Czym jest urban mining i dlaczego to coś więcej niż zwykły recykling?

Zamiast kopać głęboko w ziemi w poszukiwaniu rudy metali, zaczynamy "wydobywać" surowce z tego, co już mamy wokół siebie. To właśnie jest urban mining, czyli "miejskie górnictwo". Traktuje ono całe miasta – z ich budynkami, infrastrukturą i tonami odpadów – jak gigantyczną, wtórną kopalnię. Celem jest odzyskanie cennych materiałów: od złota w starych telefonach, przez miedź w nieużywanych kablach, po stal z rozbieranych konstrukcji.

Czym to się różni od zwykłego recyklingu, który znamy? Portal Ekobezkantow.pl wyjaśnia, że recykling skupia się na tym, co oficjalnie jest już śmieciem – plastikowej butelce w żółtym koszu czy gazecie w niebieskim pojemniku. To uregulowany prawnie, stały element gospodarki odpadami. Urban mining idzie o krok dalej, bo interesuje się nie tylko odpadami, ale też rzeczami, które formalnie jeszcze nimi nie są. Stary, nieużywany most, zapomniane rury pod ziemią czy cała hala fabryczna – dla miejskiego górnictwa to potencjalne złoże surowców, które można odzyskać.

Sam pomysł nie jest nowy. Narodził się w Japonii już pod koniec lat 80. XX wieku za sprawą profesora Hideo Nanjyo. To właśnie Japończycy, w obliczu kryzysu surowcowego, jako pierwsi na masową skalę pokazali, że miejskie kopalnie to nie fanaberia, a realna strategia na uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw. W skrócie: urban mining to patrzenie na nasze otoczenie jak na magazyn pełen wartościowych materiałów, które tylko czekają, by dać im drugie życie.

Miejskie górnictwo stało się koniecznością?

W realiach 2026 roku urban mining przestał być traktowany jak ekologiczna ciekawostka, a zaczyna być koniecznością. Dzieje się tak z kilku bardzo konkretnych powodów, które wpływają na gospodarkę i nasze codzienne życie.

Po pierwsze, surowce naturalne, takie jak rudy metali, po prostu się kończą. Ich złoża są ograniczone, a wydobycie staje się coraz trudniejsze i droższe. Po drugie, światowa polityka bywa niestabilna. Dążenie do uniezależnienia się od zagranicznych dostawców sprawia, że odzysk surowców z własnych, miejskich źródeł staje się strategicznym celem dla gospodarki. Przykład Japonii, która po ograniczeniu dostaw z Chin musiała ratować swój przemysł właśnie dzięki miejskiemu górnictwu, pokazuje, że to realne zagrożenie.

Jest jeszcze kilka innych, równie ważnych argumentów:

Ochrona środowiska : Procesy odzysku zużywają znacznie mniej energii i wody niż tradycyjne wydobycie. To mniejszy ślad węglowy i realna ochrona przyrody.

Procesy odzysku zużywają znacznie mniej energii i wody niż tradycyjne wydobycie. To mniejszy ślad węglowy i realna ochrona przyrody. Odporność gospodarki: Posiadanie własnego źródła surowców chroni przed nagłymi skokami cen na światowych rynkach i przerwami w łańcuchach dostaw.

Posiadanie własnego źródła surowców chroni przed nagłymi skokami cen na światowych rynkach i przerwami w łańcuchach dostaw. Nowe przepisy: Unia Europejska mocno stawia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Wyśrubowane normy dotyczące recyklingu i ponownego użycia zmuszają kraje członkowskie do szukania nowych sposobów na zagospodarowanie tego, co już mamy.

Wszystko to sprawia, że miejskie górnictwo nie jest już tylko wizją przyszłości, ale konkretnym narzędziem do rozwiązywania problemów tu i teraz.

Co można "wydobyć" z naszych miast?

Miejskie górnictwo celuje przede wszystkim w to, co najcenniejsze. Okazuje się, że prawdziwą żyłą złota są zużyte sprzęty elektroniczne. Elektrośmieci jako surowce mogą zawierać złoto, srebro i platynę w ilościach nawet 50 razy wyższych niż te występujące w naturalnych złożach mineralnych. Mówiąc wprost: w jednej tonie starych smartfonów jest więcej złota niż w tonie rudy wydobywanej w tradycyjnej kopalni.

Liczby mówią same za siebie. W 2022 roku na całym świecie wyrzucono elektroodpady, w których ukryte były metale o łącznej wartości 91 miliardów dolarów. To niewyobrażalna fortuna, która trafia na śmietnik. Dzięki urban mining można odzyskać z nich między innymi:

złoto,

srebro,

platynę,

pallad,

miedź,

lit i kobalt (kluczowe dla baterii).

By zrozumieć, jak cenne są miejskie złoża, wystarczy spojrzeć na twarde dane dotyczące stężenia metali. Ekobezkantow.pl podkreśla, że w tradycyjnej kopalni, w jednej tonie rudy złota znajduje się od 1 do 5 gramów tego kruszcu (1-5 ppm). Tymczasem w tonie elektrośmieci stężenie złota waha się od 50 do nawet 200 gramów (50-200 ppm). Podobnie jest z miedzią – w rudzie jej zawartość to 1000-3000 ppm, a w zużytym sprzęcie od 10 000 do 20 000 ppm. Absolutnymi rekordzistami są jednak katalizatory samochodowe, w których stężenie platyny, palladu i rodu sięga od 2000 do 7000 ppm. Te liczby dobitnie pokazują, że "miejska ruda" jest nie tylko łatwiej dostępna, ale też znacznie bogatsza niż ta wydobywana z ziemi.

Futurystyczne podejście? To rzeczywistość

Odzysk surowców nie kończy się na elektronice. Miejskie górnictwo interesuje się też starymi akumulatorami, odpadami z budów i rozbiórek (stal, aluminium, gruz), a nawet nieużywanymi elementami infrastruktury, takimi jak stare rury, kable telekomunikacyjne czy zardzewiałe wiaty przystankowe. To wszystko materiały, które można zawrócić do gospodarki, zamiast wydobywać nowe.

Urban mining to nie tylko odzysk, ale też mądre planowanie na przyszłość. Idealnym tego przykładem jest stadion 974, zbudowany w Dosze na potrzeby Mundialu 2022. Jego konstrukcja powstała ze stalowych dźwigarów, prefabrykatów i – jak sama nazwa wskazuje – 974 kontenerów morskich. Całość została zaprojektowana nie z myślą o wyburzeniu, ale o demontażu. Po zakończeniu imprezy stadion można było rozebrać jak klocki, a jego elementy wykorzystać do budowy mniejszych obiektów sportowych w innych miejscach.

To rewolucyjne podejście, w którym budynek traktowany jest jak "bank materiałów" – tymczasowy magazyn cennych surowców, które po spełnieniu swojej funkcji wracają do obiegu.

Czy urban mining to rozwiązanie wszystkich problemów? Ograniczenia i przyszłość

Miejskie górnictwo to bez wątpienia trend, który będzie zyskiwał na znaczeniu. Jednak czy urban mining to lek na cały kryzys surowcowy? Oczywiście nie, a przynajmniej nie jedyny. Mimo ogromnego potencjału, ma on swoje ograniczenia, o których trzeba pamiętać.

Największym wyzwaniem jest skala. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że do 2040 roku globalne zapotrzebowanie na surowce krytyczne może wzrosnąć nawet 30-krotnie. Tymczasem nawet maksymalny odzysk surowców z elektrośmieci w tak rozwiniętym kraju jak USA pokryłby zaledwie kilkanaście procent zapotrzebowania na metale do produkcji baterii. Problem w tym, że od tego maksimum jesteśmy bardzo daleko. Obecnie na świecie odzyskuje się zaledwie 1 proc. metali ziem rzadkich, które zawierają elektrośmieci jako surowce.

Dlaczego tak się dzieje? Barier jest kilka:

Technologia: Separacja niektórych pierwiastków jest bardzo trudna i energochłonna.

Separacja niektórych pierwiastków jest bardzo trudna i energochłonna. Ekonomia: Gdy ceny surowców na światowych rynkach spadają, odzysk staje się po prostu nieopłacalny w porównaniu z tradycyjnym wydobyciem.

Gdy ceny surowców na światowych rynkach spadają, odzysk staje się po prostu nieopłacalny w porównaniu z tradycyjnym wydobyciem. Jakość: Z każdym kolejnym przetworzeniem jakość niektórych materiałów może spadać. Aluminium staje się mniej wytrzymałe, a stal zbiera zanieczyszczenia.

Nie oznacza to jednak, że miejskie górnictwo jest ślepą uliczką. Sprawdza się ono doskonale tam, gdzie mamy do czynienia z dużą koncentracją cennych materiałów – na przykład w starych katalizatorach samochodowych czy sprzęcie z centrów danych. Ostatecznie przyszłość i rentowność urban mining w Europie mogą zależeć nie tylko od cen na giełdach, ale też od mądrych regulacji prawnych, które będą wymuszać zbiórkę, recykling i wykorzystanie materiałów z odzysku w nowych produktach.

Polska w czołówce recyklingu baterii i walki z elektrośmieciami

Jak radzimy sobie na naszym własnym podwórku? Okazuje się, że całkiem nieźle, choć wyzwań nie brakuje. W 2023 roku zebraliśmy w Polsce imponujące 558,1 tys. ton elektroodpadów, co stanowiło wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Statystyczny Polak wytworzył ich ponad 13 kg.

Jeszcze lepiej idzie nam z bateriami. Już w 2023 roku osiągnęliśmy niemal 65-procentowy poziom ich zbiórki, podczas gdy unijne minimum wynosiło wtedy 45 proc.. To pokazuje, że jako społeczeństwo nauczyliśmy się, gdzie wyrzucać zużyte ogniwa. Co więcej, w ostatnich latach w Polsce powstały nowoczesne zakłady w Zawierciu, Żarkach i Wszemirowie, specjalizujące się w recyklingu najbardziej pożądanych baterii litowo-jonowych, co wzmacnia naszą niezależność surowcową.

Złoty Laur 2026 - Transformacja energetyczna - Orlen