturze, jego sytuacja byłaby bardzo trudna. Jak sam podkreślał, bez dalszej aktywności zawodowej i dodatkowych zarobków musiałby mierzyć się z ubóstwem. To zestawienie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma długość stażu pracy oraz rodzaj odprowadzanych składek.

Co ta historia mówi o Twojej emeryturze?

Historia Anny Dymnej jest ważną lekcją planowania finansowego. Choć nie każdy ma możliwość pracy w jednym miejscu przez 50 lat, główny mechanizm pozostaje niezmienny: każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego realnie podwyższa przyszły standard życia. Decyzja o opóźnieniu przejścia na spoczynek, o ile pozwala na to zdrowie i sytuacja zawodowa, jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem walki z niskimi świadczeniami w polskim systemie. Przykład Anny Dymnej uczy, że emerytura nie musi oznaczać drastycznych cięć w domowym budżecie, a może stać się okresem zasłużonego spokoju.

ZNANY POLITOLOG OSTRO: EMERYTURY DLA ARTYSTÓW TO POWAŻNY BŁĄD TUSKA