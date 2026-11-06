Deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o wsparciu dla sztucznej inteligencji.

Paniczne spadki na giełdzie technologicznej Nasdaq po wyborach do Kongresu.

Utrata biliona dolarów wartości przez siedem największych spółek technologicznych.

Zapowiedź regulacji AI przez Demokratów, którzy zdobyli większość w Kongresie.

Co Trump powiedział o AI?

W piątek prezydent USA Donald Trump jasno określił swoje stanowisko w sprawie jednej z najważniejszych technologii XXI wieku. Jego zdaniem sztuczna inteligencja to przyszłość, w którą Ameryka musi inwestować, a on sam zamierza aktywnie współpracować ze stanami, które zdecydują się na jej rozwój.

Jako prezydent w 100 proc. popieram Superinteligencję (SI) i będę współpracował z wieloma stanami USA, które chcą się dzięki niej wzbogacić. To złoto i tylko głupie przywództwo powie "nie" bogactwu, które ona przynosi - zapowiedział Trump.

Jak zauważa stacja BBC, określenie „Superinteligencja” to osobisty neologizm, którego Donald Trump używa w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Jego słowa padły w bardzo gorącym momencie – zaledwie kilka dni po wyborach do Kongresu, które przyniosły istotne zmiany na scenie politycznej i wywołały ogromny niepokój wśród inwestorów.

Jak giełda zareagowała na wynik wyborów do Kongresu?

Słowa prezydenta USA padły na wyjątkowo nerwowy grunt. Rynki już od kilku dni były rozchwiane, a wyniki wyborów do Kongresu tylko dolały oliwy do ognia. Efekt? Panika i masowa wyprzedaż akcji spółek technologicznych. W czwartek indeks technologiczny Nasdaq zanotował potężne spadki na giełdzie, tracąc aż 5,5 proc. swojej wartości w ciągu jednego dnia.

To był prawdziwy cios dla największych graczy. Wartość rynkowa tak zwanej „wspaniałej siódemki”, czyli grupy czołowych amerykańskich firm technologicznych, w tym Apple, Nvidii i Tesli, skurczyła się w ciągu zaledwie jednej sesji o niewyobrażalną kwotę biliona dolarów.

Najmocniej oberwali liderzy branży AI. Jak podkreśla BBC, akcje Nvidii, kluczowego producenta chipów dla sztucznej inteligencji, spadły o ponad 9 proc. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja Tesli, która straciła blisko 11 proc. Piątek przyniósł kontynuację złych nastrojów – czerwona fala przelała się na giełdy w Azji, pogłębiając globalny niepokój.

Dlaczego Demokraci chcą regulować sztuczną inteligencję?

Całe to zamieszanie ma głębokie podłoże polityczne. Kluczem do zrozumienia paniki inwestorów są wyniki ostatnich wyborów do Kongresu. Demokraci zdobyli w nich większość w obu izbach, co daje im realną władzę legislacyjną. Jednym z ich głównych celów jest właśnie uregulowanie dynamicznie rozwijającego się sektora AI.

Dla świata wielkich technologii to scenariusz rodem z koszmaru. Inwestorzy boją się, że nowe przepisy mogą oznaczać wyższe koszty, ograniczenie innowacyjności i, co najważniejsze, niższe zyski. Plany Demokratów dotyczące regulacji sztucznej inteligencji są bezpośrednią przyczyną nerwowości inwestorów i gwałtownych spadków na giełdzie. To właśnie ta niepewność co do przyszłych ram prawnych sprawiła, że kapitał zaczął w panice uciekać z rynku.

W tym kontekście deklaracja prezydenta Trumpa jest otwartym rzuceniem rękawicy nowej większości w Kongresie. Stawiając się w roli obrońcy „złota”, jakie ma przynieść AI, prezydent wysyła sygnał do Doliny Krzemowej: jestem po waszej stronie. Tworzy to jednak niebezpieczny polityczny pat, w którym Biały Dom i Kongres stają po przeciwnych stronach barykady. A dla rynków finansowych nie ma nic gorszego niż wojna na szczytach władzy i brak przewidywalności. To właśnie ten konflikt napędza obecny kryzys na giełdzie.

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