Sylwester z wartościami w Toruniu

Uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka przygotowała propozycję na zakończenie 2026 rok. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędą się warsztaty pod hasłem „Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!”. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat.

Organizatorzy zachęcają, by ostatnie dni roku spędzić w dobrej atmosferze, łącząc zabawę z rozwojem duchowym i osobistym. W programie znalazły się warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, a także modlitwa i czas na refleksję.

Nie obędzie się również bez sylwestrowej zabawy. Jak zapewnia uczelnia, uczestnicy będą mogli zadbać zarówno o ciało, jak i ducha.

350 zł za wyżywienie. Resztę pokrywa fundacja

Najwięcej uwagi przyciąga jednak cena. Akademia poinformowała, że koszt wyżywienia podczas tegorocznych warsztatów wynosi 350 zł. Pozostałe wydatki, w tym zakwaterowanie, mają być pokrywane z funduszu pochodzącego z 1,5 proc. podatku przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość.

To nie pierwsza taka impreza organizowana przez uczelnię w Toruniu. W poprzednich latach również zapraszano młodzież na sylwestrowe spotkania, ale koszt wyżywienia był niższy.

W trzy lata cena wzrosła ponad dwukrotnie

Porównanie kolejnych edycji pokazuje, jak zmieniały się opłaty. W 2023 roku trzydniowy sylwester w Toruniu kosztował 150 zł. Rok później cena wynosiła już 230 zł, a podczas ubiegłorocznej edycji trzeba było zapłacić 300 zł za wyżywienie.

Teraz stawka wzrosła do 350 zł. Oznacza to, że w ciągu trzech lat koszt podany przez organizatorów zwiększył się o 200 zł, czyli ponad dwukrotnie.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest niepubliczną uczelnią wyższą. Powstała w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Lux Veritatis.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut