Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni: 60 tys. darmowych biletów dla młodych

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły start programu Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni. W ramach tej inicjatywy Polska i Niemcy udostępnią łącznie 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych dla osób w wieku od 18 do 27 lat. W Polsce przepustki na darmowe przejazdy będzie można zdobyć w konkursie wiedzy.

Czym jest Bilet Przyjaźni i na czym polega akcja?

Bilet Przyjaźni to specjalna wersja biletu Interrail, umożliwiająca podróżowanie pociągami po sąsiednim kraju. Bilet obejmuje również przejazd z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem. Celem akcji jest wspieranie mobilności młodych ludzi i zachęcanie ich do lepszego poznawania Polski oraz Niemiec.

„Inicjatywa ma wspierać mobilność młodych ludzi, zachęcać do poznawania Polski i Niemiec, a także wzmacniać bezpośrednie kontakty między mieszkańcami obu państw” - zaznaczył polski przewoźnik.

Zasady konkursu i kryteria dla uczestników

W Polsce bilety zostaną przyznane w konkursie wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei. Aby je zdobyć, należy uzyskać jeden z najwyższych wyników w internetowym quizie wielokrotnego wyboru. Zgłoszenia można składać od 15 września od godz. 12:00 do 22 września do godz. 12:00 na platformie biletprzyjazni.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Do rywalizacji mogą przystąpić osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

mają ukończone 18 lat na dzień 15 września br.;

mają nie więcej niż 27 lat na dzień 1 listopada br.;

mieszkają w Polsce zarówno w momencie udziału w konkursie, jak i w okresie podróży;

mają pełną zdolność do czynności prawnych;

wybiorą okres ważności biletu rozpoczynający się przed ukończeniem 28. roku życia.

O nagrodę mogą ubiegać się zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem że na stałe mieszkają w Polsce.

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Szczegóły podróży z Biletem Przyjaźni

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną. Otrzymają imienny Bilet Przyjaźni w formie mobilnego kodu, którego nie będzie można przekazać innej osobie. Każdy zwycięzca będzie mógł wybrać miesięczny okres ważności biletu w terminie od 1 listopada 2026 r. do 1 października 2027 r. Bilet uprawnia do podróży przez siedem dowolnie wybranych dni w ciągu tego miesiąca. Do korzystania z niego niezbędne jest urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Rail Planner, z której podróżny musi korzystać przez cały czas podróży.

Podczas kontroli biletów obywatele Polski będą musieli okazać ważny paszport lub dowód osobisty.

„Osoby niebędące obywatelami Polski powinny dysponować oficjalnymi dokumentami pobytowymi wydanymi przez polskie władze” - poinformowano w komunikacie.

Za organizację konkursu w Polsce odpowiada PKP Intercity we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Za jego techniczną stronę i wydanie nagród odpowiedzialna jest firma Interrail B.V.

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