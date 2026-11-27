Donald Tusk zapowiada wypłatę wynagrodzeń pracownikom i sędziom Trybunału Konstytucyjnego

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, 27 listopada, że rząd opracował rozwiązanie, które pozwoli zapewnić finansowanie wynagrodzeń sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Podczas konferencji prasowej szef rządu został zapytany, czy pracownicy Trybunału Konstytucyjnego otrzymają w najbliższym czasie zaległe wynagrodzenia oraz w jaki sposób zostaną zorganizowane wypłaty.

- Wydałem polecenie ministrowi finansów, żeby przygotował tę operację. Oczywiście biorę za to pełną odpowiedzialność. Nie może być tak, że ci, którzy sabotowali polski wymiar sprawiedliwości, konstytucję, żeby teraz zablokowali możliwość funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego wtedy, kiedy on wreszcie zaczął pracę - powiedział Tusk.

Premier zaznaczył, że pracownicy Trybunału Konstytucyjnego „nie mogą tam funkcjonować kompletnie za darmo miesiącami”.

- Więc korzystam z możliwości, które daje polskie prawo. Nie jest to proste, wymaga czasami też odwagi. (...) Wspólnie z ministrem finansów przygotowaliśmy taką operację, która umożliwi finansowanie, także wynagrodzeń pracowników, sędziów w Trybunale Konstytucyjnym - dodał.

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni finansowanie Trybunału Konstytucyjnego

Już w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier Donald Tusk wydał dyspozycję, zgodnie z którą finansowanie Trybunału Konstytucyjnego zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. Za zabezpieczenie niezbędnych środków będzie odpowiadał minister finansów. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem TK.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w czwartek na antenie TVP Info, że rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego, które umożliwią finansowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, zostaną utworzone w piątek lub poniedziałek.

Jak podaje portal „Interia” minister odniósł się również do decyzji Narodowego Banku Polskiego o wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Andrzeja Domańskiego bank centralny zaangażował się w ten sposób w politykę.

- Trybunał Konstytucyjny to niezwykle ważna instytucja i w końcu po tylu latach TK działa. Niestety NBP postanowił zablokować konta Trybunału, włączając się w politykę - stwierdził. - Moim obowiązkiem jest zapewnienie działania TK. Podjęliśmy stosowne działania - dodał.

NBP wstrzymał realizację zleceń płatniczych. Powodem spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski poinformował o wstrzymaniu przyjmowania dyspozycji płatniczych dotyczących rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego.

Bank centralny wyjaśnił, że „za uzasadnione uznane zostały wątpliwości co do właściwej reprezentacji TK w stosunkach z NBP”. Z opublikowanego wówczas stanowiska wynikało, że 2 listopada prezes TK Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie, w którym wskazał osoby uprawnione do reprezentowania Trybunału w relacjach z bankiem centralnym w związku z realizacją umowy rachunku bankowego.

Z kolei 6 listopada do NBP wpłynęły dokumenty podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, w których wskazano inne osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego. Bank centralny podkreślił wówczas, że nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporu dotyczącego kierowania TK.

NBP zwrócił się do prokuratury. Chce pilnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd

W piątek Warszawski Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o wystąpienie z pozwem w sprawie ustalenia, kto jest uprawniony do dysponowania rachunkami Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem oddziału banku centralnego problemu nie rozwiązuje ani przyjęta przez Radę Ministrów uchwała dotycząca zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem TK, ani ewentualne utworzenie rachunków pomocniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego. NBP wskazuje, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych instytucje takie jak Trybunał Konstytucyjny powinny realizować wydatki z rachunku bieżącego.

- Z powyższych względów konieczne stało się niniejsze wystąpienie do prokuratury, aby w trybie pilnym zainicjowała postępowanie sądowe, do którego niewątpliwie ma legitymację, w celu uzyskania stosownego zabezpieczenia a następnie prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, kto jest uprawniony do działania w imieniu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie składania zleceń płatniczych w odniesieniu do rachunków bankowych tego posiadacza prowadzonych w NBP – wskazał w piśmie do prokuratury oddział NBP.