Choć 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wielu Polaków będzie musiało stawić się w pracy – poznaj swoje prawa dotyczące rekompensaty.

Zgodnie z Kodeksem pracy, za pracę w Święto Niepodległości przysługuje dzień wolny, a w przypadku braku takiej możliwości nawet 100% dodatku do wynagrodzenia.

Sprawdź, czy Twoja umowa o pracę lub zlecenie gwarantuje Ci dodatkowe pieniądze i jak upewnić się, że Twoje prawa zostaną w pełni zabezpieczone!

Kiedy 11 listopada na ulicach polskich miast pojawią się biało-czerwone flagi, a tysiące osób będą uczestniczyć w obchodach Święta Niepodległości, nie wszyscy będą mogli pozwolić sobie na odpoczynek. W szpitalach lekarze i pielęgniarki będą pełnić dyżury, restauracje przyjmą gości, a pociągi i autobusy nadal będą przewozić pasażerów. Dla wielu pracowników będzie to kolejny dzień wykonywania obowiązków.

W 2026 roku 11 listopada przypada w środę. To dzień ustawowo wolny od pracy, ale przepisy przewidują wyjątki. Co ważne, praca w święto nie zawsze oznacza automatycznie wyższą wypłatę. Kodeks pracy w pierwszej kolejności gwarantuje pracownikowi rekompensatę w postaci innego dnia wolnego. Dopiero w określonych okolicznościach pojawia się prawo do dodatkowych pieniędzy. I właśnie tutaj kryje się szczegół, o którym warto wiedzieć przed listopadową wypłatą.

Pracujesz 11 listopada? Pracodawca musi oddać ci dzień wolny

Zasada jest prosta: jeżeli pracownik zatrudniony na umowie o pracę wykonuje obowiązki w Święto Niepodległości zgodnie z przepisami dopuszczającymi pracę w święta, pracodawca powinien zapewnić mu inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie musi to być dzień bezpośrednio przed 11 listopada ani zaraz po nim. Jeśli firma stosuje miesięczny okres rozliczeniowy, wolne należy zapewnić do końca listopada. Przy dłuższym okresie rozliczeniowym termin może przypadać później.

Co istotne, dzień wolny przysługuje za sam fakt pracy w święto, a nie proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin. Oznacza to, że także osoba, która wykonywała obowiązki przez kilka godzin, co do zasady powinna otrzymać cały dzień wolny. Takie zasady wynikają z art. 151¹¹ Kodeksu pracy. To podstawowa forma rekompensaty, której pracodawca nie może dowolnie zastąpić pieniędzmi tylko dlatego, że tak jest mu wygodniej.

Nawet 100 proc. dodatku do wynagrodzenia!

Tu pojawia się najbardziej interesująca dla pracowników możliwość. Jeżeli pracodawca nie może udzielić dnia wolnego za pracę 11 listopada w obowiązującym okresie rozliczeniowym, musi wypłacić dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w święto. W praktyce oznacza to wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz dodatkową kwotę obliczoną według odpowiedniej stawki godzinowej. Nie jest to jednak automatyczna premia dla każdego, kto przyjdzie do pracy w Święto Niepodległości.

Przykład? Pracownik zarabia 40 zł brutto za godzinę, a 11 listopada przepracował osiem godzin. Jeśli nie otrzyma w zamian dnia wolnego z powodu braku możliwości jego udzielenia w wymaganym terminie, sam 100-procentowy dodatek wyniesie 320 zł brutto. To kwota dodatkowa, niezależna od normalnego wynagrodzenia należnego za te godziny. Trzeba przy tym pamiętać, że przykład dotyczy uproszczonego rozliczenia według stawki godzinowej. Przy pensji miesięcznej sposób obliczania dodatku zależy od zasad ustalania wynagrodzenia.

Lekarze, kelnerzy, kierowcy. Kto może legalnie pracować w Święto Niepodległości?

Nie każda firma może po prostu wpisać pracownikowi dyżur 11 listopada. Kodeks pracy dokładnie określa przypadki, w których praca w niedziele i święta jest dopuszczalna. Dotyczy to między innymi transportu i komunikacji, gastronomii, hoteli, ochrony osób i mienia, pracy zmianowej, zakładów działających w ruchu ciągłym oraz placówek zapewniających całodobową opiekę zdrowotną. Praca może być wykonywana również podczas akcji ratowniczych, usuwania awarii czy niezbędnych remontów. Dlatego 11 listopada mogą pracować m.in. pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, kierowcy, pracownicy restauracji i hoteli oraz ochroniarze.

Osobne zasady dotyczą jednak niektórych grup zawodowych, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych i części personelu medycznego. Ich uprawnienia do rekompensaty mogą wynikać również z przepisów szczególnych, a nie wyłącznie z Kodeksu pracy.

Szef każe przyjść 11 listopada. Czy możesz odmówić?

Samo Święto Niepodległości nie daje każdemu pracownikowi bezwarunkowego prawa do odmowy wykonania obowiązków. Jeśli praca w święto jest prawnie dopuszczalna, a pracownik ma zgodnie z przepisami zaplanowaną zmianę lub otrzymał zgodne z prawem polecenie, powinien stawić się w pracy.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracodawca próbuje nakazać pracę w święto, choć działalność firmy nie mieści się w ustawowych wyjątkach. W takim przypadku polecenie może być niezgodne z prawem. Warto jednak zachować ostrożność. Zanim pracownik odmówi przyjścia do pracy, powinien sprawdzić grafik, podstawę polecenia i obowiązujące w firmie zasady. W razie wątpliwości może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Nie wystarczy bowiem samo stwierdzenie, że 11 listopada jest dniem wolnym. Znaczenie ma także rodzaj wykonywanej pracy.

Umowa zlecenie i B2B. Czy za 11 listopada też dostaniesz podwójną stawkę?

Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu B2B nie korzystają automatycznie z kodeksowych zasad rekompensowania pracy w święta. Oznacza to, że zleceniobiorca nie ma z samego faktu pracy 11 listopada prawa do dodatkowego dnia wolnego ani 100-procentowego dodatku. Wszystko zależy przede wszystkim od zapisów umowy i uzgodnień między stronami.

Jeżeli umowa przewiduje wyższą stawkę za pracę w święto, należy stosować te ustalenia. Jeżeli takiego zapisu nie ma, sam fakt wykonywania obowiązków w Narodowe Święto Niepodległości nie powoduje automatycznie podwojenia wynagrodzenia. Ważne jest również to, że nazwa umowy nie przesądza o rzeczywistym charakterze zatrudnienia. Jeśli współpraca spełnia cechy stosunku pracy, może podlegać ocenie według przepisów Kodeksu pracy.

11 listopada 2026. Sprawdź swoje pieniądze i grafik

Przed Świętem Niepodległości warto zajrzeć do harmonogramu i sprawdzić, jak pracodawca zamierza rozliczyć pracę w tym dniu. Kluczowe jest ustalenie, czy przewidziano inny dzień wolny i kiedy kończy się okres rozliczeniowy. Jeżeli wolne nie może zostać udzielone w ustawowym terminie, pracownikowi objętemu Kodeksem pracy przysługuje 100-procentowy dodatek za godziny przepracowane w święto. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych powinny natomiast sprawdzić postanowienia swoich kontraktów. 11 listopada może więc oznaczać dodatkowe pieniądze, ale nie dla wszystkich. O tym, czy wynagrodzenie będzie wyższe, decydują przede wszystkim forma zatrudnienia, sposób rozliczenia czasu pracy i możliwość udzielenia dnia wolnego.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz