W studiu TV Republika nagle zgasły światła. Zaczęła się prezentacja torebki

Nietypowa scena na antenie TV Republika. Gościem programu publicystycznego prowadzonego przez Miłosza Kłeczka był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. W pewnym momencie, tuż po wypowiedzi polityka, w studiu zgasły światła. Dziennikarz próbował sprawiać wrażenie zaskoczonego całą sytuacją.

- A co tu się stało? Światło nam zgasło. Chwila, bo coś tutaj się dzieje, kto tutaj wchodzi? – pytał prowadzący.

Chwilę później okazało się, że wszystko było wcześniej zaplanowane. W studiu pojawiła się prezenterka TV Republika Paulina Wójcik. "O, szanowni państwo, brawo!" – wykrzyknął Kłeczek. Dziennikarz stwierdził, że studio na moment zamieniło się w wybieg dla modelek, po czym przekazał głos swojej redakcyjnej koleżance. Szybko wyszło na jaw, że cała sytuacja została wcześniej zaplanowana, a jej celem była promocja nowego produktu oferowanego przez stację.

– Chciałabym zaprezentować przepiękną nową torebkę. Ta torebka jest inspirowana historią wielkiej miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Jest to torebka ze skóry – oznajmiła Paulina Wójcik.

Prezenterka przystąpiła następnie do demonstrowania, na jakie sposoby można nosić reklamowaną torebkę. Do prezentacji ponownie włączył się Miłosz Kłeczek, który określił produkt jako "najnowszy krzyk mody, który pozwala także funkcjonować Telewizji Republika". Na zakończenie nietypowej akcji promocyjnej widzowie poznali cenę skórzanej torebki. Za produkt trzeba zapłacić aż 999 złotych.

Dziennikarki TVP Info zakpiły z Republiki. Zaprezentowały własną kolekcję torebek

Nietypową akcję promocyjną Telewizji Republika wykpili dziennikarze konkurencyjnych stacji. W poniedziałkowym wydaniu programu "Kwiatki polskie" na antenie TVP Info wyemitowano fragment niedzielnego magazynu Miłosza Kłeczka. Prowadzące program Dominika Sitnicka i Magdalena Kasperowicz postanowiły w humorystyczny sposób sparodiować prezentację torebki na antenie Republiki.

–To jest ta torebka miłości, torebka zgody, taki sekretnik, proszę państwa. Ale my też tak sobie pomyślałyśmy, że gdyby państwo odpalili sobie telewizory, to my takie możemy zaprezentować – stwierdziła Kasperowicz.

Dominika Sitnicka zaprezentowała na antenie własną wersję damskiej torebki. Była to niewielka foliowa torebka przymocowana do smyczy z logo TVP. Dziennikarka wstała od stolika i założyła ją na ramię, by pokazać widzom, jak można ją nosić. W żartobliwy sposób opowiedziała również o materiale, z którego wykonano produkt, podkreślając jego polskie pochodzenie.

–Jeżeli ktoś patrzy na tę torebkę i myśli sobie, że to jest jakiś, przepraszam, śmieć tani z Chin sprowadzany – to chciałam powiedzieć, że jest to czysty polipropylen, no może z lekką domieszką polietylenu, wyprodukowany w Polsce. Dlatego cena jest adekwatna – opisała.

Sitnicka zdradziła również, że prezentowany przez nią model nosi łacińską nazwę Arbitra Elegantia i jest dostępny w sklepie stacji. Z kolei Magdalena Kasperowicz zaprezentowała niewielkie, przezroczyste plastikowe opakowanie na żywność. Dziennikarka żartobliwie przekonywała, że zaletą tego modelu jest dopasowanie się do koloru każdej stylizacji. Druga z prowadzących zwróciła natomiast uwagę na widoczne wewnątrz okruszki, sugerując, że torebka doskonale sprawdzi się podczas pikników.

W TVN24 też zgasły światła. Dziennikarz zakpił z akcji promocyjnej Republiki

Z akcji promocyjnej TV Republika zażartował również Rafał Wojda w porannym programie TVN24. Zachęcając widzów do przesyłania materiałów na Kontakt24, zaznaczył, że nie muszą kupować torebek ani odzieży patriotycznej. Chwilę później w studiu przygaszono światła.

– O, światło nam zgasło. To chyba już teraz, co to się stało? Idę po torebkę? Nie, po Zubilewicza idę – mówił Wojda.

W ostatnich tygodniach TV Republika promowała na swojej antenie głównie zegarki i biżuterię, nawiązując m.in. do Święta Niepodległości oraz protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pod koniec października Miłosz Kłeczek założył reklamowane kolczyki goszczącej w jego programie radnej, co skutkowało złożeniem skargi do KRRiT. Na początku listopada w ofercie pojawiła się również biżuteria "w obronie Trybunału Konstytucyjnego", którą dziennikarz promował podczas relacji z protestów przed siedzibą TK.

Źródło: wirtualnemedia.pl