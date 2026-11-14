Paraliż lotniczy w USA! Trump ogłosił stan nadzwyczajny. Ujawniono przyczynę awarii

Paraliż lotniczy w USA. Problemy również na europejskich lotniskach

Unijna agencja Eurocontrol poinformowała w sobotę, że po wcześniejszych problemach operacyjnych ruch lotniczy między Europą a Stanami Zjednoczonymi stopniowo wraca do normalnego rozkładu. Jak przekazała stacja BBC, na londyńskim lotnisku Heathrow, największym porcie lotniczym Wielkiej Brytanii, część połączeń do USA została odwołana lub opóźniona. Utrudnienia dotyczyły m.in. rejsów obsługiwanych przez British Airways, American Airlines oraz United Airlines.

Opóźnienia wystąpiły także w przypadku trzech samolotów PLL LOT lecących ze Stanów Zjednoczonych do Warszawy. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski poinformował w sobotę, że wynoszą one od kilku minut do ponad czterech godzin. Ostrzegł również przed możliwymi utrudnieniami na trasach z Warszawy do Los Angeles (LO65) oraz z Warszawy do Bangkoku (LO23).

Według niemieckiej agencji dpa na wielu europejskich lotniskach, w tym w Niemczech, skutki problemów z ruchem lotniczym w USA były stosunkowo niewielkie i nie spowodowały poważniejszych utrudnień dla pasażerów.

Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, największym w Niemczech, odwołano cztery sobotnie połączenia do Stanów Zjednoczonych. Jak wyjaśniła rzeczniczka portu, samoloty przeznaczone do obsługi tych rejsów nie mogły wystartować z USA w piątek. Trzy maszyny, które wcześniej wystartowały z Frankfurtu, zostały zawrócone do Niemiec. W sobotę rano odnotowywano już tylko pojedyncze opóźnienia. Z kolei na lotnisku w Monachium anulowano cztery spośród 20 zaplanowanych na ten dzień lotów do USA.

Odwołane loty w Hiszpanii i opóźnienia we Włoszech

Problemy w amerykańskiej przestrzeni powietrznej wpłynęły również na połączenia z Hiszpanii. Jak podał dziennik „El Pais”, odwołano cztery loty, w tym rejs Iberii z Madrytu do Chicago oraz połączenie Delty z Madrytu do Atlanty. Do Barcelony nie dotarł także samolot United Airlines z Chicago, który po dwugodzinnym postoju powinien ponownie wyruszyć do USA. Na głównych lotniskach obu państw odnotowano również opóźnienia połączeń.

Hiszpański operator lotnisk, na którego powołała się gazeta, przekazał, że w sobotę przed południem rozkład lotów do Stanów Zjednoczonych stopniowo się stabilizował. Mimo poprawy sytuacji pasażerowie nadal musieli liczyć się z niektórymi opóźnieniami.

Na rzymskim lotnisku Fiumicino w sobotę przed południem opóźnienia dotyczyły niewielkiej liczby rejsów – poinformowała agencja Ansa. Samoloty do Chicago startowały z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, do Atlanty z półtoragodzinnym, a do Detroit z 30-minutowym. Większych utrudnień spodziewano się po południu. Loty do Los Angeles, Houston i Atlanty mogły być opóźnione nawet o trzy lub cztery godziny.

FAA wstrzymała wszystkie starty w USA. Tysiące samolotów w powietrzu

Poważne zakłócenia rozpoczęły się w piątek, kiedy amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zdecydowała o wprowadzeniu tzw. ground stop. Oznaczało to całkowite wstrzymanie startów wszystkich samolotów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Według CNN w chwili ogłoszenia zakazu, w piątek po południu czasu miejscowego, w amerykańskiej przestrzeni powietrznej znajdowało się około 3,5 tys. samolotów. Ograniczenia obowiązywały przez cztery i pół godziny. Zniesiono je w sobotę o godz. 2.16 czasu polskiego.

Ujawniono przyczynę paraliżu. Zawiódł przestarzały system łączności

Po wznowieniu ruchu lotniczego amerykański minister transportu Sean Duffy wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że przyczyną problemów była awaria starego, analogowego systemu łączności. Przeciążenie danymi doprowadziło do zakłóceń w działaniu urządzeń komunikacyjnych, przełączników oraz routerów.

Minister zapewnił, że za awarię nie odpowiada nowy system wykorzystujący sztuczną inteligencję do wspierania kontroli ruchu lotniczego. Podkreślił, że nie mógł on spowodować tych problemów. Również Microsoft wykluczył, aby incydent był związany z wcześniejszą globalną awarią usług tej firmy.

Największe amerykańskie linie lotnicze, w tym United Airlines, Delta i American Airlines, uprzedziły pasażerów, że przywracanie normalnego rozkładu połączeń potrwa przez cały weekend.

Trump ogłosił stan nadzwyczajny. Potrzeba miliardów dolarów

Sean Duffy ostrzegł podczas konferencji prasowej, że w najbliższym czasie mogą pojawiać się kolejne utrudnienia w ruchu lotniczym. Poinformował także, że prezydent Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny, aby przyspieszyć wymianę przestarzałego systemu łączności. Minister zwrócił się również do Kongresu o dodatkowe fundusze na modernizację. Według jego szacunków stworzenie nowego systemu będzie kosztować łącznie 50 mld dolarów. Dotychczas Kongres przeznaczył na ten cel 12,5 mld dolarów.