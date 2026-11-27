Jest podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod trzema kluczowymi ustawami gospodarczymi.

Uszczelnienie systemu podatkowego PIT i CIT z jednoczesnymi ulgami dla rodzin.

Ułatwienia w sukcesji dla firm dzięki nowej ustawie o fundacjach rodzinnych.

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego o wartości 4,8 mld zł, ale z kontrowersyjnym mechanizmem finansowania.

Jakie zmiany w podatkach PIT i CIT?

Pierwsza z ustaw, którą podpisał prezydent Karol Nawrocki, dotyczy podatków dochodowych od firm i osób fizycznych. Chodzi o to, by system był bardziej sprawiedliwy i szczelny. Rząd Donalda Tuska chce ukrócić sytuacje, w których część przedsiębiorców unika płacenia podatków, stosując skomplikowane sztuczki prawne, podczas gdy inni uczciwie regulują swoje zobowiązania.

Najważniejsze punkty ustawy to zmiana zasad obliczania daniny solidarnościowej, spore ułatwienia dla firm korzystających z estońskiego CIT oraz ujednolicenie opodatkowania świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny. Niezależnie od tego, czy pieniądze pochodzą z majątku wspólnego, czy odrębnego małżonków, będą traktowane tak samo. Ustawa rozszerza też zwolnienie z podatku CIT dla organizacji pozarządowych.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał: ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3137); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego 3148); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o wparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej (numer druku sejmowego 3159). Jednocześnie Prezydent odmówił podpisania: ❌Ustawy z dnia 22 października 2026r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (numer druku sejmowego 3155); ❌Ustawy z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3293). https://t.co/toS3DkIy8V— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Danina solidarnościowa, czyli dodatkowy podatek w wysokości 4 proc. dla osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł, przejdzie istotne zmiany. Do tej pory podatnicy nie mogli pomniejszać podstawy jej opodatkowania o straty z poprzednich lat. To się zmieni.

Od 2027 roku przy obliczaniu daniny solidarnościowej będzie można uwzględnić straty z lat ubiegłych, ale daniną objęte zostaną też dochody z preferencji IP Box. Mówiąc prościej, z jednej strony najbogatsi zyskają możliwość obniżenia podatku, jeśli w poprzednich latach ich działalność przynosiła straty. Z drugiej strony, uszczelniono system. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patentów czy oprogramowania), które do tej pory były opodatkowane na preferencyjnych zasadach, teraz zostaną wliczone do podstawy obliczania daniny.

Jedną z kluczowych nowości, jakie wprowadzą zmiany w podatkach, jest uszczelnienie systemu i ograniczenie praktyk unikania opodatkowania przez firmy. Nowe przepisy wprowadzają też konkretne korzyści dla rodzin. Świadczenia przekazywane na ich potrzeby będą zwolnione z PIT, i to niezależnie od tego, jaki ustrój majątkowy wybrali małżonkowie. Zyskają również organizacje pozarządowe, dla których rozszerzono zwolnienia podatkowe.

Prezydent Nawrocki, wyjaśniając swoją decyzję, wskazał jednak na pewne wątpliwości.

Nie może być tak, że uczciwy przedsiębiorca płaci daniny, a inni ich unikają przez skomplikowane konstrukcje prawne. (...) Mam przy tym zastrzeżenia do propozycji wyższych stawek ryczałtu. Rozwiązania te mogą obciążyć uczciwe firmy rodzinne i przedsiębiorstwa innowacyjne. Jednak korzyści dla rodzin i uszczelnianie systemu przeważają, dlatego tę ustawę podpisuję - zaznaczył prezydent RP.

Mimo obaw, że wyższy ryczałt uderzy w niektóre firmy, prezydent uznał, że plusy w postaci wsparcia rodzin i walki z oszustwami podatkowymi są ważniejsze. Dlatego ostatecznie złożył pod ustawą swój podpis.

Co zmienia ustawa o fundacjach rodzinnych?

Druga ustawa, która zyskała podpis prezydenta, to duży krok w stronę ułatwienia życia firmom rodzinnym. Chodzi o to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły bez problemów przechodzić z pokolenia na pokolenie, budując w ten sposób krajowy kapitał. Do tej pory sukcesja była często skomplikowana i kosztowna. Do tej pory świadczenia wypłacane przez fundację rodzinną były opodatkowane stawką 15 proc. CIT. Nowe przepisy podnoszą tę stawkę do 19 proc. To oznacza, że beneficjenci otrzymają realnie mniej pieniędzy, bo większa część zysków trafi do budżetu państwa.

Rząd wprowadza też nowe zasady dotyczące sprzedaży majątku wniesionego do fundacji. Jeśli fundacja rodzinna sprzeda majątek przed upływem dwóch lat od końca roku, w którym został on do niej wniesiony, dochód z takiej transakcji będzie opodatkowany. To ma ukrócić praktyki, w których fundacje były wykorzystywane do szybkiego i bezpodatkowego obracania aktywami, na przykład nieruchomościami czy udziałami w firmach. Co więcej, z preferencji podatkowych wyłączono przychody z najmu krótkoterminowego.

Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych mają to zmienić. Ich głównym celem jest ochrona majątku firmy i ułatwienie przekazania go następcom, ale bez otwierania furtki do unikania podatków. Ustawa rozszerza zwolnienie z podatku CIT i wprowadza ważną nowość – rodzeństwo będzie mogło wspólnie założyć fundację, co do tej pory było utrudnione. To ma pomóc w utrzymaniu biznesu w rękach rodziny na dłużej.

Co ciekawe, to już drugie podejście do tego tematu. Prezydent Nawrocki przypomniał, że w 2025 roku zawetował poprzednią wersję ustawy. Teraz, po wprowadzeniu przez rząd poprawek, które uwzględniły jego zastrzeżenia, zdecydował się na podpis.

Polskie firmy powinny przechodzić z pokolenia na pokolenie, budując polski kapitał w biznesie, a fundacje rodzinne mają chronić ten dorobek i ułatwiać sukcesję. (...) Po tym, jak rząd poprawił wcześniej zawetowaną przeze mnie ustawę, zdecydowałem się ją podpisać - wyjaśniał prezydent Nawrocki.

W nowej wersji ustawy znalazły się m.in. zapisy o obowiązkowym przeglądzie działania fundacji i dodatkowe zabezpieczenia. Prezydent podkreślił, że dzięki jego interwencji udało się też utrzymać obietnicę trzyletniej stabilności przepisów, co dla planujących sukcesję przedsiębiorców jest kluczową informacją.

Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw https://t.co/9G1QEX89VJ— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego: 4,8 mld zł na ratunek

Trzecia ustawa, którą podpisał prezydent, to bezpośrednia pomoc finansowa dla polskiego przemysłu. Huty, zakłady chemiczne i duże fabryki od dawna zmagają się z gigantycznymi rachunkami za energię. Wysokie ceny sprawiają, że polskie towary stają się mniej konkurencyjne za granicą, co wprost zagraża miejscom pracy.

Nowe przepisy mają być odpowiedzią na ten kryzys. Ustawa przewiduje 4 miliardy 800 milionów złotych pomocy w latach 2027–2030 jako wsparcie dla polskiego przemysłu energochłonnego. Co ważne, to nie są pieniądze do swobodnego wydania. Co najmniej połowa tej kwoty musi zostać przeznaczona na inwestycje, które w przyszłości obniżą koszty energii w tych zakładach – na przykład na modernizację linii produkcyjnych czy własne źródła zielonej energii.

Mimo złożenia podpisu, prezydent Nawrocki nie ukrywał swoich poważnych zastrzeżeń. Zwrócił uwagę na to, co nazwał "paradoksem unijnej polityki".

Najpierw przedsiębiorców obciąża się kosztami opłat klimatycznych, a potem trzeba podnieść podatki, żeby zwrócić im wysokie koszty energii wynikające z tych opłat - podkreślił.

Prezydent wskazał też na drugą, równie kontrowersyjną kwestię – sposób finansowania pomocy. Program ma kosztować 4,8 mld zł, a pieniądze będą pochodzić z podwyższonego podatku CIT dla największych firm z sektora paliwowo-energetycznego. Problem w tym, że według rządowych wyliczeń, nowy podatek przyniesie aż 7,2 mld zł. To o 2,4 mld zł więcej, niż potrzeba na program pomocowy. Prezydent obawia się, że wsparcie dla przemysłu stało się pretekstem do wprowadzenia wyższych podatków i zapowiedział, że wydatkowanie tej nadwyżki będzie musiało być uważnie monitorowane.

Ostatecznie jednak uznał, że pomoc jest niezbędna tu i teraz. Jak podkreślił, dla firm obciążonych kosztami Zielonego Ładu to ratunek przed utratą konkurencyjności na światowych rynkach.

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