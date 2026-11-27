Nowe ceny paliw od soboty. Benzyna tanieje, diesel drożeje

Minister Energii opublikował w piątek nowe obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Zmiany zaczną obowiązywać w sobotę i potrwają do poniedziałku włącznie.

Zgodnie z nowymi stawkami litr benzyny Pb 95 będzie kosztował maksymalnie 5,77 zł, a benzyny Pb 98 – 6,43 zł. Limit dla oleju napędowego wyniesie natomiast 7,15 zł za litr.

W porównaniu z piątkiem oznacza to obniżkę o 4 grosze na litrze zarówno benzyny Pb 95 i benzyny Pb 98. Za to kierowcy samochodów z silnikiem Diesla zapłacą o 3 grosze więcej. W piątek maksymalne ceny wynoszą bowiem odpowiednio:

- 5,81 zł za litr Pb 95;

- 6,47 zł za litr Pb 98

i 7,12 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne ceny poznamy w poniedziałek

Weekendowe stawki nie będą obowiązywać przez cały tydzień. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii zostanie opublikowane w poniedziałek 30 listopada i określi maksymalne ceny paliw na wtorek.

Mechanizm cen maksymalnych jest częścią trzeciej odsłony rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego zadaniem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie kosztów tankowania dla kierowców. Za złamanie przepisów i sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu grozi kara sięgająca nawet 1 mln zł.

Rząd obniża podatki, koncerny mają zapłacić daninę

Pakiet CPN opiera się m.in. na możliwości czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa. Koszty tych działań mają zostać pokryte z nowej daniny od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on dochody osiągnięte od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą obliczenia daniny będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży z 2025 roku, powiększonej o 20 proc. W przypadku firm, które nie produkują paliw, podatek nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Pakiet CPN ma kosztować 5 mld zł

Według rządowych założeń program wsparcia cen paliw ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jego koszt może sięgnąć około 5 mld zł.

Pierwsza odsłona CPN ruszyła pod koniec marca 2026 roku, gdy ceny ropy rosły w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Wprowadzono wtedy czasowe obniżki VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także mechanizm maksymalnych cen ogłaszanych przez ministra. Program obowiązywał do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy zakończyła się w połowie tego miesiąca.

Druga odsłona pakietu została uruchomiona w wakacje – od 17 do 31 sierpnia. Tym razem nie przewidywała już obniżki akcyzy.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska