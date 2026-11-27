Polska od ponad roku nie może odzyskać pieniędzy od Gazpromu

Rosyjski Gazprom ma do zapłacenia Polsce 174,5 mln zł. Kara została nałożona przez prezesa UOKiK za brak współpracy z urzędem podczas postępowania dotyczącego gazociągu Nord Stream 2. Jej wysokość została następnie potwierdzona przez sądy. Mimo to państwo od ponad roku nie potrafiło wyegzekwować należnych pieniędzy.

Problemem okazały się zamrożone rosyjskie aktywa znajdujące się w Polsce. UOKiK oraz warszawski urząd skarbowy próbowały sięgnąć po środki, ale na ich odmrożenie nie zgadzał się Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu. Urzędnicy powoływali się na unijne przepisy sankcyjne.

W efekcie pieniądze, które powinny zasilić budżet państwa, pozostawały poza zasięgiem polskich organów egzekucyjnych.

Senat przyjął lex Gazprom. Zmiana przepisów otwiera drogę do pieniędzy

Szansa na przełom pojawiła się 26 listopada. Senat przyjął poprawkę do ustawy o środkach ograniczających, która ma umożliwić egzekwowanie należności Skarbu Państwa z zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych. W takich przypadkach nie będzie już konieczne stosowanie dotychczasowych procedur uzyskiwania zgody na zwolnienie zamrożonych aktywów.

Za poprawką stał senator KO Kazimierz Kleina. Jak podkreślił, do jej przygotowania zainspirował go „Puls Biznesu”, który od dawna opisywał problemy z odzyskaniem pieniędzy od Gazpromu.

Projekt rozwiązania przygotowywał wcześniej prezes UOKiK Tomasz Chróstny, a jego inicjatywę poparła Krajowa Administracja Skarbowa. Sprawa utknęła jednak na etapie prac nad nową ustawą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dopiero interwencja senatora i szybkie działanie senackich komisji doprowadziły do przyjęcia poprawki.

Prezes UOKiK liczy na odzyskanie pieniędzy

Tomasz Chróstny nie kryje zadowolenia z przyjętego rozwiązania. Jak zaznaczył, poprawka odpowiada na postulat, który urząd zgłaszał zarówno Ministerstwu Finansów, jak i Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Prezes UOKiK zastrzegł jednak, że ostateczna ocena skuteczności nowych przepisów będzie należała do ministra finansów i organów Krajowej Administracji Skarbowej.

– Trudno mi jednak zrozumieć, dlaczego do tej pory KAS nie mogła wyegzekwować prawomocnie zasądzonych 174,5 mln zł. Mam nadzieję, że do zmiany przepisów dojdzie i te pieniądze wreszcie trafią do budżetu – podkreślił Chróstny na łamach Pulsu Biznesu.

Sejm zdecyduje, a potem może wkroczyć prezydent

Ustawa wraca teraz do Sejmu. Posłowie będą musieli rozpatrzyć poprawki przyjęte przez Senat. Kazimierz Kleina jest przekonany, że rozwiązanie dotyczące Gazpromu nie zostanie odrzucone. Jak wskazał, poprawka uzyskała aprobatę resortów finansów i spraw zagranicznych.

Nie oznacza to jednak, że droga do odzyskania pieniędzy jest już całkowicie otwarta. Ustawie może zagrozić prezydenckie weto. Cały projekt jest krytykowany przez część polityków, zwłaszcza Konfederacji. Przeciwnicy nowych przepisów obawiają się, że mogą one ograniczać wolność słowa i stworzyć państwu możliwość przejmowania majątków firm.

Ostatecznie więc dopiero dalsze losy ustawy przesądzą, czy polskie instytucje będą mogły sięgnąć po 174,5 mln zł zamrożonych pieniędzy Gazpromu.

Skąd wzięła się kara dla rosyjskiego giganta?

Wszystko zaczęło się od planów budowy gazociągu Nord Stream 2. W 2015 roku Gazprom wraz z pięcioma zagranicznymi koncernami – OMV, Engie Energy, Wintershall, Shellem i Uniperem – zwrócił się do UOKiK o zgodę na utworzenie wspólnej firmy, która miała zająć się budową i eksploatacją rurociągu - zaznacza Puls Biznesu.

Urzędnicy mieli jednak poważne zastrzeżenia. Jak zaznaczyli w 2016 roku, taka współpraca mogła ograniczać konkurencję na rynku. Firmy wycofały więc wniosek o zgodę na połączenie, ale nie zrezygnowały z inwestycji. Zamiast tego zawarły umowę o finansowaniu gazociągu. To skłoniło UOKiK do wszczęcia postępowania.

Z kolei w 2020 roku urząd uznał, że Gazprom przeprowadził koncentrację bez wymaganej zgody i nałożył na rosyjski koncern gigantyczną karę – 29 mld zł. Pozostałe pięć firm miało zapłacić łącznie 234 mln zł. Te decyzje zostały jednak później uchylone przez polskie sądy.

Na tym jednak urzędnicy nie poprzestali. UOKiK prowadził również osobne postępowanie dotyczące utrudniania kontroli. Rosyjski koncern nie chciał przekazać urzędnikom dokumentów związanych m.in. z przesyłem, sprzedażą, dostawami i magazynowaniem gazu przez firmy zaangażowane w projekt Nord Stream 2.

Zamiast 50 mln euro kary jak domagał się prezes UOKiK, sądy utrzymały sankcję w wysokości 40 mln euro. Po przeliczeniu według ówczesnego kursu było to 174,5 mln zł. I właśnie tych pieniędzy Polska od ponad roku nie może ściągnąć od rosyjskiego giganta.

źródło: Puls Biznesu

Złoty Laur 2026 - Ambasador Polski - Wladimir Semirunnij