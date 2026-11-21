Zarabiasz dobrze, ale wciąż brakuje Ci do pierwszego? Definicja klasy średniej w Polsce to nie tylko wysokość pensji.

OECD jasno wskazuje, że liczy się dochód całego gospodarstwa domowego i jego wielkość, a nie tylko indywidualne wynagrodzenie.

Sprawdź, jak obliczyć swój prawdziwy dochód ekwiwalentny i dowiedz się, czy faktycznie należysz do średniozamożnych Polaków.

Ile trzeba zarabiać, żeby zaliczać się do klasy średniej? Dla jednych to 5 tys. zł na rękę, dla innych co najmniej 10 tys. zł miesięcznie. Tymczasem najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że rzeczywiste zarobki Polaków mogą odbiegać od powszechnych wyobrażeń.

Według raportu GUS opublikowanego 4 listopada 2026 roku, mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła w maju 7550,32 zł brutto. Oznacza to, że połowa zatrudnionych zarabiała nie więcej niż wskazana kwota, a druga połowa nie mniej. To ważny punkt odniesienia dla każdego, kto chce sprawdzić, jak jego pensja wypada na tle innych pracowników.

Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9178,16 zł. Różnica między średnią a medianą sięgała zatem niemal 1630 zł. Skąd tak duża rozbieżność? Średnią podnoszą wysokie wynagrodzenia części zatrudnionych, podczas gdy mediana pokazuje środkową wartość w rozkładzie pensji. W praktyce oznacza to, że osoba zarabiająca około 7,5 tys. zł brutto znajduje się blisko środka rozkładu wynagrodzeń. Nie przesądza to jednak, że należy do klasy średniej.

Zarabiasz ponad 14 tys. zł? Jesteś wśród najlepiej opłacanych

Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dotyczące najwyższych wynagrodzeń. Z majowego raportu GUS wynika, że 10 proc. najlepiej zarabiających pracowników otrzymywało co najmniej 14 239 zł brutto miesięcznie. To pokazuje, gdzie zaczyna się górna część rozkładu płac w Polsce. Z drugiej strony 10 proc. najmniej zarabiających otrzymywało nie więcej niż 4806 zł brutto.

Rozpiętość między tymi grupami jest ogromna. Pracownik otrzymujący 14 tys. zł brutto zarabia niemal trzykrotnie więcej niż osoba na najniższej krajowej. Nie oznacza to jednak, że każdy z najlepiej opłacanych automatycznie należy do klasy wyższej. Statystyczna pozycja na rynku pracy to nie to samo co sytuacja majątkowa całej rodziny.

Kiedy zaczyna się klasa średnia? OECD stawia jeden warunek

W Polsce nie istnieje urzędowa granica zarobków, której przekroczenie automatycznie oznacza przynależność do klasy średniej. Ekonomiści posługują się różnymi definicjami, a jedną z najbardziej znanych opracowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Według jej metodologii do grupy o średnich dochodach należą osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód rozporządzalny mieści się w przedziale od 75 do 200 proc. krajowej mediany dochodu ekwiwalentnego. Brzmi skomplikowanie, ale zasada jest prosta: nie liczy się wyłącznie pensja jednej osoby. Ważne jest to, ile pieniędzy ma do dyspozycji całe gospodarstwo domowe i ile osób musi się z nich utrzymać.

Co istotne, OECD nie porównuje pensji brutto, lecz dochody pozostające do dyspozycji gospodarstw domowych. Dlatego nie można po prostu wziąć mediany wynagrodzeń GUS i na jej podstawie wyznaczyć oficjalnych widełek klasy średniej.

Dwie rodziny, takie same zarobki. Jedna może żyć znacznie lepiej

Wyobraźmy sobie singla zarabiającego 7 tys. zł netto miesięcznie. Nie ma dzieci, nie spłaca kredytu i sam decyduje o swoich wydatkach. Teraz porównajmy go z czteroosobową rodziną, która utrzymuje się z jednej pensji wynoszącej dokładnie tyle samo.

Choć w obu przypadkach do domowego budżetu wpływa identyczna kwota, możliwości finansowe są zupełnie inne. Rodzina musi opłacić żywność, ubrania, edukację i pozostałe potrzeby czterech osób. Singiel może przeznaczyć większą część dochodu na własne wydatki i oszczędności.

Dlatego w analizach OECD stosuje się tzw. dochód ekwiwalentny. Uwzględnia on wielkość gospodarstwa domowego, ale także oszczędności wynikające ze wspólnego mieszkania i dzielenia części kosztów. W metodzie pierwiastkowej łączny dochód gospodarstwa dzieli się przez pierwiastek z liczby jego członków. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to podzielenie dochodu przez dwa. Dzięki temu można porównywać sytuację finansową gospodarstw różnej wielkości. To jeden z powodów, dla których nie ma sensu wyznaczać identycznej granicy klasy średniej dla singla i rodziny z dwojgiem dzieci.

Polacy mają więcej pieniędzy na życie. GUS ujawnił najnowsze dane

Oprócz wynagrodzeń warto przyjrzeć się dochodom, którymi rzeczywiście dysponują gospodarstwa domowe. Najnowsze roczne dane GUS dotyczą 2025 roku i zostały opublikowane w maju 2026 roku. Wynika z nich, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 3500 zł. Był o 10,5 proc. wyższy nominalnie niż rok wcześniej, a po uwzględnieniu inflacji wzrósł o 6,7 proc. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę wyniosły natomiast 2015 zł. Stanowiły 57,6 proc. dochodu rozporządzalnego, podczas gdy rok wcześniej było to 59,3 proc.

Statystycznie sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się. Nie oznacza to jednak, że każdej rodzinie zostaje po opłaceniu rachunków podobna kwota. Duże znaczenie mają miejsce zamieszkania, liczba domowników, koszty mieszkania i źródła utrzymania.

Warto też pamiętać, że 3500 zł to średni dochód na osobę, a nie mediana dochodu ekwiwalentnego. Nie można więc traktować tej wartości jako podstawy do wyznaczania granic klasy średniej według OECD.

10 tys. zł miesięcznie i puste konto? Klasa średnia to nie tylko pensja

Dobre wynagrodzenie nie zawsze oznacza finansowy spokój. Rodzina, która zarabia łącznie 12 tys. zł netto, ale spłaca wysoki kredyt hipoteczny i utrzymuje dwoje dzieci, może mieć mniejszą swobodę finansową niż bezdzietne małżeństwo z niższymi dochodami i własnym mieszkaniem. Dlatego pozycja dochodowa i poczucie zamożności nie zawsze idą w parze. Statystycznie można należeć do klasy średniej, a jednocześnie mieć trudności z odkładaniem pieniędzy.

Warto przy tym odróżnić dochód od majątku. Osoba z wysoką pensją i dużym zadłużeniem może dysponować mniejszym majątkiem netto niż ktoś zarabiający znacznie mniej, ale posiadający mieszkanie bez kredytu oraz oszczędności. Klasa średnia nie musi więc oznaczać luksusu. W analizach ekonomicznych jest przede wszystkim określeniem pozycji dochodowej, a nie gwarancją określonego stylu życia.

Jak sprawdzić, czy należysz do klasy średniej? Zrób prosty rachunek

Pierwszym krokiem jest ustalenie, ile pieniędzy rzeczywiście wpływa do wspólnego budżetu domowego. Trzeba uwzględnić dochody wszystkich jego członków, a nie tylko własną pensję. Następnie warto policzyć liczbę osób utrzymujących się z tych pieniędzy. Dopiero wtedy można obliczyć dochód ekwiwalentny i porównać go z krajową medianą dochodu ekwiwalentnego, stosując przedział OECD wynoszący 75–200 proc.

Nie wystarczy natomiast porównać swojej pensji z przeciętnym wynagrodzeniem GUS. Średnia krajowa pokazuje sytuację na rynku pracy, ale nie określa granicy klasy średniej. Dobrze też przyjrzeć się własnemu bezpieczeństwu finansowemu. Czy po opłaceniu wszystkich rachunków zostają pieniądze na oszczędności? Czy nieprzewidziany wydatek oznacza konieczność pożyczania? Czy domowy budżet poradziłby sobie z czasową utratą jednego źródła dochodu? Odpowiedzi na te pytania nie zastąpią ekonomicznych wyliczeń, ale pozwolą lepiej ocenić własną sytuację.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz