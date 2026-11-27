Kultowe marki znikają z TV Republika. Ludwik i Góralki pod presją

Pierwszy cios zadał producent legendarnego płynu do naczyń Ludwik. Firma Inco, która od dziesięcioleci jest obecna w polskich domach, ogłosiła, że definitywnie kończy współpracę ze stacją. W oficjalnym oświadczeniu marka podkreśliła, że jej nadrzędną wartością jest zaufanie klientów, budowane przez pokolenia. Choć reklamy Ludwika pojawiały się na antenie w ramach szerszego pakietu, wykupionego przez dom mediowy wiele miesięcy wcześniej, firma postawiła sprawę jasno. Spoty znikną z ramówki w ciągu najbliższych dni, a dalszej współpracy z Telewizją Republika po prostu nie będzie.

To jednak nie koniec złych wiadomości dla stacji. Jastrzabpost.pl informuje, że pod ogromną presją konsumentów znalazł się również producent popularnych wafelków Góralki, firma I.D.C. Polonia. Marka przyznała, że jest zasypywana wiadomościami od zaniepokojonych klientów. Firma natychmiast podjęła kroki, by usunąć swoje reklamy z Telewizji Republika, ale okazało się to skomplikowane. Kampania była częścią większego kontraktu, a jej zerwanie wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami formalnymi. Mimo to, producent Góralków nie ukrywa, że intensywnie szuka rozwiązania i podkreśla, że jego obecność na tej antenie nie była świadomym wyborem.

Dlaczego reklamodawcy wycofują się z TV Republika?

Skąd ta nagła i tak dotkliwa fala odejść? Wszystko zaczęło się od wydarzeń z 7 listopada 2025 roku. Chodzi o sposób, w jaki Telewizja Republika zrelacjonowała tragiczny atak, do którego doszło w centrum Krakowa. Materiały wyemitowane na antenie wywołały falę oburzenia i poskutkowały tysiącami skarg skierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dla firm, które wydają ogromne pieniądze na budowanie pozytywnego wizerunku, taka sytuacja to sygnał alarmowy. Bezpośrednią przyczyną, która zapoczątkowała obecny kryzys w TV Republika, były właśnie kontrowersje wokół sposobu relacjonowania wydarzeń z Krakowa. Marki boją się, że ich produkty będą kojarzone z treściami, które budzą tak silne, negatywne emocje. W biznesie nazywa się to dbaniem o "bezpieczeństwo marki" (ang. brand safety). Żaden duży gracz rynkowy nie chce, by jego reklama pojawiła się tuż obok materiału, który wywołuje publiczny sprzeciw. To prosta kalkulacja – ryzyko utraty zaufania klientów jest zbyt duże.

Efekt domina i "czarna lista". Kto jeszcze zrezygnował?

Decyzje producentów Ludwika i Góralków to nie są odosobnione przypadki. To raczej kolejne elementy w lawinie, która ruszyła już wcześniej. Odpływ firm ze stacji Tomasza Sakiewicza przypomina efekt kuli śnieżnej – im więcej marek rezygnuje, tym głośniej o problemie i tym trudniej pozostałym ignorować sytuację.

Zanim na taki krok zdecydował się producent płynu do naczyń, ze współpracy z Telewizją Republika wycofały się już inne potężne firmy. Na tej liście znajdziemy między innymi giganta płatniczego Mastercard, popularną sieć elektromarketów RTV Euro AGD, markę kosmetyczną Rituals, a także motoryzacyjny koncern Chery. Ten ostatni wprost oświadczył, że stawia na "bezpieczeństwo marki" i chce być obecny w otoczeniu, które szanuje każdego odbiorcę. Rosnąca lista firm, które wycofały reklamy, pokazuje, jak poważny jest obecny kryzys w TV Republika. To sygnał, że dla dużego biznesu ryzyko wizerunkowe stało się po prostu zbyt wysokie.

Tomasz Sakiewicz wzywa do bojkotu

Jak na rosnące problemy reaguje sama Telewizja Republika? Okazuje się, że bardzo ostro. Kierownictwo stacji nie zamierza biernie przyglądać się odpływowi pieniędzy z reklam. Po tym, jak ze współpracy zrezygnowała sieć RTV Euro AGD, na antenie polały się mocne słowa. Prezes zarządu Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, wraz z publicystami stacji nie kryli oburzenia.

Zamiast próbować załagodzić sytuację, poszli na otwartą konfrontację. Na wizji padły wezwania skierowane wprost do widzów, by ci... całkowicie zbojkotowali sieć elektromarketów. Zachęcano do rezygnacji z zakupów, a nawet do zwracania już zamówionych towarów. W zamian promowano zakupy na platformie internetowej powiązanej kapitałowo z Telewizją Republika. Tak agresywna odpowiedź na decyzje biznesowe partnerów pokazuje, jak bardzo napięta stała się atmosfera wokół stacji.

Sytuacja, w której medium nawołuje do bojkotu swojego byłego reklamodawcy, jest na polskim rynku bezprecedensowa. To pokazuje, że spór dawno wyszedł poza ramy zwykłych negocjacji biznesowych. Dla Telewizji Republika to walka nie tylko o pieniądze, ale także o utrzymanie swojej pozycji i wpływu na widzów w obliczu narastającej presji ze strony największych rynkowych graczy.

Złoty Laur 2026 - Kultura i Biznes - Strabag sp. z.o.o.