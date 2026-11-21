PiS chce zmusić banki do liczenia 800 plus

Projekt nowelizacji Prawa bankowego przedstawili w sobotę, 21 listopada, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz poseł Kacper Płażyński. Zakłada on, że banki i SKOK-i będą miały ustawowy obowiązek uwzględniania regularnie otrzymywanych świadczeń podczas wyliczania zdolności kredytowej klientów.

Chodzi nie tylko o 800 plus, ale także alimenty, renty, emerytury oraz inne świadczenia socjalne. Dziś instytucje finansowe mogą pomijać część tych wpływów. Zdaniem autorów projektu takie podejście stawia niektóre rodziny w gorszej sytuacji, choć regularnie otrzymują pieniądze na utrzymanie.

– Składamy projekt ustawy, który zobowiąże wszystkie banki i SKOK-i do uwzględniania nie tylko 800+, ale również alimentów, świadczeń socjalnych, rent i emerytur – poinformował Czarnek w serwisie X.

Rodziny z dziećmi mają być traktowane sprawiedliwiej

Autorem projektu jest Kacper Płażyński. Jak wyjaśniał, impulsem do jego przygotowania były decyzje kolejnych banków o wycofywaniu 800 plus z oceny zdolności kredytowej. Poseł zwraca uwagę, że podobny problem dotyczy alimentów oraz świadczeń pielęgnacyjnych i wspierających.

Według Płażyńskiego obecne zasady mogą prowadzić do nierównego traktowania rodzin z dziećmi, samotnych rodziców oraz gospodarstw domowych, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Zwraca też uwagę, że identyczna rodzina, mająca takie same dochody i wydatki, może otrzymać różną ocenę zdolności kredytowej w zależności od tego, do którego banku się zgłosi.

– Nie można z jednej strony uwzględniać kosztów utrzymania dzieci, a z drugiej ignorować pieniędzy, które rodziny regularnie otrzymują właśnie na ich utrzymanie – argumentuje poseł.

Kolejne banki rezygnują z 800 plus

Sprawa nabrała znaczenia po zmianach wprowadzanych przez banki. PKO BP już od lipca nie uwzględnia 800 plus przy ocenie zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt hipoteczny. Od 22 listopada podobne zasady wprowadza ING Bank Śląski, a od grudnia ma dołączyć VeloBank.

PKO BP zapowiedział jednak zmianę stanowiska. Na początku 2027 roku bank ma ponownie zacząć uwzględniać świadczenie, uzależniając jego znaczenie od wieku dziecka.

Prezes PKO BP Szymon Midera przekonywał, że decyzje banku nie mają związku z polityczną dyskusją wokół programu 800 plus. Jak wyjaśniał, chodzi o dostosowanie zasad oceny zdolności kredytowej do wytycznych nadzoru, z uwzględnieniem wieku dziecka.

KNF nie chciała całkowitego wykluczenia świadczenia

Jak ustalił money.pl, banki, które przestały uwzględniać 800 plus, powoływały się na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nie oczekiwał jednak całkowitego wyłączenia tego świadczenia z oceny zdolności kredytowej. Chodziło o ostrożniejsze podejście do trwałości dochodów, między innymi z uwzględnieniem wieku dzieci.

Powód jest istotny. Świadczenie 800 plus przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Tymczasem kredyt hipoteczny może być spłacany nawet przez 30 lat. Bank musi więc ocenić, czy kredytobiorca poradzi sobie z ratami także wtedy, gdy część regularnych wpływów przestanie być wypłacana.

Takie zasady mają chronić klientów przed nadmiernym zadłużeniem, a także pieniądze osób składających depozyty w bankach przed ryzykiem związanym z niespłacanymi kredytami. Projekt PiS zakłada jednak, że regularne świadczenia nie powinny być automatycznie pomijane przy obliczaniu zdolności kredytowej.

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