ASICS osiągnął imponujący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży netto o 19,7% w 2026 roku (do września), zyskując również 5,8% w samym trzecim kwartale w regionie EMEA.

Firma umacnia swoją pozycję niekwestionowanego lidera na pięciu kluczowych rynkach europejskich w kategorii specjalistycznego obuwia biegowego.

ASICS dynamicznie rośnie także w innych segmentach, m.in. w modnej kategorii SportStyle oraz utrzymuje czołowe miejsca w tenisie i padelu.

Strategia firmy, zgodnie ze słowami prezesa, stawia na jakość sprzedaży i budowanie stabilnego, długoterminowego biznesu, a nie krótkoterminowy zysk.

ASICS znowu na plusie. Dwucyfrowy wzrost od początku roku

Japońska marka sportowa kontynuuje dobrą passę. Opublikowane przez ASICS EMEA wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku pokazują, że firma konsekwentnie idzie w górę. W okresie od lipca do września przychody w regionie obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) wzrosły o 5,8% w stosunku do tego samego okresu w 2025 roku.

Jeszcze lepiej wygląda to, gdy spojrzymy na cały dotychczasowy rok. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku sprzedaż netto ASICS poszybowała w górę aż o 19,7% rok do roku. Co ważne, firma odnotowała stabilny wzrost we wszystkich kanałach dystrybucji – zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i bezpośrednio do klientów.

Lider nie tylko na bieżni. W czym ASICS dominuje na rynku?

Dobre wyniki finansowe to jedno, ale prawdziwą siłę marki widać w jej pozycji rynkowej. A ta jest niezagrożona, szczególnie w kluczowym dla firmy segmencie. Dane firmy analitycznej Circana nie pozostawiają złudzeń: ASICS jest liderem rynku w kategorii specjalistycznego obuwia biegowego na pięciu kluczowych rynkach w Europie. Chodzi o Francję, Niemcy, Włochy, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię.

To jednak nie wszystko. Marka dynamicznie rośnie także w innych obszarach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc do września 2026 r.) ASICS znacząco zwiększył swoje udziały w popularnej kategorii SportStyle, czyli butów sportowych noszonych na co dzień. Utrzymał też czołową pozycję w takich dyscyplinach jak tenis, sporty halowe oraz zyskujący na popularności padel.

Jakość, nie ilość. Jaki jest plan prezesa na przyszłość?

Jak firma zamierza utrzymać ten trend? Kluczem ma być nie pogoń za krótkoterminowym zyskiem, a budowanie stabilnego biznesu na lata. Mówi o tym wprost dyrektor generalny ASICS EMEA, Carsten Unbehaun, komentując najnowsze wyniki.

Wyniki trzeciego kwartału pokazują, że nadal rozwijamy się w regionie EMEA i konsekwentnie budujemy silny, długofalowy biznes. Naszym priorytetem jest jakość sprzedaży, o którą dbamy poprzez staranne zarządzanie dystrybucją i bliską współpracę z zaufanymi partnerami. Wspólnie inwestujemy w rozwój naszej oferty sportowej i realizujemy misję ASICS, pomagając konsumentom przekonać się, jak korzystnie ruch wpływa na ciało i umysł. – Carsten Unbehaun, dyrektor generalny ASICS EMEA

Słowa prezesa Unbehauna jasno wskazują strategię firmy: staranna selekcja partnerów handlowych i dbałość o jakość dystrybucji mają być ważniejsze od masowej sprzedaży. Wszystko wskazuje na to, że strategia oparta na stabilnym, organicznym wzroście i budowaniu silnej marki przynosi zamierzone efekty, a ASICS nie zamierza zwalniać tempa.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]