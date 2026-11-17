13 lat czekania. 1,5 miliona Amerykanów weźmie wolne?

Premiera GTA VI została zaplanowana na 19 listopada. To jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii. Gra powstawała blisko 13 lat, a jej pojawienie się na rynku może oznaczać nie tylko rekordowe przychody dla producenta, ale także... falę nieobecności w pracy.

Skala zainteresowania sprawia, że ekonomiści i firmy doradcze już teraz próbują oszacować wpływ premiery na gospodarkę. Według jednego z raportów, przytaczanych przez magazyn „Fortune”, w Stanach Zjednoczonych nawet 1,5 mln pracowników może opuścić pracę z powodu premiery gry. Potencjalne straty wynikające ze spadku produktywności oszacowano na miliard dolarów. W Wielkiej Brytanii mogą one wynieść nawet 400 milionów dolarów.

Z kolei badania firmy BambooHR pokazują, że liczba wniosków urlopowych na 19 listopada jest o niemal 13 proc. wyższa niż w porównywalnych terminach w poprzednich latach. A do tego połowa graczy planujących wolne z okazji premiery nowej gry deklaruje, że zamiast wcześniej zgłaszać urlop, zamierza tego dnia poinformować pracodawcę o chorobie.

Logitech daje wolne na granie

Niektóre firmy pogodziły się z tym, że czekających na premierę GTA i tak nie będzie tego dnia w pracy i postanowiły zrobić przy okazji trochę dobrego PR-u. Logitech, znany z produkcji myszy, klawiatur i – co warto podkreślić w tym kontekście akcesoriów gamingowych – wprowadził nowy benefit pod nazwą „Logi Game Day”. Każdy z ponad 7 tys. pracowników firmy otrzyma dodatkowy płatny dzień wolny, który może wykorzystać na granie w dowolną grę. Nie musi to być GTA VI, a wolne można odebrać w wybranym terminie w ciągu roku.

Firma przekonuje, że nie jest to wyłącznie prezent dla pracowników. Według zleconych przez nią badań, 81 proc. ankietowanych graczy uważa, że gry pomagają im budować pewność siebie, ograniczać stres i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Wierzymy, że czas poświęcony na granie może pozytywnie wpływać na efektywność w pracy. Wiemy, że doskonałość nie bierze się z nieustannej harówki. Potrzebna jest także przestrzeń na odpoczynek i zabawę – powiedział Business Insiderowi Robin Piispanen, szef gamingowej marki Logitecha.

Żołnierze dostaną 4 dni wolnego, studenci proszą o dzień rektorski

Logitech nie jest jedyną firmą, która postanowiła wykorzystać popularność gry. Brytyjska agencja Raptor PR przyznała dodatkowy dzień wolny swojemu dziewięcioosobowemu zespołowi. Z kolei amerykańska firma Burger Motorsports zapowiedziała wstrzymanie działalności w dniu premiery GTA VI.

Jeszcze dalej poszedł amerykański 9. batalion inżynieryjny stacjonujący w Georgii. Żołnierzom decydującym się na przedłużenie służby zaoferowano czterodniowy urlop, który mogą przeznaczyć na granie.

W Polsce również pojawiają się obawy przed falą nieobecności w pracy. Według raportu GameTrack 2025 w gry wideo gra 15,9 mln Polaków, a 74 proc. z nich to osoby dorosłe.

Przy premierze gry o tej skali popularności nie można wykluczyć wzrostu krótkotrwałych absencji chorobowych, również w Polsce – mówi Bankier.pl Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio.

Zainteresowanie premierą dotarło także na uczelnie. Student Politechniki Wrocławskiej wystąpił o ustanowienie 19 listopada... dniem rektorskim, wolnym od zajęć. Pod jego inicjatywą w ciągu trzech dni miało podpisać się ponad 1,5 tys. osób. Władze uczelni odmówiły jednak wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego.

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