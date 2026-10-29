Prezes złożył rezygnację

Daniel Rutkowski nie będzie już kierował Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Informację o jego rezygnacji potwierdziło Polskiej Agencji Prasowej biuro komunikacji AOTMiT. Prezes przestanie pełnić funkcję 1 listopada.

Jego miejsce zajmie Przemysław Rzodkiewicz, który obecnie jest wiceprezesem agencji. To właśnie on będzie odpowiadał za kierowanie instytucją po odejściu Rutkowskiego. Na razie nie podano przyczyn rezygnacji. Nie wiadomo więc, co skłoniło prezesa do podjęcia tej decyzji.

Agencja ma wpływ na finansowanie leczenia

Choć nazwa tej instytucji może brzmieć dla wielu Polaków tajemniczo, jej działalność ma znaczenie dla całego systemu ochrony zdrowia. AOTMiT zajmuje się między innymi oceną technologii medycznych oraz ustalaniem taryf świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W praktyce oznacza to analizowanie kosztów leczenia i przygotowywanie wycen świadczeń, za które płaci NFZ. Praca agencji ma więc znaczenie dla finansowania usług medycznych w Polsce.

Rutkowski kierował agencją od 2024 roku

Daniel Rutkowski objął stanowisko prezesa 28 marca 2024 roku. Wcześniej był wiceprezesem AOTMiT. Z systemem ochrony zdrowia związany jest od lat. Pracował między innymi w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie zajmował się sprawami związanymi z organizacją i finansowaniem świadczeń medycznych.

Od 1 listopada agencją pokieruje Przemysław Rzodkiewicz. Czy zmiana na stanowisku prezesa przyniesie również zmiany w funkcjonowaniu instytucji? Na razie nie przedstawiono informacji na ten temat.

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