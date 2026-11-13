Globalna awaria Microsoft 365 sparaliżowała tysiące firm, uniemożliwiając dostęp do kluczowych usług jak Teams i Outlook.

Problem objął szeroki zakres usług, w tym Teams, Outlook (Exchange Online), SharePoint Online, Copilot 365 i narzędzia do zarządzania zadaniami.

Microsoft zdiagnozował, że przyczyną mogła być aktualizacja konfiguracji, i wdraża globalne poprawki oraz system automatycznego restartu serwerów.

Zdarzenie to podkreśla, jak bardzo współczesny biznes jest uzależniony od stabilności i dostępności usług chmurowych jednego dostawcy.

Co się stało? Skala i skutki awarii Microsoft 365

Wyobraź sobie, że próbujesz dołączyć do ważnego spotkania online albo wysłać pilnego maila do klienta, a aplikacja po prostu nie odpowiada. Z takim problemem zmierzyły się w czwartek wieczorem miliony ludzi. Firma Microsoft oficjalnie potwierdziła, że doszło do rozległych problemów z połączeniem z wieloma usługami wchodzącymi w skład popularnego pakietu biurowego.

To potężna awaria Microsoft 365, która dotknęła użytkowników na całym świecie, uniemożliwiając im dostęp do podstawowych usług chmurowych. Dla wielu firm, których praca opiera się na ekosystemie Microsoftu, oznaczało to w praktyce cyfrowy paraliż – brak możliwości komunikacji, współpracy nad dokumentami czy zarządzania projektami. Problem jest poważny, bo dotyczy narzędzi, które od lat stanowią krwiobieg nowoczesnego biznesu.

- Na razie mogę potwierdzić, że nic nie wskazuje na to, że awaria systemu Microsoft jest skutkiem działań o charakterze „złośliwym lub cybernetycznym” – powiadomił w piątek na X Charles Lamanna, wiceprezes wykonawczy działu Copilot, Agents, and Platform w firmie Microsoft.

„Kontynuujemy prace nad przywróceniem działania naszych serwerów front-end, jednocześnie wdrażając dalsze działania, mające na celu optymalizację ruchu w celu poprawy stabilności usług i zwiększenia przepustowości” – poinformował Microsoft na X.

Jakie usługi Microsoftu przestały działać?

Problem jest szeroki i dotyczy całego ekosystemu Microsoftu. Choć najgłośniej mówi się o komunikatorze i poczcie, lista niedziałających lub niestabilnych aplikacji jest znacznie dłuższa. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, użytkownicy mogli doświadczyć problemów z następującymi usługami:

Microsoft Teams: Aplikacja do spotkań online i komunikacji zespołowej. Wiele firm zgłaszało, że Microsoft Teams nie działa, co całkowicie zablokowało wewnętrzną komunikację i spotkania online.

Aplikacja do spotkań online i komunikacji zespołowej. Exchange Online: Usługa pocztowa, na której opiera się popularny Outlook.

Usługa pocztowa, na której opiera się popularny Outlook. SharePoint Online: Platforma do tworzenia stron internetowych i zarządzania dokumentami.

Platforma do tworzenia stron internetowych i zarządzania dokumentami. Microsoft Copilot 365: Asystent oparty na sztucznej inteligencji, zintegrowany z aplikacjami biurowymi.

Asystent oparty na sztucznej inteligencji, zintegrowany z aplikacjami biurowymi. Microsoft Defender XDR: Narzędzie do ochrony przed cyberzagrożeniami.

Narzędzie do ochrony przed cyberzagrożeniami. Microsoft Planner oraz Microsoft To Do: Aplikacje do zarządzania zadaniami i planowania.

oraz Aplikacje do zarządzania zadaniami i planowania. Microsoft Purview: Usługa do zarządzania danymi i zgodnością.

Co Microsoft robi, żeby naprawić problem?

Inżynierowie Microsoftu od razu przystąpili do działania. W komunikacie firma wyjaśniła, że udało się zdiagnozować źródło problemu. Okazało się, że na niewielkiej części serwerów zadziałało alternatywne rozwiązanie, które przywróciło ich sprawność. Teraz ta sama poprawka jest wdrażana na szerszą skalę, by objąć całą infrastrukturę dotkniętą awarią.

Co więcej, Microsoft tworzy specjalny automatyczny system, który ma na bieżąco wykrywać i restartować serwery, które przestały odpowiadać. Ma to zapewnić stabilność w trakcie wdrażania głównej poprawki. A co było przyczyną? Wszystko wskazuje na to, że winowajcą mogła być jedna z ostatnich aktualizacji konfiguracji.

Gigant z Redmond pracuje nad pełnym przywróceniem funkcjonalności wszystkich usług. Choć pierwsze serwery już wracają do normy, cały proces może jeszcze potrwać. Dla firm na całym świecie to przypomnienie, jak bardzo ich codzienna praca jest uzależniona od stabilności usług chmurowych jednego dostawcy.

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