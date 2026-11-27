Państwo zajrzy nam do koszyka? Polacy boją się inwigilacji

Szykuje się prawdziwa zmiana dla tysięcy małych i średnich firm w Polsce. W ramach przygotowywanego pakietu „Deregulacja 2.0” rząd Donalda Tuska chce wprowadzić przepisy, o którym mówiło się od lat. Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem, które ma zrewolucjonizować handel w Polsce. Chodzi o bezpłatną, państwową aplikację o nazwie Krajowa e-Kasa Rejestrująca (w skrócie KeKR). W teorii ma być prosto: zamiast tradycyjnej kasy fiskalnej i papierowych paragonów, przedsiębiorca będzie mógł używać smartfona lub tabletu. Aplikacja wystawi paragon i od razu prześle dane o transakcji do urzędu skarbowego. Program ma ruszyć już 1 lipca 2028 r.

Wygląda nowocześnie i prosto ale budzi duże obawy społeczne. Czy taka cyfryzacja nie jest furtką do masowej kontroli? Zapytano o to Polaków w ogólnopolskim badaniu Panelu Ariadna . Wyniki są jednoznaczne. Aż 63 proc. ankietowanych obawia się, że państwowa aplikacja do paragonów stworzy władzy możliwość śledzenia ich codziennych zakupów. Zupełnie innego zdania jest tylko 13 proc. badanych, a co czwarty Polak (24 proc.) nie ma jeszcze wyrobionej opinii na ten temat. Widać więc wyraźnie, że wizja, w której urzędnik ma wgląd w nasze koszyki, jest dla większości z nas bardzo niepokojąca.

Obawy o podwyżki cen

Resort finansów przekonuje, że nowa aplikacja będzie dla przedsiębiorców darmowa, co ma im pozwolić zaoszczędzić. Tyle teorii. W praktyce jednak darmowa aplikacja nie oznacza zerowych kosztów. Żeby system działał, sprzedawca potrzebuje odpowiedniego urządzenia – smartfona lub tabletu. Jeśli klient zażyczy sobie papierowy dowód zakupu, potrzebna będzie też drukarka. Do tego dochodzą stałe opłaty za dostęp do internetu i ewentualną obsługę techniczną.

Kto za to wszystko zapłaci? Polacy nie mają złudzeń. Z badania Ariadna wynika, że większość z nas spodziewa się, że to my, klienci, poniesiemy te koszty. Aż 68 proc. respondentów uważa, że ukryte wydatki związane z wdrożeniem nowego systemu zostaną przeniesione na kupujących, co doprowadzi do wzrostu cen produktów i usług. Zaledwie 11 proc. ankietowanych nie podziela tych obaw, a 21 proc. wstrzymuje się z oceną sytuacji. Wygląda na to, że obietnica "darmowego" rozwiązania nie przekonuje Polaków, którzy boją się kolejnych podwyżek.

Co, jeśli aplikacja zawiedzie? Problem z awariami i brakiem internetu

Nowoczesne technologie mają ułatwiać życie, ale każdy, kto na co dzień korzysta ze smartfona, wie, że bywają zawodne. Co się stanie, gdy w sklepie zabraknie internetu, zawiesi się system albo sama aplikacja po prostu przestanie działać? To nie tylko problem dla sprzedawcy, ale przede wszystkim dla klienta, który może mieć kłopot z otrzymaniem dowodu zakupu.

Taki scenariusz to największa obawa Polaków związana z nowym pomysłem rządu. Z badania Ariadna wynika, że aż 73 proc. ankietowanych boi się, że problemy z zasięgiem internetu lub awaria aplikacji do paragonów uniemożliwią wydanie e-paragonu, co utrudni sprawdzenie ceny i zwrot towaru w sklepie. Tych problemów nie obawia się zaledwie 12 proc. badanych, a 15 proc. nie ma na ten temat zdania. To pokazuje, że choć cyfryzacja jest nieunikniona, Polacy wciąż podchodzą do niej z dużą dozą nieufności, bojąc się prostych, życiowych problemów, które mogą z niej wyniknąć.

Co dalej z nowym systemem? Rząd pracuje nad przepisami

Na jakim etapie jest ten budzący kontrowersje projekt? Na razie to wciąż wczesna faza. Nie ma jeszcze gotowej ustawy, która wprowadziłaby zmiany. Minister Finansów i Gospodarki opublikował na razie jedynie ogólne założenia do projektu (UD473) i pracuje nad szczegółami.

To oznacza, że zanim państwowa aplikacja do paragonów stanie się faktem, minie jeszcze sporo czasu. Najpierw musi powstać konkretny projekt przepisów, który potem przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. Na tym etapie pozostaje jednak wiele otwartych pytań: o bezpieczeństwo naszych danych, realne koszty dla firm i niezawodność całego systemu. Wyniki badania pokazują, że Polacy mają w tej kwestii bardzo poważne wątpliwości i rząd będzie musiał się mocno postarać, żeby je rozwiać.

Choć rząd zapewnia, że nikt nie będzie zmuszany do rezygnacji z tradycyjnych urządzeń i wybór pozostanie w rękach przedsiębiorcy, rynek ma poważne obawy. Producenci i dystrybutorzy kas sprzętowych alarmują, że państwowa, darmowa kasa fiskalna może w perspektywie kilku lat systematycznie wypierać komercyjne rozwiązania z rynku. Trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli ma się do wyboru darmowe, proste oprogramowanie i urządzenie, za które trzeba zapłacić, decyzja dla większości firm wydaje się oczywista.

Może to oznaczać powolny zmierzch całej branży, która dziś zatrudnia tysiące osób.

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