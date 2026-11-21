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Rodzina przekazała smutną wiadomość
Paolo Bulgari zmarł w wieku 89 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina, która w pożegnaniu podkreśliła jego wyjątkową osobowość, talent przedsiębiorcy i przywiązanie do Włoch.
– Odchodzi największy jubiler naszych czasów – napisali bliscy w pożegnalnym komunikacie. Wspomnieli również o jego człowieczeństwie i zasługach dla rozsławienia Włoch na świecie. Pogrzeb zaplanowano na poniedziałek 23 listopada. Uroczystości odbędą się o godz. 11 w Bazylice Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie.
Był wnukiem twórcy słynnej marki
Paolo Bulgari należał do trzeciego pokolenia rodziny stojącej za jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek luksusowej biżuterii. Jego dziadek, Sotirios Bulgari, założył firmę w 1884 roku. Rodzinny zakład z czasem stał się światowym symbolem elegancji i luksusu.
Paolo urodził się w Rzymie 8 października 1937 roku. Do rodzinnego biznesu dołączył jako młody człowiek. Zajmował się nie tylko prowadzeniem firmy, ale również projektowaniem biżuterii. W 1984 roku został przewodniczącym rady dyrektorów marki. W kolejnych latach uczestniczył w jej międzynarodowej ekspansji i rozwoju nowych kolekcji.
Z rodzinnej firmy powstało światowe imperium
Pod kierownictwem kolejnych pokoleń Bulgari rozszerzało działalność daleko poza tradycyjną jubilerkę. W ofercie pojawiły się między innymi zegarki, perfumy, galanteria skórzana i akcesoria. Marka zdobyła klientów na całym świecie, a jej charakterystyczny styl stał się rozpoznawalny także dzięki słynnym kolekcjom i kolorowym kamieniom szlachetnym.
W 2011 roku rodzina sprzedała kontrolny pakiet udziałów francuskiemu koncernowi LVMH za około 5,2 mld dolarów. Bulgari weszło wówczas w skład jednego z największych światowych przedsiębiorstw działających na rynku dóbr luksusowych.
Nie zapomniał o potrzebujących
Paolo Bulgari angażował się również w działalność społeczną. W 2019 roku założył fundację, która wspierała działania na rzecz ograniczania ubóstwa edukacyjnego i wyrównywania szans dzieci oraz młodzieży z rzymskich przedmieść.
Jednym z projektów organizacji była rewitalizacja placu Largo Mengaroni w dzielnicy Tor Bella Monaca. W przedsięwzięcie zaangażowano lokalne szkoły, stowarzyszenia i władze miasta. Śmierć Paolo Bulgariego to koniec ważnego rozdziału w historii rodzinnej firmy, która z niewielkiego zakładu jubilerskiego stała się jedną z najbardziej znanych marek luksusowych na świecie.