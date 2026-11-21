Rezerwują mieszkania, a potem zmieniają zdanie

Jeszcze kilka lat temu kupujący musieli się spieszyć, żeby ktoś inny nie sprzątnął im sprzed nosa wymarzonego mieszkania. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Oferta lokali dostępnych na rynku pierwotnym jest bardzo szeroka, dlatego klienci mogą spokojnie porównywać inwestycje i szukać najlepszej okazji. Coraz częściej zdarza się, że nawet po zarezerwowaniu mieszkania zmieniają zdanie.

Potwierdzają to dane BIG DATA RynekPierwotny.pl. W styczniu 2026 roku około 20 proc. rozpoczętych rezerwacji zakończyło się powrotem mieszkania do sprzedaży jeszcze w tym samym miesiącu. W kolejnych miesiącach odsetek ten na ogół rósł. W październiku osiągnął już 27 proc. rezygnacji.

Łącznie od stycznia do października odnotowano niemal 16,7 tys. takich przypadków spośród 68,5 tys. rezerwacji. To pokazuje, że rezerwacja mieszkania coraz częściej nie oznacza jeszcze pewnej transakcji.

– Rezerwacja jest sygnałem zainteresowania konkretnym mieszkaniem, ale nie gwarancją zawarcia umowy. W warunkach dużego wyboru kupujący może potrzebować więcej czasu na porównanie ofert i podjęcie ostatecznej decyzji – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Strata 6 tys. zł może się opłacać. Kupujący liczą pieniądze

Dlaczego klienci rezygnują z mieszkań, które wcześniej zarezerwowali? Jednym z powodów może być znalezienie korzystniejszej oferty u konkurencji. Kupujący nie muszą już decydować się na pierwsze mieszkanie, które spełnia ich oczekiwania.

Ekspert zwraca uwagę, że przy rezerwacji można spotkać się z opłatą, która nie może przekraczać 1 proc. ceny lokalu. Przy mieszkaniu wartym 600 tys. zł oznacza to maksymalnie 6 tys. zł.

Dla niektórych klientów nawet utrata takiej kwoty może być bardziej opłacalna niż zakup droższego mieszkania. Jeśli w innej inwestycji znajdą podobny lokal tańszy o kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, rezygnacja z wcześniejszej rezerwacji może im się po prostu kalkulować.

Nie wszystkie rezerwacje kończą się jednak rezygnacją z powodu atrakcyjniejszej oferty. Powodem może być również odmowa kredytu, pogorszenie sytuacji finansowej lub zmiana planów życiowych.

Warszawa, Wrocław i Gdańsk na czele

Najwięcej rezerwacji od stycznia do października odnotowano w Warszawie – 12,1 tys. Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław (7,9 tys.), Kraków (6,5 tys.), Łódź (5,1 tys.) i Gdańsk (4,2 tys.).

Jeszcze ciekawiej wygląda odsetek mieszkań, które wróciły do sprzedaży po odwołaniu rezerwacji w tym samym miesiącu. W Warszawie i Wrocławiu było to około 31 proc., a w Gdańsku niemal 32 proc. Znacznie mniej takich przypadków odnotowano w Krakowie i Łodzi – około 20 proc.

Zdaniem Marka Wielgo w dużych miastach klienci mają szczególnie szeroki wybór. Mogą porównywać mieszkania w różnych inwestycjach, o odmiennym metrażu, standardzie i cenie. To sprzyja odkładaniu ostatecznej decyzji.

Droższe mieszkania częściej wracają do sprzedaży

Analiza danych przynosi jeszcze jedną ciekawą obserwację. W każdym z dziesięciu badanych miesięcy mediana cen mieszkań, które wróciły do sprzedaży po odwołaniu rezerwacji, była wyższa niż w przypadku pozostałych lokali. Różnica wynosiła od około 3 do 9 proc. Metraż takich mieszkań był bardzo podobny do pozostałych i wynosił około 50,5 mkw.

Może to oznaczać, że kupujący dłużej zastanawiają się nad zakupem droższych nieruchomości i dokładniej analizują wydatki. Nie ma jednak pewności, że to właśnie cena jest głównym powodem rezygnacji. Znaczenie mogą mieć także lokalizacja, standard budynku czy układ mieszkania.

Mieszkania wracają do oferty, ale szybko znajdują kolejnych chętnych

Czy deweloperzy powinni obawiać się, że mieszkania, z których rezygnują klienci, będą długo czekały na kolejnego nabywcę? Niekoniecznie.

Jak wynika z analizy portalu RynekPierwotny.pl, spora część takich lokali ponownie przyciąga zainteresowanie. W przypadku mieszkań, których rezerwacje odwołano od stycznia do kwietnia 2026 roku, od około połowy do nieco ponad połowy znalazła kolejnych zainteresowanych w ciągu dwóch miesięcy. W perspektywie sześciu miesięcy odsetek ponownych rezerwacji wzrastał do około 68–72 proc.

Nie oznacza to jednak, że pozostałe mieszkania nadal są niesprzedane. Część mogła zostać sprzedana bez kolejnej rezerwacji, a inne lokale mogły zostać wycofane z oferty.

Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu RynekPierwotny.pl, zwraca uwagę, że powrót mieszkania do sprzedaży nie musi oznaczać porażki dewelopera. Lokal może znaleźć kolejnego kupca, choć cała procedura zajmuje więcej czasu.

Czy deweloperzy zaczną obniżać ceny?

Większa liczba rezygnacji może jednak zmienić układ sił na rynku. Deweloperzy muszą coraz bardziej zabiegać o klientów, którzy mają możliwość porównywania wielu ofert i nie chcą godzić się na pierwsze zaproponowane warunki.

Nie oznacza to automatycznie wielkich przecen. Firmy mogą jednak częściej oferować rabaty, dodatkowe wyposażenie lub korzystniejsze warunki zakupu, żeby nie dopuścić do utraty zainteresowanego klienta.

Warto przy tym pamiętać, że nie każda rezerwacja wiąże się z koniecznością wpłacenia pieniędzy. Opłata rezerwacyjna jest dobrowolna i musi być określona w umowie. Jeśli kupujący zawrze umowę deweloperską, wpłacona kwota zostaje zaliczona na poczet ceny mieszkania.

Są też sytuacje, w których klient ma prawo odzyskać pieniądze. Deweloper musi zwrócić opłatę, jeśli kupujący nie uzyska kredytu z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli natomiast to deweloper nie wywiąże się z umowy, na przykład sprzeda zarezerwowany lokal innej osobie, musi oddać opłatę w podwójnej wysokości.

Dla kupujących większy wybór mieszkań oznacza dziś mocniejszą pozycję negocjacyjną. Deweloperzy muszą się natomiast liczyć z tym, że sama rezerwacja nie gwarantuje już sprzedaży.

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