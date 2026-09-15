Zbliża się ważny termin. Zapominalscy zapłacą wysoką karę.

Kto i ile musi zapłacić podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Jak zapłacić podatek i co zrobić, by uniknąć odsetek?

Zbliża się ważny termin. Zapominalscy zapłacą wysoką karę

Warto zaznaczyć sobie w kalendarzu datę 15 września 2026 roku. "Fakt" przypomina, że to ostateczny termin na uregulowanie trzeciej raty za podatek od nieruchomości. Choć nikt nie lubi płacić podatków, tego obowiązku lepiej nie lekceważyć. Konsekwencje mogą być naprawdę bolesne dla portfela.

Jeśli przegapisz termin, urząd skarbowy zacznie automatycznie naliczać odsetki za zwłokę – i to już od pierwszego dnia po 15 września. To jednak dopiero początek. W skrajnych i uporczywych przypadkach urzędnicy mogą sięgnąć po znacznie cięższy kaliber. Maksymalna kara za podatek od nieruchomości, a konkretnie za uchylanie się od jego zapłaty, może wynieść aż 64 080 zł.

Warto pamiętać, że osoby fizyczne płacą ten podatek w czterech ratach. Terminy są stałe i wypadają co roku:

do 15 marca,

do 15 maja,

do 15 września,

do 15 listopada.

Kto i ile musi zapłacić podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Myślisz, że ten podatek dotyczy tylko właścicieli domów jednorodzinnych? Nic bardziej mylnego. Obowiązek zapłaty ciąży na każdym, kto jest właścicielem, posiadaczem samoistnym lub użytkownikiem wieczystym:

domu lub mieszkania (jeśli jest odrębną nieruchomością z księgą wieczystą),

budynku lub lokalu użytkowego,

gruntu, który nie jest lasem ani gruntem rolnym.

Wysokość podatku zależy od dwóch rzeczy: powierzchni nieruchomości oraz stawek, jakie ustaliła gmina, na terenie której znajduje się nieruchomość. Samorządy mają tu pewną swobodę, ale nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie. W 2026 roku maksymalna stawka za podatek od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy. Dla porównania, za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to już 35,53 zł za metr kwadratowy.

Jest też dobra wiadomość dla osób, których roczna kwota podatku jest symboliczna. Jeśli po wyliczeniu okaże się, że podatek za cały rok wyniesie mniej niż 11,80 zł, urząd w ogóle nie wyśle decyzji o jego naliczeniu. W takiej sytuacji po prostu nie trzeba nic płacić.

Jak zapłacić podatek i co zrobić, by uniknąć odsetek?

Na szczęście uregulowanie płatności jest proste, a gminy oferują kilka możliwości. Każdy może wybrać najwygodniejszą dla siebie opcję:

Przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku podany w decyzji podatkowej. Osobiście w kasie urzędu miasta lub gminy. U inkasenta, którym w wielu mniejszych miejscowościach jest po prostu sołtys.

Co jednak zrobić, gdy zorientujemy się, że przegapiliśmy termin? Przede wszystkim – nie panikować i nie chować głowy w piasek. Należy jak najszybciej zapłacić zaległą kwotę wraz z naliczonymi odsetkami. Aby poznać ich dokładną wysokość, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z urzędem. Ignorowanie problemu tylko go pogorszy i może doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Podsumowując, kluczem do spokoju jest terminowość. Zapłata trzeciej raty za podatek od nieruchomości 2026 do 15 września to najprostszy sposób, by uniknąć niepotrzebnego stresu i dodatkowych kosztów. Warto więc już dziś upewnić się, że płatność została zlecona, i odhaczyć ten obowiązek na swojej liście zadań.

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