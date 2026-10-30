Rekordowy atak na Binance. Skala kradzieży poraża

To prawdziwe trzęsienie ziemi dla świata cyfrowych finansów. Największa na świecie giełda kryptowalut Binance stała się celem bezprecedensowego ataku hakerskiego. Według różnych szacunków, z platformy zniknęły aktywa o wartości od 5,9 do nawet 6,3 miliarda dolarów. Były szef giełdy, Changpeng Zhao, początkowo mówił o stratach przekraczających miliard dolarów, ale szybko okazało się, że sytuacja jest o wiele poważniejsza.

Żeby zrozumieć skalę tego wydarzenia, wystarczy spojrzeć na dotychczasowe rekordy. Skala tej kradzieży kryptowalut jest niemal czterokrotnie wyższa niż w przypadku dotychczasowego rekordu – ataku na giełdę Bybit z lutego 2025 roku, kiedy to łupem hakerów padło 1,5 mld dolarów. Mówiąc wprost: branża jeszcze nigdy nie widziała czegoś podobnego. Rynek zamarł, a miliony inwestorów na całym świecie zadają sobie jedno pytanie: co z moimi pieniędzmi?

Co ze środkami klientów? Binance uspokaja, ale blokuje wypłaty

W obliczu gigantycznego kryzysu reakcja władz giełdy była natychmiastowa. W oficjalnym komunikacie pojawiło się jednoznaczne stwierdzenie: „Środki użytkowników są bezpieczne”. Co to oznacza w praktyce? Przedstawiciele giełdy Binance oficjalnie zadeklarowali, że pokryją 100 proc. strat, korzystając ze specjalnego funduszu rezerwowego SAFU (Secure Asset Fund for Users) oraz własnych kapitałów.

Jednocześnie ruszyła szeroko zakrojona akcja mająca na celu unieruchomienie skradzionych środków. Udało się to częściowo dzięki współpracy z emitentami tzw. stablecoinów, czyli cyfrowych odpowiedników dolara. Prezes spółki Tether, Paolo Ardoino, potwierdził zablokowanie tokenów USDT o wartości ok. 1,6 mld dolarów. Z kolei szef firmy Circle, Jeremy Allaire, poinformował o zamrożeniu ponad 800 mln w tokenach USDC.

Wszystkie wpłaty i wypłaty zostały tymczasowo zawieszone na czas prowadzenia audytów bezpieczeństwa, zamrażania aktywów oraz ścisłej współpracy z organami ścigania – przekazało kierownictwo Binance.

Dla klientów oznacza to jedno: chociaż giełda gwarantuje zwrot pieniędzy, na razie nikt nie ma do nich dostępu.

Jak hakerzy złamali zabezpieczenia giganta?

Pytanie, jak doszło do przełamania zabezpieczeń platformy, przez którą dziennie przepływają miliardy dolarów, spędza sen z powiek ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Co ciekawe, wstępne analizy wskazują, że nie zawiodły tu skomplikowane zabezpieczenia kryptograficzne. Problemem okazał się, jak to często bywa, czynnik ludzki.

Wstępne ustalenia wskazują, że historyczny atak na Binance był możliwy przez przejęcie kontroli nad laptopem jednego z inżynierów z zespołu DevOps. Hakerzy, uzyskując dostęp do jego komputera, zdołali wedrzeć się do tzw. kontenera usługowego. Stamtąd mogli już generować fałszywe zlecenia wypłat, które system traktował jako autentyczne. Pieniądze popłynęły szerokim strumieniem na nowo utworzone adresy, a giełda zorientowała się, gdy było już za późno na zatrzymanie wszystkich transferów.

Rynek reaguje paniką. Ceny kryptowalut lecą w dół

Wiadomość o ataku rozlała się po rynku błyskawicznie, wywołując falę panicznej wyprzedaży. Inwestorzy rzucili się do sprzedaży swoich aktywów, co natychmiast odbiło się na giełdowych wykresach. Główne kryptowaluty zanotowały potężne spadki:

Bitcoin (BTC) potaniał o niemal 5 proc.

potaniał o niemal 5 proc. Ethereum (ETH) straciło na wartości prawie 6 proc.

straciło na wartości prawie 6 proc. BNB, czyli token powiązany bezpośrednio z giełdą Binance, zanurkował o blisko 10 proc.

To wydarzenie jest zimnym prysznicem dla całej branży. Pokazuje, że nawet najwięksi i pozornie najbezpieczniejsi gracze nie są w stu procentach odporni na ryzyko cybernetyczne. Dla inwestorów to brutalna lekcja, że w świecie cyfrowych aktywów kluczowe nie są tylko zabezpieczenia, ale też sprawność procedur awaryjnych, gdy dojdzie do najgorszego. Czas pokaże, jak szybko Binance odzyska zaufanie klientów i czy ten incydent trwale zmieni postrzeganie bezpieczeństwa na rynku kryptowalut.

Źródło: Bankier.pl.

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