Pół godziny odpoczynku zamiast kwadransa

Dziś Kodeks pracy gwarantuje pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, minimum 15 minut przerwy. Autor petycji nr BKSP-153-X-1297/26 uważa jednak, że to zdecydowanie za mało. Chce, aby ustawowy odpoczynek został wydłużony do 30 minut.

W dokumencie skierowanym do sejmowej Komisji do Spraw Petycji zaproponowano zmianę art. 134 Kodeksu pracy. Obecny przepis mówi o co najmniej 15-minutowej przerwie. Po zmianie pracownik miałby prawo do minimum pół godziny odpoczynku.

Co istotne, chodzi o przerwę wliczaną do czasu pracy. Pracownik zachowałby więc za nią wynagrodzenie i nie musiałby zostawać dłużej w firmie, żeby odpracować dodatkowe 15 minut.

Kwadrans nie wystarcza na odpoczynek?

Autor petycji przekonuje, że obecne 15 minut nie pozwala na prawdziwą regenerację. Problem ma dotyczyć zwłaszcza osób wykonujących ciężką pracę fizyczną, pracujących przez wiele godzin na stojąco, obsługujących klientów czy wykonujących obowiązki wymagające nieustannej koncentracji - informuje serwis pulshr.pl.

Pół godziny miałoby dać pracownikom więcej czasu na spokojne zjedzenie posiłku, napicie się wody, skorzystanie z toalety i chwilę odpoczynku przed powrotem do obowiązków.

W uzasadnieniu petycji wskazano także na możliwe korzyści dla pracodawców. Dłuższa przerwa mogłaby ograniczyć zmęczenie, poprawić koncentrację i efektywność pracy, a także zmniejszyć ryzyko błędów oraz wypadków.

Jakie przerwy przysługują pracownikom obecnie?

Kodeks pracy przewiduje już dodatkowe przerwy dla osób pracujących dłużej niż standardowe 6 godzin. Przy dobowym wymiarze czasu pracy przekraczającym 9 godzin przysługuje kolejna przerwa trwająca co najmniej 15 minut. Jeśli pracownik pracuje ponad 16 godzin, ma prawo do jeszcze jednej.

Warto też pamiętać, że ustawowe 15 minut to minimum, a nie maksymalny czas odpoczynku. Pracodawca może sam zdecydować o wprowadzeniu dłuższej przerwy, na przykład 20- lub 30-minutowej.

Na razie propozycja wydłużenia ustawowej przerwy do pół godziny jest postulatem zawartym w petycji. Dokument trafił do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jego autor chce, aby komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą i doprowadziła do zmiany Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownicy już wkrótce automatycznie zyskają dodatkowe 15 minut odpoczynku.

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