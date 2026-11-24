Państwo zapłaci 65 proc. składki. Rolnicy odczują ulgę

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające wysokość dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2027 rok. Zgodnie z nowymi przepisami budżet państwa pokryje 65 proc. składki ubezpieczeniowej. Pozostałą część zapłaci rolnik.

Nowe zasady będą dotyczyć umów ubezpieczenia zawieranych na przyszły rok. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

To istotna pomoc dla gospodarstw, które coraz częściej muszą mierzyć się z nieprzewidywalną pogodą. Wystarczy jeden gwałtowny grad, kilkutygodniowa susza albo wiosenny przymrozek, by zniszczyć znaczną część plonów.

Jakie uprawy obejmą dopłaty?

Wsparcie będzie dotyczyć szerokiej grupy upraw. Rolnicy otrzymają dopłaty do ubezpieczeń m.in. zbóż, w tym kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Ubezpieczenia będzie można dofinansować w przypadku takich zagrożeń jak:

susza i powódź,

grad i huragan,

przymrozki wiosenne,

ujemne skutki przezimowania.

Dopłaty obejmą również zwierzęta gospodarskie. Na wsparcie będą mogli liczyć hodowcy bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń.

Nie każdy dostanie dopłatę do całej składki

Jest jednak ważny warunek. Państwo pokryje 65 proc. składki tylko wtedy, gdy stawka ubezpieczenia nie przekroczy określonych limitów.

Dla większości upraw limit wynosi 15 proc. sumy ubezpieczenia. Wyższy, bo 25-procentowy, przewidziano dla tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek. W przypadku zwierząt gospodarskich granicę ustalono na poziomie 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaproponuje wyższą stawkę? Wtedy dopłata państwa obejmie 65 proc. składki obliczonej do wysokości określonego limitu. Całą nadwyżkę będzie musiał pokryć rolnik z własnej kieszeni.

Minister rolnictwa zachęca do ubezpieczania gospodarstw

Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że państwowe wsparcie jest konieczne, ponieważ gwałtowne zjawiska pogodowe mogą w krótkim czasie pozbawić gospodarzy znacznej części dochodów.

– Susza, grad czy wiosenne przymrozki mogą w krótkim czasie pozbawić rolnika znacznej części dochodu. Dlatego wsparcie państwa jest w tym obszarze niezbędne – poinformował szef resortu rolnictwa.

Jak dodał, uproszczono również zasady korzystania z dopłat. Ma to zachęcić większą liczbę producentów do ubezpieczania swoich gospodarstw.

Tylko 16 proc. rolników korzysta z ubezpieczeń

Mimo dostępnego wsparcia zainteresowanie ubezpieczeniami wciąż nie jest duże. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że z dopłat korzysta około 16 proc. producentów rolnych prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 hektara.

W 2025 roku z dofinansowaniem z budżetu państwa ubezpieczono około 3,9 mln hektarów upraw oraz ponad 50 mln zwierząt gospodarskich.

Rząd liczy, że wyższa dostępność dopłat i uproszczone procedury sprawią, że w 2027 roku więcej gospodarzy zdecyduje się zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed pogodowymi katastrofami.

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