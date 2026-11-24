Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) pozwalają obniżyć podatek dochodowy.

Wysokość korzyści podatkowej zależy od kwoty wpłat oraz sposobu opodatkowania dochodów.

Aby skorzystać z ulgi w najbliższym rozliczeniu PIT, trzeba dokonać wpłaty do 31 grudnia 2026 r.

Końcówka roku to ostatni moment, by zadbać o niższy rachunek od fiskusa. Jak informuje portal Business Insider Polska, dzięki wpłatom na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można zaoszczędzić na podatku nawet kilka tysięcy złotych. Co istotne, nie trzeba wykorzystywać całego rocznego limitu, aby odczuć korzyści. Nawet znacznie mniejsze wpłaty mogą przełożyć się na kilkaset złotych oszczędności.

Wpłać pieniądze na IKZE i zapłać niższy PIT

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE, pozwala połączyć oszczędzanie na przyszłą emeryturę z bieżącymi korzyściami podatkowymi. Mechanizm jest prosty: pieniądze wpłacone na konto można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, a w przypadku ryczałtu – od przychodu. W rezultacie zmniejsza się kwota, od której naliczany jest podatek.

Najwięcej mogą zyskać osoby, których dochody przekraczają próg podatkowy wynoszący 120 tys. zł rocznie. Każde 1000 zł wpłacone na IKZE może oznaczać dla nich nawet 320 zł oszczędności podatkowej. W przypadku osób rozliczających się według stawki 12 proc. będzie to do 120 zł. Co ważne, nie trzeba wpłacać wszystkich pieniędzy jednorazowo. Przy rozliczeniu PIT liczy się suma wpłat dokonanych w całym roku podatkowym.

Nawet 5425 zł mniej podatku. Tyle mogą zyskać Polacy

W 2026 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE:

11 304 zł – dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności, w tym pracowników etatowych,

– dla osób nieprowadzących pozarolniczej działalności, w tym pracowników etatowych, 16 956 zł – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Wykorzystanie całego przysługującego limitu przez pracownika etatowego może oznaczać oszczędność podatkową w wysokości 1356,48 zł przy stawce 12 proc. lub nawet 3617,28 zł przy stawce 32 proc.

Jeszcze więcej mogą zyskać przedsiębiorcy. W przypadku podatku liniowego maksymalna korzyść wyniesie 3221,64 zł, natomiast osoby rozliczające się według skali podatkowej i znajdujące się odpowiednio wysoko w drugim progu mogą obniżyć swój podatek aż o 5425,92 zł.

Nie masz kilkunastu tysięcy złotych? Mniejsza wpłata też obniży podatek

Nie każdy może sobie pozwolić na przeznaczenie tak dużej sumy na przyszłą emeryturę. Jednak nawet wpłata 3000 zł na IKZE może oznaczać 360 zł oszczędności przy stawce podatku wynoszącej 12 proc. lub 960 zł przy stawce 32 proc. Przy wpłacie w wysokości 5000 zł korzyści wyniosłyby odpowiednio 600 zł i 1600 zł.

Przeliczyliśmy, ile można zaoszczędzić na podatku w zależności od wysokości wpłaty na IKZE i obowiązującej stawki PIT. Szczegółowe kwoty przedstawiamy w poniższej tabeli.

Tyle możesz zaoszczędzić na podatku dzięki wpłacie na IKZE w 2026 r.

Wpłata na IKZE Podatek 12 proc. Podatek liniowy 19 proc. Podatek 32 proc. 1000 zł 120 zł 190 zł 320 zł 2000 zł 240 zł 380 zł 640 zł 3000 zł 360 zł 570 zł 960 zł 5000 zł 600 zł 950 zł 1600 zł 8000 zł 960 zł 1520 zł 2560 zł 10 000 zł 1200 zł 1900 zł 3200 zł 11 304 zł 1356,48 zł 2147,76 zł 3617,28 zł 16 956 zł* 2034,72 zł 3221,64 zł 5425,92 zł

Podwyższony limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Wyliczenia zakładają możliwość odliczenia całej wpłaty według wskazanej stawki podatku. Źródło: obliczenia własne.

Warto pamiętać, że niewykorzystanego rocznego limitu wpłat nie można przenieść na kolejny rok. Wysokość faktycznego zwrotu z urzędu skarbowego będzie natomiast zależała również od pozostałych elementów rocznego rozliczenia PIT.

Pieniądze na emeryturę bez podatku Belki. Jest haczyk

Korzyści z IKZE nie kończą się na rozliczeniu PIT. Zgromadzone środki są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Przy wypłacie na ustawowych zasadach nie obowiązuje standardowy 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Aby skorzystać z preferencyjnej wypłaty, trzeba ukończyć 65 lat oraz dokonywać wpłat na IKZE w co najmniej pięciu latach kalendarzowych. Wówczas od wypłacanych środków pobierany jest 10-procentowy zryczałtowany podatek.

Wcześniejsze wycofanie oszczędności jest możliwe, ale wiąże się z koniecznością rozliczenia zwracanej kwoty według skali podatkowej. IKZE należy więc traktować przede wszystkim jako narzędzie długoterminowego oszczędzania na emeryturę, a nie konto na bieżące wydatki.

Czas tylko do 31 grudnia

Osoby, które chciałyby obniżyć podatek w rozliczeniu PIT składanym w 2027 r., muszą dokonać wpłaty na IKZE najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Pieniądze wpłacone już w styczniu będzie można uwzględnić dopiero w rozliczeniu za kolejny rok podatkowy. Lepiej jednak nie zostawiać przelewu na ostatnią chwilę. Warto wcześniej sprawdzić terminy księgowania wpłat obowiązujące w instytucji prowadzącej konto.

Do skorzystania z ulgi potrzebne będzie potwierdzenie dokonanych wpłat, np. potwierdzenie przelewu lub dokument wystawiony przez instytucję finansową. Odliczenie należy wykazać w załączniku PIT/O do rocznego zeznania podatkowego.

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