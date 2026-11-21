Potworny "głód ziemi"

Problem był z pewnością autentyczny. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku polska wieś zmagała się z ogromnymi nierównościami. Z jednej strony były wielkie majątki ziemskie, prawdziwe latyfundia, a z drugiej – miliony chłopów z maleńkimi poletkami, które nie były w stanie wyżywić rodziny.

Aby w pełni zrozumieć, jak potężnym problemem był przedwojenny „głód ziemi”, wystarczy spojrzeć na dane statystyczne z 1921 roku. Z jednej strony istniała niewielka grupa 19 tysięcy właścicieli największych gospodarstw (o powierzchni ponad 100 ha), która kontrolowała aż 45 proc. wszystkich użytków rolnych w kraju. Wśród nich znajdowało się blisko 2 tysiące prawdziwych imperiów ziemskich, których powierzchnia przekraczała 1000 hektarów. Po drugiej stronie barykady stał natomiast milion rodzin chłopskich, których maleńkie gospodarstwa, nieprzekraczające 2 hektarów, musiały zadowolić się skrawkami ziemi stanowiącymi łącznie zaledwie 2,8 proc. gruntów w Polsce.

Ten „głód ziemi” był prawdziwą beczką prochu. Próbowano go rozbroić już w II Rzeczypospolitej, na przykład ustawą z 1925 roku, ale efekty były mizerne. Przedwojenny plan zakładał stopniową parcelację, czyli podział, największych majątków ziemskich – zarówno państwowych, jak i prywatnych o powierzchni przekraczającej 180 hektarów. Był jednak jeden, kluczowy haczyk, który odróżniał tę reformę od komunistycznego dekretu: za ziemię trzeba było zapłacić, i to po cenach rynkowych.

To sprawiało, że choć chęć posiadania gruntu była ogromna, to jednak wielu chłopów po prostu nie było na niego stać. W efekcie, mimo że reforma z 1925 roku nieco zmniejszyła „głód ziemi”, nie rozwiązała głównego problemu, jakim było postępujące rozdrabnianie gospodarstw i ich niska opłacalność.

Oficjalne hasła a prawdziwe cele

Na ten właśnie grunt weszli komuniści po 1944 roku. Oficjalnie ich przekaz był prosty: dokończymy to, czego nie udało się zrobić przed wojną. Zrobimy to radykalniej, skuteczniej, sprawiedliwiej, a także wyrównamy wielowiekowe krzywdy. Jak tłumaczy prof. Janusz Kaliński z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, propaganda głosiła, że w nowej Polsce będzie miejsce na własność prywatną, w odróżnieniu od Związku Radzieckiego.

Jaki był jednak prawdziwy cel? Zdaniem historyka, sposób przeprowadzenia reformy rolnej świadczył o dominacji celów politycznych nad ekonomicznymi. Chodziło o grę na czas i realizację dwuetapowego planu. Początkowe nadanie chłopom ziemi miało uczynić z nich sojuszników nowej władzy i odciąć od współpracy ze zbrojnym podziemiem. To był pierwszy krok.

Drugi, który nastąpił po 1948 roku, to już otwarta droga do kolektywizacji, czyli przymusowego tworzenia państwowych gospodarstw na wzór radziecki. Reforma była więc narzędziem, a nie jedynie próbą uzdrowienia rolnictwa i stosunków na wsi.

Jak w praktyce wyglądała reforma rolna z 1944 roku?

Na papierze wszystko miało wyglądać na akt dziejowej sprawiedliwości. Podstawą prawną był dekret PKWN z 6 września 1944 roku, uzupełniony później przepisami dotyczącymi Ziem Odzyskanych. Mechanizm był prosty: państwo przejmowało grunty poniemieckie, majątki uznane za własność „zdrajców narodu” oraz wszystkie gospodarstwa powyżej 50 hektarów (a w niektórych województwach powyżej 100 ha). Wszystko to trafiało do jednego worka – Państwowego Funduszu Ziemi.

Portal Muzhp.pl podaje, że z tego funduszu ziemię rozdzielano między bezrolnych chłopów, robotników rolnych i właścicieli zbyt małych gospodarstw. Nowe działki miały mieć średnio 5 hektarów, co miało wystarczyć na utrzymanie rodziny. Cena była symboliczna – równowartość rocznych zbiorów z danego kawałka gruntu. To była oferta, której wielu nie mogło i nie chciało odrzucić.

Aby zachować pozory, komuniści stworzyli iluzję, że wywłaszczani ziemianie nie zostaną pozostawieni z niczym. Oficjalnie, na papierze, właściciele tracący cały dorobek życia mogli liczyć na jedną z dwóch form rekompensaty. Pierwszą opcją było przyznanie im niewielkiej, 5-hektarowej działki rolnej – czyli gospodarstwa o takiej samej wielkości, jakie otrzymywali chłopi. Drugą możliwością było zapewnienie miesięcznego zaopatrzenia w wysokości pensji niższego rangą urzędnika państwowego. Problem w tym, że w przytłaczającej większości przypadków były to puste obietnice. Prof. Janusz Kaliński podkreśla, że w praktyce rzadko kiedy je spełniano.

Jednak za tą fasadą kryła się brutalna siła. Realizację reformy zabezpieczono potwornymi represjami. Brutalność całego procesu usankcjonował dekret PKWN o ochronie Państwa z 30 października 1944 roku, który za samo utrudnianie reformy groził karą więzienia, a nawet śmierci. Właścicieli ziemskich przedstawiano w propagandzie jako wrogów ludu, a ich dwory nazywano „twierdzami AK”. Do majątków wkraczały specjalne brygady robotnicze i wojskowe, które siłą wyrzucały ziemian z domów, często pozwalając im zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Aresztowania i zastraszanie były na porządku dziennym. Chodziło też o złamanie kręgosłupa całej warstwy społecznej.

Gospodarcze i kulturowe skutki reformy rolnej

W latach 1944-1948 na terenach Polski w jej przedwojennych granicach państwo przejęło 9707 majątków ziemskich. "Przegląd" wylicza, że łącznie było to około 3,5 miliona hektarów. Do tego doszły jeszcze grunty na Ziemiach Odzyskanych, czyli terenach przyłączonych do Polski po 1945 roku. Tam na cele osadnictwa rolnego przeznaczono kolejne 3,7 miliona hektarów.

W całym kraju rozparcelowano łącznie 6,1 miliona hektarów gruntów, które trafiły do 1,1 miliona rodzin. Dzięki reformie powstało w Polsce prawie 750 tysięcy zupełnie nowych gospodarstw rolnych i wydawało się, że „głód ziemi” wreszcie został zaspokojony, a efektywność rolnictwa będzie stale rosła. Niestety, to tylko część prawdy. Reforma nie rozwiązała kluczowego problemu polskiej wsi, a wręcz - z pewnego punktu widzenia - go pogłębiła.

Mimo tak ogromnej akcji, blisko 60 proc. gospodarstw wciąż stanowiły działki karłowate, o powierzchni poniżej 5 hektarów. Były zbyt małe, by być nowoczesne i wydajne. Jednym z najpoważniejszych gospodarczych skutków reformy rolnej było celowe utrwalenie nieefektywnego rozdrobnienia rolnictwa, co na lata zahamowało jego rozwój. Statystycznie, nowe gospodarstwo miało średnio 5,4 ha. Jeśli ktoś już posiadał ziemię i dostawał dodatkową parcelę, by powiększyć swoje gospodarstwo, to taki nadział wynosił średnio 1,9 ha.

Inaczej wyglądała sytuacja na Ziemiach Odzyskanych. Tam osadnicy mogli liczyć na znacznie więcej – działki miały od 7 do nawet 15 hektarów, a średnia wynosiła prawie 8 ha. Co ważne, ziemia nie była za darmo. Zgodnie z postanowieniami, jakie wprowadził dekret PKWN o reformie rolnej, za przydzielone grunty trzeba było zapłacić. Opłata stanowiła równowartość przeciętnych rocznych zbiorów z danego kawałka ziemi, a spłatę rozłożono na dogodne raty – od 10 do 20 lat. Pieniądze te zasilały specjalny Państwowy Fundusz Ziemi, który finansował dalszą realizację reformy. W ten sposób cały mechanizm niejako sam się napędzał.

Walka z ziemiaństwem

Prof. Janusz Kaliński stwierdził w rozmowie z Muzeum Historii Polski, że komuniści doskonale wiedzieli, co robią. Słabe, ledwo wiążące koniec z końcem gospodarstwa łatwiej było w przyszłości zmusić do kolektywizacji. Silny, niezależny rolnik był dla nowej władzy zagrożeniem.

Zniszczenia nie ograniczyły się jednak do gospodarki. Prawdziwym, choć nie do końca ukrywanym celem, była całkowita likwidacja ziemiaństwa jako klasy społecznej. To nie było zwykłe wywłaszczenie, a kolejny odcinek marksistowskiej walki klas.

Twórcy reformy nie ukrywali jej celu politycznego, jakim była likwidacja ziemiaństwa jako warstwy społecznej. Właścicielom folwarków odbierano nie tylko ziemię, ale także dobra ruchome: zwierzęta, maszyny, narzędzia i wyposażenie mieszkań – wyjaśnia prof. Janusz Kaliński.

Ziemian wyrzucano z domów, zakazując osiedlania się w tym samym powiecie i utrudniając znalezienie pracy czy edukację dzieciom. To, co zostało po majątkach – pałace, dwory, zabudowania gospodarcze – niszczało w zastraszającym tempie. Cenne zbiory sztuki, meble i bezcenne biblioteki były rozkradane lub niszczone. Po hekatombie II wojny światowej był to kolejny, potężny cios zadany polskiemu dziedzictwu narodowemu.

Z drugiej jednak strony trzeba podkreślić, że reforma w skuteczny, choć brutalny, sposób dokonała oczekiwanych od wielu lat zmian na polskiej wsi, a także przyczyniła się poniekąd do skoku cywilizacyjnego rzesz ludności chłopskiej, dotąd niezwykle upośledzonej materialnie, oświatowo i wielu innych przestrzeniach. Małorolni, bezrolni, pracownicy sezonowi - wszyscy oni otrzymali szansę wyciągnięcia siebie i swoich rodzin ze skrajnego ubóstwa. Kawałek dachu nad głową i gruntu, z którego żyli, był prawdziwą rewolucją dla mas ludowych. Tygodnik "Przegląd" ocenia też, że reforma znacząco przyspieszyła proces zagospodarowania Ziem Odzyskanych. To najlepiej obrazuje, że historia reformy rolnej wcale nie jest jednoznaczna, ani łatwa do ocenienia.

Reforma wciąż budzi emocje

Po ponad 80 latach od tamtych wydarzeń, duchy przeszłości wciąż krążą po polskich sądach i kancelariach prawnych. Chociaż od tamtych wydarzeń minęło już około 80 lat, jeden z kluczowych problemów prawnych związanych z reformą rolną z 1944 roku wciąż nie został rozwiązany. Chodzi o to, że dekret, na mocy którego wywłaszczono tysiące ludzi, nigdy nie został w Polsce po 1989 roku formalnie uchylony.

Od samego początku budził on ogromne wątpliwości prawne. Jak zauważa prof. Janusz Kaliński, wielu prawników wskazuje, że stał on w sprzeczności z obowiązującą wówczas konstytucją kwietniową z 1935 roku. Gwarantowała ona, że wywłaszczenie jest możliwe tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tymczasem komuniści zabierali majątki bez żadnej rekompensaty i przekazywali je osobom prywatnym.

Kluczem do zrozumienia sprzeczności ws. reformy rolnej jest PRL-owska ustawa z 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Był to akt prawny, który masowo i niejako z urzędu „zalegalizował” stan posiadania milionów rolników, którzy od lat uprawiali ziemię, ale często nie mieli na to formalnych dokumentów. Właśnie ta ustawa z 1971 roku stała się jednym z głównych argumentów prawnych, który po 1989 roku skutecznie blokuje zwrot majątków dawnym, przedwojennym właścicielom.

W praktyce oznacza to, że spadkobiercy dawnych właścicieli ziemskich do dziś toczą indywidualne batalie sądowe o odzyskanie resztek rodzinnego majątku. Zazwyczaj udaje im się odzyskać jedynie fragmenty dawnych „resztówek” – czyli zabudowań, które nie zostały rozparcelowane. Po 1989 roku kolejne rządy nie zdecydowały się na uchwalenie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, która systemowo rozwiązałaby ten problem. Skupiono się na prywatyzacji majątku państwowego, a nie na zwrocie tego, co zostało zabrane.

Brak kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej to jeden z najpoważniejszych długofalowych skutków reformy rolnej, który rzutuje na poczucie sprawiedliwości w Polsce. W efekcie o tym, kto dziś tworzy duże gospodarstwa rolne, decyduje nie historyczna własność, a zasobność portfela. Co więcej, ustawa z 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczyła maksymalną powierzchnię gospodarstwa do 300 hektarów, co uniemożliwia odtworzenie większych majątków ziemskich. Polska wieś wciąż, nawet w 2026 roku, zmaga się z problemem rozdrobnienia, będącym m.in. dziedzictwem decyzji sprzed dekad.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz