Polacy spędzają aż 85% czasu na jawie w bezruchu, a alarmujące 56% społeczeństwa jest już w grupie ryzyka zdrowotnego z powodu niskiej aktywności fizycznej.

Młodzi Polacy (18-24 lata) są najbardziej zagrożeni: 55% nie spełnia zaleceń ruchu, co skutkuje najniższą oceną kondycji psychicznej (60/100 pkt) i spadkiem motywacji.

Wygoda i technologia napędzają problem: 65% Polaków łatwo spędza dzień bez ruchu, a młodzi (42%) wykorzystują AI do zadań, które kiedyś wymagały aktywności fizycznej.

Nadzieją jest prosty krok: zaledwie 15 minut ruchu dziennie może znacząco poprawić samopoczucie i kondycję, co promuje inicjatywa ASICS "15 Minutes to Thrive".

Szokujące dane o braku ruchu. Polacy zagrożeni jak gatunki w przyrodzie

Sprawa jest poważna. Tuż przed Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego firma ASICS opublikowała wyniki badania, które rzucają nowe, niepokojące światło na nasz styl życia. Okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej statycznym społeczeństwem. Nowe badanie ASICS 2026 pokazuje, że spędzamy aż 85% czasu, w którym nie śpimy, nie ruszając się w ogóle. To nie wszystko.

Firma, we współpracy z ekspertami, stworzyła system klasyfikacji inspirowany rozwiązaniami stosowanymi w ochronie przyrody. Dzieli on ludzi na trzy grupy: „aktywnych” (Active), „zagrożonych” (At Risk) oraz „krytycznie zagrożonych” (Endangered). W efekcie niska aktywność fizyczna Polaków sprawia, że aż 56% z nas trafiło do kategorii „zagrożonych” lub „krytycznie zagrożonych”. Co gorsza, prognozy na przyszłość są jeszcze bardziej pesymistyczne. Jeśli obecne trendy się utrzymają, do 2035 roku odsetek ten może wzrosnąć do 60%, co oznacza, że problem dotknie blisko 19 milionów dorosłych w naszym kraju.

Dlaczego młodzi Polacy są w najgorszej sytuacji?

Można by pomyśleć, że problem bezczynności dotyczy głównie osób starszych. Nic bardziej mylnego. Badanie ASICS jasno pokazuje, że to właśnie młodzi ludzie są najbardziej narażoną grupą. Aż 55% Polaków w wieku 18-24 lat przyznaje, że nie spełnia minimalnych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. Dla porównania, w grupie wiekowej 65+ odsetek ten jest niższy i wynosi 47%.

Co to oznacza w praktyce? Młodzi nie tylko mniej się ruszają, ale też najgorzej oceniają swoją kondycję psychiczną. W badaniu stanu umysłu (State of Mind) grupa 18-24 lata osiągnęła najniższy wynik ze wszystkich – zaledwie 60 na 100 punktów. Dla kontrastu, osoby w wieku 55-64 lata oceniły swoje samopoczucie na 72 punkty. Aż 89% młodych Polaków odczuwa negatywne skutki, które bezpośrednio wiąże z brakiem ruchu, wskazując na spadek motywacji, gorszy nastrój i podwyższony poziom stresu.

Wygoda i technologia to nasi wrogowie. Jak 15 minut może wszystko zmienić?

Skąd ten powszechny brak ruchu? Odpowiedź jest prosta: wygoda. Współczesne życie sprawia, że możemy pracować, robić zakupy, załatwiać sprawy bankowe i spotykać się ze znajomymi bez wychodzenia z domu. Aż 65% Polaków przyznaje, że przez to łatwo jest spędzić cały dzień niemal bez ruchu. Co więcej, 40% z nas deklaruje, że bez problemu mogłoby nie opuszczać mieszkania przez co najmniej trzy dni. Wśród młodych ten odsetek rośnie do zatrważających 60%.

Technologia tylko pogłębia ten problem. Jak pokazuje badanie, 42% osób w wieku 18-24 lata regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji do wykonywania zadań, które kiedyś wymagały od nich wysiłku.

Jest jednak dobra wiadomość. Jak podkreśla profesor antropologii, David Raichlen, nie potrzeba rewolucji, by poczuć różnicę. „Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzeba wiele, aby coś zmienić. Nawet krótkie, łatwe do wprowadzenia momenty aktywności, takie jak 15 minut ruchu dziennie, mogą mieć realne znaczenie dla naszego samopoczucia” – mówi profesor Raichlen.

Tę ideę promuje ASICS w ramach swojej inicjatywy „15 Minutes to Thrive”. Jak podsumowuje Gary Raucher, Executive Vice President ASICS: „W świecie, w którym wygoda stopniowo eliminuje ruch z codziennego życia, przypominanie o jego znaczeniu jest bardzo ważne. Mamy nadzieję, że nasz projekt zainspiruje ludzi do poświęcenia choćby 15 minut na ruch”.

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