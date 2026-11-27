Polska dostanie więcej pieniędzy z UE. Tusk podał konkretną kwotę

W piątek, 27 listopada, po zakończeniu rozmów na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli premier Donald Tusk przekazał informacje dotyczące przyszłego budżetu Wspólnoty na lata 2028–2034. Jak wynika z jego wypowiedzi, mimo planowanych oszczędności Polska ma otrzymać więcej pieniędzy niż w obecnym okresie finansowania.

– Nawet jeśli wszyscy przystaną na te redukcje, to Polska będzie miała, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną i spójność, tak około 2 mld euro więcej, niż miała do tej pory – powiedział szef rządu.

Polska nadal największym beneficjentem unijnych funduszy

Donald Tusk podkreślił, że nasz kraj utrzyma pozycję największego beneficjenta środków unijnych spośród wszystkich państw członkowskich. Premier przyznał, że wielogodzinne negocjacje i rozmowy przyniosły mu większy spokój w sprawie przyszłego finansowania Polski.

– Nie muszę nikomu przypominać, że będziemy nadal zdecydowanie największymi beneficjentami tych środków ze wszystkich państw europejskich – zaznaczył Tusk.

Szef rządu zastrzegł jednak, że nie ma powodów do przedwczesnego świętowania. Zapowiedziane kwoty dotyczą projektu przyszłego budżetu, a jego ostateczny kształt będzie zależał od dalszych negocjacji i uzgodnień między państwami Unii Europejskiej.

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