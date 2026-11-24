Niedoszli piloci ujawniają kulisy szkoleń w PLL LOT. Krzyki i wulgaryzmy

Krzyki, wulgaryzmy, podważanie kompetencji i niejasne zasady oceniania – tak szkolenia w Polskich Liniach Lotniczych LOT opisują niedoszli piloci w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Kandydaci, którzy przez lata zdobywali uprawnienia i inwestowali w swoją edukację, nie ukończyli ostatniego etapu szkolenia. Dla jednego z nich oznaczało to konieczność wydania około 200 tys. zł. Do zarzutów kursantów w rozmowie z portalem odniósł się przewoźnik.

Z relacji rozmówców „Gazety Wyborczej” wynika, że podczas szkoleń w PLL LOT dochodziło do niewłaściwych zachowań ze strony instruktorów. Kursanci opowiadają o krzykach i uwagach personalnych, które pojawiały się zarówno podczas ćwiczeń na symulatorach, jak i w trakcie lotów.

Jeden z niedoszłych pilotów wspomina dziewięciogodzinny lot, podczas którego instruktor nieustannie kwestionował jego umiejętności i sugerował, że nie nadaje się do wykonywania zawodu. Na problem zwrócić uwagę miało również kierownictwo przewoźnika. W czerwcu 2025 roku dyrektor Biura Szkolenia Załóg wysłał do pilotów wiadomość, w której wskazał na niedopuszczalne zachowania, w tym podnoszenie głosu, używanie wulgaryzmów, uwagi personalne oraz kłótnie w kokpicie.

Najpierw pochwały, później wypowiedzenie. Relacja kursantów

Kursanci zwracają również uwagę na rozbieżności w wymaganiach poszczególnych instruktorów. Według ich relacji szkolący piloci prezentowali odmienne podejścia do tych samych procedur, co utrudniało zdobywanie wiedzy i uzyskiwanie pozytywnych ocen.

Obaj rozmówcy gazety początkowo otrzymywali dobre oceny, jednak z czasem pochwały zastąpiła coraz ostrzejsza krytyka. Jeden z nich twierdzi, że zmiana nastawienia instruktorów wynikać miała z przerwy w szkoleniu spowodowanej chorobą. Z jego relacji wynika, że po powrocie otrzymywał mniej korzystne grafiki, a jego umiejętności coraz częściej kwestionowano.

Ostatecznie podczas spotkania z przełożonymi otrzymał wypowiedzenie. Powodem miały być niewystarczające postępy w szkoleniu i brak możliwości wykonywania lotów bez pilota bezpieczeństwa.

Nie ukończył szkolenia. Zapłacił około 200 tys. zł

Nieukończenie szkolenia oznaczało dla kandydatów również dotkliwe konsekwencje finansowe. Jak informuje wyborcza.biz, część kursantów podpisuje umowy zobowiązujące ich do zapłaty 100 tys. zł w przypadku nieukończenia kursu oraz zwrotu wynagrodzenia otrzymanego podczas szkolenia.

W przypadku jednego z rozmówców „Wyborczej” łączna kwota wynieść miała około 200 tys. zł. Mężczyzna zdecydował się zapłacić, ponieważ obawiał się, że spór prawny utrudni mu dalszą karierę zawodową.

Jak podaje „Wyborcza”, zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w lotnictwie pasażerskim może zająć co najmniej sześć lat i kosztować około 350 tys. zł. Jeden z kursantów przez lata pracował za granicą, odkładając pieniądze na realizację zawodowego marzenia.

LOT nie odniósł się do pytań portalu dotyczących finansowych konsekwencji nieukończenia szkolenia.

PLL LOT odpowiada na zarzuty kursantów

Przewoźnik zapewnia, że szkolenia odbywają się zgodnie z przepisami EASA, a kompetencje kandydatów oceniane są na podstawie określonych kryteriów. W latach 2022-2026 szkolenia na samoloty Boeing 737 lub Embraer nie ukończyło 19 spośród około 600 kandydatów.

Według danych przewoźnika od początku 2022 roku do sierpnia 2026 roku piloci PLL LOT złożyli około 24 tys. raportów, w tym zgłoszenia związane z bezpieczeństwem. Linie lotnicze podkreślają, że każde zgłoszenie jest rozpatrywane z uwzględnieniem jego charakteru oraz poziomu potencjalnego zagrożenia.

LOT podkreśla również, że poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące mobbingu, nękania i niewłaściwych zachowań przełożonych. Wprowadzono m.in. anonimowy system oceny instruktorów, w ramach którego wypełniono już ponad 3 tys. ankiet.