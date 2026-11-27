Weto prezydenta. Co dalej ze zmianami w podatkach?

Prezydent Karol Nawrocki, podczas wizyty w Ameryce Południowej, ogłosił swoją decyzję w sprawie pakietu ustaw podatkowych przygotowanych przez rząd Donalda Tuska. Najważniejsza z nich, wprowadzająca rewolucyjne zmiany w PIT, CIT i ryczałcie, została zawetowana. Prezydent Nawrocki ogłosił weto w sprawie flagowej reformy podatkowej rządu Tuska, co oznacza, że planowane zmiany w podatkach na 2026 i 2027 rok nie wejdą w życie.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że wyższy próg podatkowy dla części najlepiej zarabiających nie zostanie wprowadzony. Jednocześnie nie wejdą w życie dotkliwe podwyżki podatków dla firm ani drastyczne ograniczenia w dostępie do ryczałtu dla małych przedsiębiorców. Mówiąc wprost: na razie wszystko zostaje po staremu. Prezydent Karol Nawrocki był w tej kwestii jednoznaczny.

Decyzja ta kończy wielomiesięczną batalię o kształt systemu podatkowego. Rząd Donalda Tuska będzie musiał teraz zdecydować, czy spróbuje odrzucić prezydenckie weto w Sejmie, co wymaga większości 3/5 głosów, czy też przygotuje zupełnie nowy projekt, uwzględniający zastrzeżenia głowy państwa.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał: ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3137); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego 3148); ✔️Ustawę z dnia 5 listopada 2026r. o wparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej (numer druku sejmowego 3159). Jednocześnie Prezydent odmówił podpisania: ❌Ustawy z dnia 22 października 2026r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (numer druku sejmowego 3155); ❌Ustawy z dnia 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer druku sejmowego 3293). https://t.co/toS3DkIy8V— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Co miała zmienić ustawa? Niższy PIT dla milionów Polaków

Głównym magnesem, który miał przekonać prezydenta do podpisu, jest obniżka podatku dochodowego dla osób fizycznych. Według zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego, na zmianach skorzystałoby aż 3,5 miliona podatników. To przede wszystkim osoby zarabiające więcej niż średnia krajowa, ale jeszcze nie wchodzące w najwyższy próg podatkowy.

Co dokładnie miało się zmienić po podpisaniu ustawy przez prezydenta? Kluczowa jest modyfikacja progów podatkowych:

Pierwszy próg podatkowy wzrośnie ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznego dochodu. Do tej kwoty nadal będzie obowiązywać 12 proc. stawka PIT.

Do tej kwoty nadal będzie obowiązywać 12 proc. stawka PIT. Pojawi się nowy, pośredni próg. Dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł stawka wyniesie 24 proc.

Dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł stawka wyniesie 24 proc. Drugi próg podatkowy (32 proc.) będzie obowiązywał dopiero od dochodów przekraczających 150 tys. zł rocznie.

Wyższy CIT i zmiany dla przedsiębiorców

Nowa ustawa to jednak miecz obosieczny. Obok obniżek dla osób fizycznych, wprowadzać miała też szereg podwyżek, które uderzą w firmy i najlepiej zarabiających. Rząd Tuska nie ukrywał, że to celowy zabieg – dzięki temu cała operacja ma być neutralna dla budżetu państwa.

Po pierwsze, podatek CIT dla największych firm miał wzrosnąć z 19 do 22 proc. Podwyżka objąć miała przedsiębiorstwa, których przychody za poprzedni rok przekroczyły 50 mln euro. Minister finansów argumentował, że zbliży to polską stawkę do europejskiej średniej. Po drugie, danina solidarnościowa miałaby wzrosnąć, czyli podatek dla najlepiej zarabiających – z 4 do 5 proc.

Największa rewolucja w zamysłach rządu miała dotyczyć mniejszych przedsiębiorców. Drastyczne cięcie czekać miało przedsiębiorców na ryczałcie – limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania spadnie z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro. Dla tysięcy osób oznaczałoby to koniec możliwości korzystania z uproszczonego podatku i konieczność przejścia na znacznie bardziej skomplikowane i często droższe zasady ogólne. To właśnie te dodatkowe wpływy miały sfinansować niższy PIT dla pracowników.

Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw https://t.co/9G1QEX89VJ— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026

Dlaczego prezydent zawetował ustawę podatkową?

Prezydent Nawrocki w swoim oświadczeniu zamieszczonym na mediach społecznosciowych KPRP bardzo szczegółowo wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na weto. Jego zdaniem ustawa była niesprawiedliwa, źle przygotowana i w ostatecznym rozrachunku szkodliwa dla polskiej gospodarki. Swoje zarzuty wobec projektu rządu Donalda Tuska można streścić w kilku punktach.

Prezydent uznał, że obniżka podatków była iluzoryczna i dotyczyła tylko wąskiej grupy. Choć rząd przedstawiał reformę jako ulgę, w rzeczywistości miała ona ominąć aż 9 na 10 podatników. Jak wyliczał prezydent, nauczyciel, pracownik sklepu czy emeryt nie zyskaliby na niej ani złotówki . Skorzystałyby głównie osoby o zarobkach przekraczających 12 tys. zł brutto miesięcznie .

. Po drugie, rachunek za tę selektywną ulgę miały zapłacić polskie firmy. Ustawa zakładała podniesienie podatku CIT z 19 proc. do 22 proc. dla określonych przedsiębiorstw. Według prezydenta RP, podwyżka CIT uderzyłaby w 5000 polskich firm, które zatrudniają ponad 3 miliony pracowników. W jego ocenie, wyższy podatek oznaczałby droższe produkty w sklepach, mniejsze szanse na podwyżki dla pracowników i zahamowanie inwestycji.

W jego ocenie, wyższy podatek oznaczałby droższe produkty w sklepach, mniejsze szanse na podwyżki dla pracowników i zahamowanie inwestycji. Po trzecie, reforma uderzała - według głowy państwa - w małych przedsiębiorców. Limit przychodów uprawniający do prostego opodatkowania ryczałtem miał zostać obniżony aż ośmiokrotnie – z 2 mln euro do 250 tys. euro. To, zdaniem prezydenta, pułapka na rozwijające się firmy rodzinne i sygnał od państwa: „nie rozwijaj się zbyt szybko”.

Na koniec prezydent Karol Nawrocki skrytykował sam proces legislacyjny – ustawę przepchnięto przez Sejm w kilkadziesiąt godzin, bez konsultacji i z naruszeniem obietnicy o półrocznym vacatio legis dla zmian w podatkach.

Państwo nie może zmieniać zasad, kiedy obywatele już według nich działają – podkreślił prezydent.

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