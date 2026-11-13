Globalna awaria Microsoftu sparaliżowała urzędy i szpitale. Koncern przekazał nowe informacje

Globalna awaria Microsoftu. Problemy w urzędach, szpitalach i transporcie

Globalna awaria usług Microsoft 365, która rozpoczęła się w czwartek, 12 listopada wieczorem, spowodowała poważne utrudnienia w wielu krajach. Problemy dotknęły m.in. programów Outlook, Teams, Copilot i SharePoint, z których korzystają instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i użytkownicy prywatni. Zakłócenia odnotowano m.in. w Japonii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Według Microsoftu przyczyną awarii była nagła i nieoczekiwana niedostępność wielu serwerów, która doprowadziła do przeciążenia pozostałej infrastruktury. Koncern poinformował, że nie stwierdzono dotychczas przesłanek wskazujących na atak hakerski.

Japonia. Awaria sparaliżowała komunikację w ministerstwach

W Japonii problemy wystąpiły w rządowym systemie teleinformatycznym GSS, z którego korzysta 25 instytucji państwowych. Minister cyfryzacji Toshiharu Furukawa potwierdził utrudnienia, zapewniając jednocześnie, że urzędy wykorzystują alternatywne sposoby komunikacji, w tym telefony i wiadomości SMS.

Awaria dotknęła również władze Tokio i prefektury Osaka. Linie lotnicze ANA i JAL ostrzegły pasażerów przed możliwymi problemami z otrzymywaniem powiadomień o opóźnieniach i odwołaniach lotów. Zakłócenia pojawiły się także w rezerwacjach kolejowych, autobusowych oraz usługach kurierskich.

Norwegia. Parlamentarzyści stracili dostęp do poczty

W Norwegii wszyscy posłowie parlamentu stracili dostęp do służbowej poczty elektronicznej. Problemy objęły również narzędzia do spotkań online i współpracy, a także systemy wykorzystywane przez kilka ministerstw.

Norweski resort cyfryzacji potwierdził, że awaria utrudnia funkcjonowanie administracji rządowej. W piątek przed południem problemy nadal występowały, a przedstawiciele ministerstwa nie potrafili wskazać terminu ich rozwiązania.

Wielka Brytania. Utrudnienia w szpitalach, szkołach i na kolei

Poważne konsekwencje awarii odczuła również Wielka Brytania. Pracownicy służby zdrowia NHS zgłaszali problemy z dostępem do poczty, co utrudniało pracę szpitali i przychodni. Zakłócenia dotknęły także apteki oraz system przekazywania danych pacjentów obsługiwanych przez numery 111 i 999. Wyjazdy ratowników do nagłych przypadków nie zostały jednak wstrzymane.

Wiele szkół poprosiło rodziców o kontakt telefoniczny zamiast mailowego. Pasażerowie kolei zostali natomiast ostrzeżeni przed możliwymi trudnościami z dostępem do biletów przesłanych pocztą elektroniczną.

Problemy wystąpiły również w brytyjskim parlamencie i Banku Anglii. Bank centralny zapewnił jednak, że jego najważniejsze systemy funkcjonują prawidłowo.

Microsoft przekazał nowe informacje. Trwa przywracanie usług

W piątek, 13 listopada Microsoft poinformował o postępach w usuwaniu awarii. Według najnowszego komunikatu działania naprawcze w regionie Azji i Pacyfiku zostały już zakończone. Koncern przekazał, że stopniowo przywraca ruch w systemach, a użytkownicy odzyskują dostęp do skrzynek pocztowych. Poprawia się również przetwarzanie zaległych wiadomości e-mail.

„Ruch jest stopniowo przywracany i obserwujemy poprawę w kluczowych obszarach dla klientów, w tym w dostępie do skrzynek pocztowych i opóźnionym przetwarzaniu wiadomości e-mail” – podała firma w aktualizacji.

Firma ostrzegła jednak, że sporadyczne zakłócenia nadal mogą występować. Obecnie prace koncentrują się na przywracaniu usług w pozostałych regionach świata oraz dostarczeniu wiadomości, których przesyłanie zostało opóźnione przez awarię.