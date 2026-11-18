Warszawa z największym spadkiem cen od 13 lat

Na rynku mieszkaniowym dzieje się coś zaskakującego. Z najnowszej analizy Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2026 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w Polsce zaledwie o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W mniejszych miastach wzrost wyniósł 1 proc. Nie wszędzie jednak właściciele nieruchomości mają powody do zadowolenia.

Największe wzrosty indeksu cen odnotowano w Poznaniu, gdzie wyniosły 5,3 proc. W Krakowie było to 4,4 proc., a w Rzeszowie 4 proc. Na przeciwnym biegunie znalazła się Warszawa. Indeks cen mieszkań na rynku wtórnym spadł tam o 2,4 proc. To najgorszy wynik od lutego 2013 roku.

Spadki odnotowano również w Lublinie (2,8 proc.) i Kielcach (1,3 proc.). Dane pokazują więc, że sytuacja na rynku nieruchomości mocno różni się w zależności od miasta.

Ponad 17 tys. zł za metr mieszkania w Warszawie

Czy to oznacza, że warszawiacy mogą wreszcie kupić mieszkanie taniej? Nie tak szybko. Jest bowiem druga strona tych danych. Kiedy przyjrzymy się surowym cenom transakcyjnym, obraz rynku wygląda zupełnie inaczej.

Według NBP średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie wzrosła w ciągu roku o 3,9 proc. Po raz pierwszy przekroczyła psychologiczną granicę 17 tys. zł za metr kwadratowy. Tak szybkiego wzrostu nie notowano od pierwszego kwartału 2025 roku.

Skąd ta różnica? Indeksy NBP uwzględniają ceny mieszkań o porównywalnych parametrach, m.in. metrażu, lokalizacji i roku budowy. Dzięki temu można sprawdzić, czy drożeją podobne lokale, a nie tylko czy w danym okresie sprzedano więcej drogich mieszkań.

Surowe średnie ceny transakcyjne zależą natomiast również od tego, jakie nieruchomości akurat znalazły nabywców. Dlatego oba wskaźniki mogą pokazywać zupełnie inne tendencje.

Ile kosztuje metr mieszkania w innych miastach?

Warszawa pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w Polsce, ale również w innych dużych miastach ceny przyprawiają o zawrót głowy. Z danych NBP wynika, że w Krakowie średnia cena transakcyjna zbliżyła się do 15,3 tys. zł za metr kwadratowy.

W Gdańsku metr kosztował średnio 13,94 tys. zł. To spadek poniżej poziomu 14 tys. zł, który miasto przekroczyło kwartał wcześniej. We Wrocławiu średnia wynosiła około 12,8 tys. zł, a w Gdyni przekraczała 12 tys. zł.

Ponad 11 tys. zł za metr trzeba było zapłacić w Poznaniu i Rzeszowie. W pozostałych analizowanych miastach średnie ceny nie przekroczyły 10 tys. zł.

W Lublinie, który wcześniej przekraczał tę granicę, średnia spadła do 9,92 tys. zł. W Białymstoku i Szczecinie było to ponad 9,5 tys. zł, a w Olsztynie i Opolu ponad 9 tys. zł. Z kolei w Zielonej Górze, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Kielcach ceny utrzymywały się powyżej 8 tys. zł za metr kwadratowy.

Sprzedający chcą więcej, kupujący płacą mniej

Osoby szukające mieszkania powinny zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ceny podawane w ogłoszeniach nadal wyraźnie różnią się od tych, za które nieruchomości rzeczywiście zmieniają właścicieli.

Na rynku wtórnym ceny ofertowe w największych miastach są średnio o 8,7 proc. wyższe od transakcyjnych. Różnica jest obecnie najmniejsza od końca 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że wszędzie można liczyć na podobne negocjacje.

W Szczecinie i Rzeszowie rozbieżność między cenami ofertowymi a transakcyjnymi nie przekracza 2 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie sięga 11,1 proc. Jeszcze większe różnice występują w Gdańsku i Gdyni – przekraczają 15 proc.

Podobne zjawisko widać na rynku pierwotnym, gdzie średnia różnica między cenami ofertowymi i transakcyjnymi wynosi około 9 proc. Najmniejsza jest w Olsztynie – zaledwie 1,5 proc. W Łodzi i Wrocławiu dochodzi natomiast do niemal 15 proc.

W Krakowie i Katowicach średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym spadły w ciągu roku o około 3 proc. i są najniższe od pierwszej połowy 2024 roku. Nie musi to jednak oznaczać powszechnego przeceniania nowych mieszkań. Na wynik mogła wpłynąć przede wszystkim struktura lokali wprowadzanych w ostatnich miesiącach do sprzedaży przez deweloperów.

Wniosek jest taki, że rynek mieszkaniowy wysyła dziś sprzeczne sygnały. W Warszawie indeks cen podobnych mieszkań mocno spada, ale średnia kwota płacona za metr przekroczyła już 17 tys. zł. Kupujący mają coraz większe pole do negocjacji, ale o tanich mieszkaniach w stolicy wciąż trudno mówić.

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