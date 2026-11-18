Niepewna sytuacja gospodarcza i geopolityczna skłania 52% Polaków do aktywnego zabezpieczania kariery i finansów.

Co piąty Polak (19%) buduje dodatkowe źródło dochodu, a 14% inwestuje w rozwój nowych kompetencji w obliczu tych wyzwań.

Kobiety-przedsiębiorczynie są znacznie bardziej proaktywne, np. dwukrotnie częściej (38%) szukają dodatkowych źródeł zarobku niż ogół społeczeństwa.

Sztuczna inteligencja budzi obawy u 23% Polaków o konieczność podnoszenia kompetencji cyfrowych, choć przedsiębiorczynie widzą w niej większą szansę.

Niepewność pcha Polaków do działania. Co robimy, by zabezpieczyć finanse?

Ponad połowa z nas, dokładnie 52 proc., przyznaje, że obecna sytuacja gospodarcza, wojny i napięcia na świecie mają realny wpływ na to, jak myślimy o swojej karierze. Takie wnioski płyną z najnowszego badania „Polki i przedsiębiorczość 2026”, które towarzyszy konkursowi Sukces Pisany Szminką. Dla co czwartej osoby ten wpływ jest duży, a dla kolejnych 27 proc. – umiarkowany.

Co to oznacza w praktyce? Mówiąc wprost, nie siedzimy z założonymi rękami. Niepewność skłania nas do szukania sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości. Najpopularniejszym ruchem jest znalezienie dodatkowego zajęcia.

Oto, co konkretnie robimy w odpowiedzi na zmiany gospodarcze:

Niemal co piąty badany (19 proc.) buduje dodatkowe źródło dochodu, by czuć się bezpieczniej.

14 proc. stawia na naukę i zdobywanie nowych kompetencji.

12 proc. aktywnie szuka lepiej płatnej pracy.

10 proc. rozgląda się za pracą, która da większą stabilność zatrudnienia.

Przez lata bezpieczeństwo zawodowe kojarzyło się przede wszystkim ze stabilnym zatrudnieniem. Dziś coraz wyraźniej widać, że samo posiadanie pracy nie wystarcza, by czuć się bezpiecznie – komentuje pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką i prezeska Fundacji We Did It Olga Kozierowska. – Polacy szukają więc dodatkowych źródeł dochodu, rozwijają swoje kompetencje i rozważają zmianę pracy. Wyłania się z tego budujący obraz społeczeństwa, które w obliczu niepewności nie pozostaje bierne, lecz stara się przejmować inicjatywę i świadomie kształtować swoją przyszłość – dodaje Olga Kozierowska.

Przedsiębiorczynie reagują szybciej. Czym różnią się od reszty Polaków?

Okazuje się, że kobiety prowadzące własne firmy są jeszcze bardziej aktywne w reagowaniu na niepewne czasy. Choć blisko połowa z nich (49 proc.) ocenia swoją sytuację zawodową jako stabilną, to jednocześnie znacznie częściej niż reszta społeczeństwa podejmują konkretne działania, by zabezpieczyć swoje finanse i pozycję na rynku.

Różnice są naprawdę wyraźne. Największą widać w podejściu do zarabiania. Aż 38 proc. przedsiębiorczyń decyduje się na budowanie dodatkowych źródeł dochodu, co stanowi dwukrotnie wyższy odsetek niż wśród ogółu Polaków. To nie wszystko. Co czwarta z nich (25 proc.) inwestuje w zdobywanie nowych kompetencji, podczas gdy w całej populacji robi to 14 proc. badanych. Przedsiębiorczynie też częściej niż inni (34 proc.) przyznają, że sytuacja na świecie ma duży wpływ na ich myślenie o przyszłości zawodowej.

Sztuczna inteligencja: szansa czy zagrożenie dla kariery?

Poza gospodarką i geopolityką na naszą pracę coraz mocniej wpływa technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja. Jak do niej podchodzimy? Okazuje się, że większość z nas nie ma jeszcze wyrobionego zdania. Aż 40 proc. badanych ocenia wpływ AI na swoją karierę neutralnie. Reszta jest niemal idealnie podzielona: 18 proc. widzi w niej szansę, a 19 proc. – zagrożenie.

Rozwój AI budzi też obawy o własne umiejętności. Co czwarty Polak (23 proc.) odczuwa presję podnoszenia kompetencji cyfrowych, a 6 proc. z tej grupy boi się, że bez tego straci konkurencyjność na rynku pracy.

I tu znowu widać wyraźną różnicę w podejściu przedsiębiorczyń. Wśród ogółu Polaków tylko 18 proc. badanych postrzega rozwój sztucznej inteligencji jako szansę zawodową, podczas gdy wśród przedsiębiorczyń ten odsetek sięga aż 35 proc.

Rozwój sztucznej inteligencji zmienia sposób, w jaki pracujemy i rozwijamy działalność zawodową. Nowe technologie mogą ułatwiać realizację codziennych zadań, zwiększać efektywność i otwierać możliwości, które jeszcze niedawno były dostępne przede wszystkim dla dużych firm – tłumaczy General Manager home.pl Magdalena Chudzikiewicz, partnera kategorii Startup Roku w konkursie. – Kluczowa staje się gotowość do poznawania nowych narzędzi. To pokazuje, jak różne jest podejście do nowych technologii i jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o możliwościach ich wykorzystania – podsumowuje Magdalena Chudzikiewicz.

Konkurs Sukces Pisany Szminką jako odpowiedź na potrzeby rynku

Przedstawione dane pochodzą z raportu towarzyszącego XVIII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką. To najstarsza i największa w Polsce inicjatywa, która wspiera przedsiębiorczość kobiet oraz liderki i liderów działających na rzecz równości i różnorodności w biznesie. Konkurs ma na celu nie tylko nagradzanie osiągnięć, ale także inspirowanie do działania i pokazywanie, że nawet w niepewnych czasach można świadomie kształtować swoją karierę.

Do konkursu można zgłosić własną firmę lub projekt, a także nominować kogoś, czyje osiągnięcia zasługują na wyróżnienie. Nominacje można przesyłać do 31 grudnia 2026 roku, a zgłoszenia własnych kandydatur przyjmowane są do 10 stycznia 2027 roku. Wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie przez formularz na stronie konkursu.

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