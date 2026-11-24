Wydanie listu gończego za Wojciechem K., ojczymem influencerki Andziaks i jedynym członkiem zarządu Optima Development Poland.

Zarzuty oszustwa na blisko 52 mln zł i działania na szkodę ponad 200 nabywców obligacji.

Spółka miała budować hotele, a według prokuratury środki przeznaczała na spłatę starych długów i cele prywatne.

Mężczyzna, który prawdopodobnie przebywa za granicą, jest poszukiwany. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W sprawie zarzuty usłyszała także matka influencerki, Agnieszka K.

List gończy za Wojciechem K. Co dokładnie zarzuca mu prokuratura?

Wiele osób zastanawia się, jak można postawić komuś zarzuty, skoro nie został nawet przesłuchany. Polskie prawo na to pozwala. Jeśli podejrzany ukrywa się lub przebywa za granicą (Wojciech K. najprawdopodobniej przebywa w Austrii), prokurator może wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów bez jego udziału. I tak właśnie stało się w tej sprawie. Formalnie Wojciech K. ma już status podejrzanego. List gończy obowiązuje na terenie całej Polski, co oznacza, że każda jednostka policji ma obowiązek zatrzymać poszukiwanego, gdy tylko zostanie zlokalizowany.

Sprawa nabrała tempa 18 listopada 2026 roku. To wtedy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Wojciecha K. na 30 dni i, co ważniejsze, wydał za nim list gończy. Mężczyzna jest jedynym członkiem zarządu spółki Optima Development Poland, ale opinia publiczna kojarzy go głównie jako ojczyma popularnej influencerki Andziaks.

Stawka jest ogromna. Według oficjalnego komunikatu Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w tle jest gigantyczna afera finansowa . Mówimy o blisko 52 milionach złotych, które miało stracić ponad 200 osób, które zainwestowały w obligacje spółki Wojciecha K.

Mec. Karolina Pilawska podkreśla, że główne zarzuty wobec Wojciecha K. to oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości oraz przestępstwa związane z podawaniem nieprawdziwych informacji przy emisji obligacji. Prokuratura uważa, że biznesmen wprowadzał inwestorów w błąd i wydawał ich pieniądze niezgodnie z celem. Śledczy wskazują też na drugi wątek sprawy – niegospodarność na kwotę 7,6 mln zł w latach 2014–2017. Warto dodać, że to niejedyna osoba z rodziny influencerki, którą objęło śledztwo. Zarzuty w tej sprawie usłyszała również matka Andziaks, Agnieszka K .

Co więcej, to nie jedyne problemy prawne biznesmena. Niezależnie od tej sprawy, od lutego 2026 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się przeciwko niemu inny proces. Dotyczy on działania na szkodę spółki i jej wierzycieli. Wojciech K. nie przyznaje się tam do winy.

Jak działał mechanizm finansowy Optima Development Poland?

Wszystko miało wyglądać profesjonalnie i bardzo obiecująco. W latach 2014–2019 spółka Optima Development Poland, zarządzana przez Wojciecha K., wyemitowała 26 serii obligacji na łączną kwotę ponad 72 milionów złotych. Pieniądze miały iść na konkretny cel: budowę luksusowych hoteli w Zakopanem. To wizja, która przyciągnęła ponad 200 inwestorów.

W praktyce, zdaniem śledczych, wyglądało to zupełnie inaczej. Według prokuratury pieniądze zebrane przez Optima Development Poland, zamiast na budowę hoteli, trafiały na spłatę wcześniejszych długów, wypłatę odsetek i cele prywatne. To klasyczny schemat, w którym nowe środki służą do łatania starych dziur i tworzenia pozorów, że biznes świetnie prosperuje.

Z komunikatu prokuratury wynika, że pieniądze przeznaczano między innymi na:

wykup obligacji z wcześniejszych emisji,

przelewy na prywatne rachunki bankowe,

wypłaty gotówki z bankomatów.

Pieniądze miały służyć budowie hoteli w Zakopanem. Według prokuratury w rzeczywistości przeznaczano je m.in. na wykup wcześniejszych obligacji, wypłatę odsetek i cele prywatne, w tym przelewy na prywatne rachunki i wypłaty gotówki z bankomatów. Powstał jeden obiekt (Rezydencja Gubałówka), a w maju 2024 roku ogłoszono upadłość spółki - podkreśliła mec. Karolina Pilawska.

Wartość niewykupionych obligacji sięgnęła blisko 52 milionów złotych.

Sprawa ma też szerszy kontekst. Śledczy z Delegatury CBA w Katowicach uważają, że w procederze uczestniczyła też inna firma, Gerda Broker sp. z o.o. Miała ona bez wymaganego zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego organizować emisje obligacji dla kilkudziesięciu firm, w tym właśnie dla Optimy, wprowadzając inwestorów w błąd.

Co grozi ojczymowi Andziaks i co ze śledztwem?

Wojciech K. jest teraz oficjalnie osobą poszukiwaną. Wydanie za nim listu gończego oznacza, że każdy, kto zna jego miejsce pobytu, ma obowiązek poinformować o tym policję. A ponieważ mężczyzna najprawdopodobniej przebywa w Austrii, następnym krokiem może być wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

To specjalny wniosek, który na polecenie prokuratury wydaje sąd okręgowy. Dzięki niemu poszukiwanego można zatrzymać na terenie dowolnego kraju Unii Europejskiej i przekazać polskim organom ścigania. Na razie nie wiadomo, czy prokuratura złożyła już taki wniosek. Jeśli tak się stanie, o przekazaniu zdecyduje austriacki sąd. Cała procedura trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. To kluczowy krok, by pociągnąć do odpowiedzialności głównego podejrzanego w tej wielomilionowej aferze finansowej, która dotknęła wielu posiadaczy obligacji.

Jeśli zarzuty prokuratury się potwierdzą, ojczymowi Andziaks grożą bardzo poważne konsekwencje. Za oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Do tego dochodzą jeszcze zarzuty z ustawy o obligacjach, które również są zagrożone karą więzienia.

Prokuratura zarzuca Wojciechowi K. oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 k.k.) oraz przestępstwa z ustawy o obligacjach (art. 90 ust. 1 i 2 oraz art. 93), związane m.in. z podawaniem nieprawdziwych informacji i wydatkowaniem środków niezgodnie z celem emisji. Według wypowiedzi rzecznika prokuratury dla mediów drugi wątek dotyczy niegospodarności w latach 2014–2017 na kwotę 7,6 mln zł - informuje mec. Pilawska.

Samo śledztwo jest ogromne i bardzo skomplikowane. Prowadzi je Delegatura CBA w Katowicach pod nadzorem warszawskiej Prokuratury Regionalnej. Skalę sprawy najlepiej obrazują liczby: do tej pory przesłuchano ponad 200 świadków, a akta liczą już ponad 100 tomów. To pokazuje, jak wielowątkowy jest to proceder.

Na razie Wojciech K. pozostaje nieuchwytny, a ponad 200 pokrzywdzonych osób wciąż czeka na sprawiedliwość i odzyskanie pieniędzy. Afera wokół Optima Development Poland to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych spraw dotyczących rynku obligacji w ostatnich latach, a jej finał wciąż pozostaje otwarty.

Agnieszka K., matka Andziaks, również z zarzutami na miliony

W tej sprawie zarzuty usłyszała również Agnieszka K., matka Angeliki Trochonowicz i żona Wojciecha K. W latach 2016–2021 pełniła w spółce Optima funkcję prokurenta. Według śledczych miała dopuścić się niegospodarności i przywłaszczenia mienia o ogromnej wartości. Prokuratura zarzuca jej, że działając wspólnie z Wojciechem K., przelała z konta spółki na swój prywatny rachunek ponad 6 milionów złotych. Dodatkowo miała wypłacić gotówką i opłacić prywatne wydatki firmowymi kartami na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł.

Agnieszka K. nie przyznaje się do winy. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Podobnie jak jej mężowi, grozi jej kara do 10 lat więzienia.

Zarówno Wojciechowi K., jak i Agnieszce K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności, choć mec. Pilawska wskazuje na zmianę w sankcjach karnych.

Od 1 października 2023 roku kary za przestępstwa przeciwko mieniu o najwyższej wartości są znacznie surowsze: za oszustwo na kwotę przekraczającą 10 mln zł grozi od 5 do 25 lat. Zarzucane czyny miały jednak miejsce w latach 2014–2019, a zgodnie z art. 4 § 1 k.k. stosuje się ustawę względniejszą dla sprawcy. Wyliczanie kary według obecnych progów byłoby więc co do zasady błędne - tłumaczy mec. Karolina Pilawska.

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