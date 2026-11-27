Nowe zasady naliczania opłat za śmieci w Zakopanem od 1 stycznia 2027 roku

Coraz więcej samorządów w Polsce decyduje się na zmianę sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zamiast liczby zadeklarowanych mieszkańców podstawą rozliczeń staje się zużycie wody. Zdaniem zwolenników tego rozwiązania pozwala ono uszczelnić system i lepiej odzwierciedlić rzeczywistą liczbę osób korzystających z nieruchomości. Metoda ta zyskuje na popularności szczególnie w miejscowościach turystycznych oraz miastach, w których wiele mieszkań przeznaczonych jest na wynajem.

Jak podaje „Portal Samorządowy”, jednym z przykładów jest Zakopane, gdzie od 1 stycznia 2027 roku mieszkańcy bloków będą płacili za odbiór odpadów na podstawie zużycia wody, a nie liczby zadeklarowanych mieszkańców. Stawka wyniesie 10,70 zł za 1 m sześc. zużytej wody. Władze miasta tłumaczą, że zmiana pozwoli uszczelnić system i ograniczyć problemy związane z niezgłoszonym najmem krótkoterminowym. Obecnie stawka wynosi 28 zł miesięcznie od osoby.

W budynkach wielorodzinnych opłaty za odbiór odpadów będą od stycznia naliczane na podstawie zużycia wody, natomiast w domach jednorodzinnych nadal będą zależały od liczby mieszkańców. Podstawowa stawka wzrośnie z 28 do 32 zł od osoby, a jednocześnie zwiększy się limit odbieranych odpadów ze 180 do 240 litrów miesięcznie na osobę oraz wprowadzone zostaną wyższe ulgi za kompostowanie i 15-procentowa zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W tych miastach mieszkańcy już płacą za śmieci na podstawie zużycia wody

Podobny system obowiązuje już w innych miastach w Polsce. Dla przykładu w Luboniu stawka wynosi 12,70 zł za metr sześcienny zużytej wody. Taką metodę rozliczeń stosują również m.in. Częstochowa, Kołobrzeg, Mosina i Olsztyn. W tym ostatnim mieście od 1 sierpnia 2026 roku stawka wynosi 13,90 zł za metr sześcienny.

Metoda ta stosowana jest przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych, gdzie trudno ustalić rzeczywistą liczbę mieszkańców. Problem jest szczególnie widoczny w miejscowościach turystycznych, takich jak Zakopane. Część właścicieli deklaruje jednego mieszkańca, choć z wynajmowanych apartamentów korzysta znacznie więcej osób. W efekcie część kosztów odbioru odpadów ponoszą pozostali mieszkańcy.

Podobne argumenty przedstawiają władze Lubonia, zdaniem których zużycie wody pozwala lepiej określić rzeczywistą liczbę osób korzystających z lokalu. Z danych magistratu wynika, że na jednego mieszkańca przypada rocznie 616 kg odpadów, podczas gdy średnia krajowa wynosi 376,9 kg, a unijna 511 kg. Zdaniem urzędników świadczy to o tym, że nie wszyscy mieszkańcy płacą za odbiór śmieci.

W Olsztynie metodę naliczania opłat na podstawie zużycia wody wprowadzono już w 2021 roku. Jak informowała „Gazeta Olsztyńska”, wcześniej, według szacunków urzędników, opłat unikało około 20 tys. mieszkańców. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że znacznie trudniej zaniżyć zużycie wody niż liczbę osób wpisanych do deklaracji.

Metoda opłat za śmieci na podstawie zużycia wody. Jakie są jej wady i zalety?

Jak wskazują eksperci na stronie segreguj.gliwice.eu, naliczanie opłat na podstawie zużycia wody pozwala uszczelnić system i sprawiedliwiej rozłożyć koszty odbioru odpadów. Opłaty obejmują bowiem wszystkie osoby faktycznie korzystające z nieruchomości, również te nieuwzględnione w deklaracjach. Rozwiązanie to może także zachęcać mieszkańców do oszczędzania wody.

Metoda budzi jednak kontrowersje, ponieważ większe zużycie wody nie zawsze oznacza produkowanie większej ilości odpadów. Dotyczy to m.in. rodzin z małymi dziećmi czy osób chorych. Problemy mogą pojawić się również w przypadku awarii wodomierza lub nagłego wzrostu zużycia wody, np. wskutek zalania. Takie sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowemu oraz zarządcy budynku.

Jakie metody naliczania opłat dopuszczają przepisy?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala samorządom na wybór jednej z czterech metod naliczania opłat za odbiór odpadów:

od liczby mieszkańców nieruchomości,

od ilości zużytej wody,

od powierzchni użytkowej mieszkania,

od gospodarstwa domowego (stawka ryczałtowa).

Samorządy mogą również różnicować stawki w zależności od rodzaju zabudowy, liczby mieszkańców czy zużycia wody.

Źródło: Portal Samorządowy