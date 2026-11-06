Cztery dziedziny odporne na sztuczną inteligencję

Rozwój sztucznej inteligencji budzi coraz większe obawy pracowników. Algorytmy przejmują kolejne zadania, które do niedawna wymagały ludzkiej pracy. Automatyzacja może przyspieszyć wiele procesów, ale zdaniem Billa Gatesa są obszary, w których maszyny nie będą w stanie całkowicie zastąpić człowieka.

Miliarder mówił o tym w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Wskazał cztery dziedziny, które jego zdaniem pozostaną odporne na pełną automatyzację. To programowanie, biologia, energetyka i sport.

Programiści nie muszą obawiać się AI?

To może zaskakiwać, bo właśnie w programowaniu sztuczna inteligencja robi ogromne postępy. Potrafi już pisać fragmenty kodu, wyszukiwać błędy i pomagać w tworzeniu aplikacji. Gates zwraca jednak uwagę, że samo generowanie kodu to nie wszystko.

Najważniejsze pozostają kreatywność, strategiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów. Człowiek musi określić, co należy stworzyć, wybrać najlepsze rozwiązanie i ocenić, czy działa ono zgodnie z założeniami. AI może być dla programistów pomocnym narzędziem, ale nie musi oznaczać końca ich zawodu.

Naukowcy i energetycy wciąż będą potrzebni

Kolejną dziedziną jest biologia. Sztuczna inteligencja już pomaga naukowcom analizować ogromne zbiory danych, pracować nad nowymi lekami i wspierać diagnostykę. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie zastąpić badaczy.

Przełomowe odkrycia wymagają nie tylko wiedzy, ale także wyobraźni, doświadczenia i umiejętności właściwej interpretacji wyników. To człowiek wyznacza kierunki badań, ocenia ryzyko i podejmuje najważniejsze decyzje.

Na liście Gatesa znalazła się również energetyka. W tej branży AI może pomagać w analizowaniu danych, przewidywaniu zapotrzebowania na energię czy optymalizowaniu pracy systemów. Ale to planowanie wielkich inwestycji i zarządzanie całym sektorem wymaga uwzględnienia wielu czynników. Liczą się nie tylko technologia, ale także gospodarka, społeczeństwo i środowisko.

Sportowców roboty nie zastąpią

Największą niespodzianką może być ostatnia dziedzina wskazana przez Gatesa. Chodzi o sport zawodowy. Sztuczna inteligencja może analizować taktykę, przygotowywać statystyki i pomagać trenerom w planowaniu treningów. Nie zastąpi jednak emocji związanych z prawdziwą rywalizacją.

Na boisku, korcie czy stadionie liczą się umiejętności, charakter, determinacja i wola walki. To właśnie ludzkie emocje sprawiają, że sport przyciąga miliony kibiców.

Wskazania Gatesa nie oznaczają oczywiście, że w tych branżach sztuczna inteligencja nie zmieni sposobu pracy. Przeciwnie – będzie coraz ważniejszym narzędziem. Zdaniem założyciela Microsoftu są jednak dziedziny, w których człowiek nadal będzie odgrywał kluczową rolę.

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