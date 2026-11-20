NBP stawia ultimatum. Kto zdecyduje o pieniądzach Trybunału?

Narodowy Bank Polski, którym kieruje prezes Adam Glapiński, powiedział "dość". W piątek wysłał dwa pisma – jedno do prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a drugie do sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Komunikat jest prosty: idźcie do sądu i rozwiążcie ten problem. Narodowy Bank Polski dał stronom konfliktu czas do 27 listopada 2026 roku na złożenie powództwa, które ostatecznie ustali, kto ma prawo dysponować pieniędzmi Trybunału Konstytucyjnego.

Bank centralny wprost stwierdził, że to jedyny sposób na wyjście z impasu. W pismach czytamy:

W celu jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu co do osób właściwych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP (…) proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada 2026 r.”.

Dlaczego NBP zamroził pieniądze Trybunału Konstytucyjnego?

Żeby zrozumieć, dlaczego Narodowy Bank Polski posunął się do tego kroku, trzeba cofnąć się o kilka tygodni. Cały problem sprowadza się do jednego – bank otrzymał dwa komplety dokumentów, które sobie przeczą. W takiej sytuacji urzędnicy nie mieli pojęcia, kto faktycznie ma prawo zarządzać milionami złotych na kontach Trybunału.

Wszystko zaczęło się 2 listopada 2026 roku. Wtedy to prezes TK Bogdan Święczkowski złożył w NBP dokumenty wskazujące, kto w imieniu Trybunału może dysponować pieniędzmi. Jednak zaledwie cztery dni później, 6 listopada, do banku wpłynął drugi zestaw papierów. Tym razem podpisany przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która wskazała zupełnie inne osoby jako upoważnione do zarządzania kontami. To właśnie ten chaos i dwa wzajemnie wykluczające się wnioski sprawiły, że NBP zamraża konta TK, uniemożliwiając realizację jakichkolwiek płatności.

Bank centralny tłumaczy, że nie może być sędzią w tym sporze. Jego zadaniem jest realizowanie dyspozycji, ale tylko wtedy, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto je wydaje. W oświadczeniu NBP podkreślił, że to na posiadaczu rachunku, czyli Trybunale, spoczywa obowiązek dostarczenia jednoznacznych dokumentów. Jak stwierdził bank:

„(...) wykazanie prawidłowej reprezentacji posiadacza rachunku jest jego obowiązkiem wobec banku, a nie obowiązkiem banku; dokumenty złożone przez posiadacza rachunku nie mogą wywoływać żadnych wątpliwości m.in. w zakresie skutków prawnych, nie mogą być kwestionowane przez inną osobę, która równolegle twierdzi, że również może dysponować środkami na rachunku.

O co tak naprawdę chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny?

Zamrożenie pieniędzy to tylko objaw znacznie głębszego problemu. Od tygodni w Trybunale Konstytucyjnym trwa otwarta wojna o to, kto ma w nim realną władzę. Wszystko zaogniło się 30 października. Wtedy grupa sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji ogłosiła, że stery w Trybunale przejmuje sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem. Od razu wydała zarządzenie, w którym zawiesiła w obowiązkach dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę, Bartłomieja Sochańskiego.

Reakcje były natychmiastowe i skrajnie różne. Prezes Święczkowski nazwał te działania "uzurpacją". Poparł go prezydent Karol Nawrocki, który mówił o "siłowym przejęciu konstytucyjnego organu państwa". Zupełnie inaczej widzi to rząd Donalda Tuska, który twierdzi, że nowi sędziowie byli przez tygodnie blokowani przez prezesa Święczkowskiego, a ich działania to próba odzyskania kontroli nad sparaliżowaną instytucją, co tylko pogłębiło spór w Trybunale Konstytucyjnym.

Do konfliktu włączył się nawet Sąd Najwyższy, który 10 listopada uchylił zarządzenie o zawieszeniu Święczkowskiego. Jednak sędzia Korwin-Piotrowska stwierdziła, że orzeczenie SN nic nie zmienia, bo nad takimi decyzjami kontrolę ma wyłącznie sąd dyscyplinarny samego Trybunału. Mamy więc do czynienia z kompletnym patem prawnym. Dwie grupy roszczą sobie prawo do kierowania instytucją i żadna nie uznaje decyzji drugiej strony.