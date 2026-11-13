• III Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się 16-17 listopada 2026 roku w Warszawie, stając się kluczowym forum dla branży w obliczu bezprecedensowych inwestycji.

• Wydarzenie skupi się na nowej roli budownictwa jako strategicznego elementu bezpieczeństwa i odporności państwa, realizującego gigantyczne projekty w energetyce i obronności.

• Przedstawiciele rządu Donalda Tuska spotkają się z kluczowymi firmami, aby wspólnie opracować długofalową strategię i efektywnie wykorzystać środki na rozwój infrastruktury.

• Na agendzie kongresu znajdą się m.in. finansowanie wieloletnich projektów, zmiany w zamówieniach publicznych oraz wpływ geopolityki na inwestycje i nowe technologie.

Gigantyczne inwestycje i nowe wyzwania. Po co ten kongres?

Polska stoi u progu inwestycji na skalę, jakiej do tej pory nie widzieliśmy. Mówimy tu o gigantycznych projektach w energetyce, rozbudowie infrastruktury obronnej, modernizacji kolei, dróg i sieci przesyłowych. Właśnie dlatego w Warszawie, w dniach 16-17 listopada 2026 roku, odbędzie się kluczowe spotkanie dla całej gospodarki. III Kongres Budownictwa Polskiego ma być odpowiedzią na historyczną skalę inwestycji i nową rolę sektora, który stał się elementem bezpieczeństwa i odporności państwa. To już nie jest tylko branża stawiająca budynki – to strategiczny partner w budowaniu silnej i konkurencyjnej Polski.

Spotkanie w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton to coś więcej niż zwykła konferencja. To próba stworzenia długofalowej strategii dla całego sektora. Jak mówi Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować polski rynek na dekady.

Aktualna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna Polski wskazuje, że znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować krajowy rynek budowlany na wiele następnych lat. Tak dużej skali inwestycji - od energetyki, przez infrastrukturę obronną, po rozbudowę data centers i inwestycje liniowe - jeszcze nie mieliśmy – podkreśla prezes Jan Styliński.

Dla firm budowlanych to rzadka okazja, by wprost powiedzieć administracji rządowej, co stoi na przeszkodzie w sprawnym realizowaniu projektów. Z kolei dla decydentów to szansa, by usłyszeć głos praktyków, zanim podejmą decyzje, które wpłyną na nas wszystkich.

Co znajdzie się na agendzie III Kongresu Budownictwa Polskiego?

Program zapowiada się niezwykle intensywnie. Uczestnicy kongresu, którego obrady otworzy wykład dr. hab. Marcina Piątkowskiego o „polskim złotym wieku”, skupią się na najważniejszych i często najtrudniejszych tematach. Agenda wydarzenia obejmuje kluczowe dla kraju obszary, od energetyki i infrastruktury obronnej, po prawo zamówień publicznych i cyfryzację. Nie zabraknie też dyskusji o pieniądzach – czyli o tym, jak zapewnić ciągłość finansowania tak ogromnych przedsięwzięć.

Szczegółowa lista tematów obejmuje między innymi:

wpływ geopolityki na inwestycje,

budownictwo obronne i jego rola w bezpieczeństwie państwa,

sposoby finansowania wieloletnich projektów,

zmiany w prawie zamówień publicznych,

kompetencje polskich firm na tle europejskiej konkurencji,

przyszłość kadr w sektorze budowlanym.

Organizatorzy zaplanowali także scenę Innovation Day, gdzie zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie, które mogą zrewolucjonizować i przyspieszyć prace budowlane. Dodatkowo, w ramach sześciu tematycznych okrągłych stołów, eksperci będą mogli w mniejszych grupach szczegółowo omówić największe bolączki branży.

Kto z kim będzie rozmawiał? Rząd i biznes przy jednym stole

Siłą kongresu jest jego ranga. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli najważniejsi urzędnicy państwowi, w tym Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała, Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Swoje wsparcie zadeklarowały też kluczowe ministerstwa: Aktywów Państwowych, Energii, Infrastruktury oraz Rozwoju i Technologii.

To pokazuje, że rząd Donalda Tuska traktuje dialog z branżą budowlaną bardzo poważnie. Na kongresie spodziewanych jest 700 uczestników i ponad 100 panelistów. To wyjątkowa okazja, by administracja rządowa poznała perspektywę wykonawców i inwestorów, zanim zapadną kluczowe decyzje na lata. Chodzi o to, by ogromne pieniądze, które popłyną w polską infrastrukturę, zostały wydane mądrze, sprawnie i z korzyścią dla całej gospodarki.

Biedrzycka Expressem | 13.11.2026